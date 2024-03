R70: 'Não existe essa bobagem de vale-carne. É uma bobagem', diz Lula

Insegurança alimentar

O número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões em 2023, aponta o Instituto Fome Zero.

Negras na mira

São negras 68,3% das mulheres executadas com armas de fogo no Brasil, de acordo com levantamento do Instituto Sou da Paz.

Lula (J. Bosco / O Liberal)

"Não existe essa bobagem de vale-carne. É uma bobagem.”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, ao negar declaração de ministro de que o governo estava estudando a criação desse benefício.

AIDS

COMBATE

Uma equipe da Aids Healthcare Foundation (AHF), considerada maior organização global na garantia de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV, chega a Belém no dia 18 de março para iniciar a implantação do “Projeto de Ampliação e Fortalecimento da Resposta ao HIV/Aids e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”, que será desenvolvido em parceria com a prefeitura de Belém. A intenção é uma ação conjunta com a gestão municipal para tornar a Casa Dia e o Centro de Testagem e Aconselhamento de Belém referências de cuidado ao HIV, com o aprimoramento de estratégias de prevenção e foco na defesa dos direitos humanos e dos direitos das populações mais vulneráveis ao vírus. Presente em 45 países, a fundação já atua em 14 cidades brasileiras. No acordo com a prefeitura de Belém, uma das metas é zerar o tempo de espera no agendamento de consultas.

SAÍDA

GOLEIRO

Depois de sua saída conturbada do Clube do Remo, o goleiro Vinícius deve assinar nesta semana sua ficha de filiação no MDB, deixando assim o Republicanos. O vereador e atleta deve tentar a reeleição no partido que pretende eleger dez vereadores na próxima eleição. Na última sessão ordinária da Câmara, Vinícius recebeu a solidariedade dos amigos pela saída do Remo e recebeu convite para defender o Pinheirense, clube que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paraense.

SUCO

ESCONDIDO

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam três toneladas de suco de laranja concentrado na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, na BR-010, em Dom Eliseu, no domingo. A mercadoria saiu em baú frigorífico do município de Capitão Poço, nordeste do Pará, com destino a Bebedouro (SP).

VALOR

A carga estava avaliada em R$ 99.507,00. Os fiscais desconfiaram do peso da mercadoria devido à capacidade de armazenamento do veículo. O caminhão foi levado para a balança de pesagem e foi constatada a diferença de três toneladas de suco de laranja concentrado sem documentação fiscal. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 21.493,51.

MULHERES

EMPREENDEDORISMO

O percentual de empreendedoras gerenciando empresas no Pará aumentou em 37,66% em comparação aos anos de 2018 e 2023. São mais de 179 mil empresas em atividade, registradas nesse período, no Estado, com comando feminino, de acordo com balanço da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa). Em 2024, os três segmentos em destaque, liderados por mulheres, são o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; e de bebidas.

SAÚDE

Já no setor público, as mulheres são maioria na área de saúde, segundo dados divulgados na semana passada. Nos hospitais do Estado Jean Bitar (HJB) e Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE); no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém; Hospital Regional Público do Marajó (HRPM); Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC), em Capanema e Hospital Geral de Tailândia (HGT) há 2.879 profissionais, dos quais 1.884 são mulheres, que representam 65% das vagas ocupadas, principalmente nas áreas administrativa e assistencial.

CÂNCER

PREVENÇÃO

A cidade de Óbidos, no oeste do Pará, vai receber até 17 de março 29 médicos, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio, voluntários da campanha nacional Março Azul, de conscientização sobre o câncer colorretal. Participam da ação as sociedades brasileiras de Endoscopia Digestiva (Sobed) e de Coloproctologia (SBCP), além da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e a ONG Zoé. A meta da campanha é realizar, nesse período, 460 colonoscopias, exame que pode diagnosticar um câncer de intestino. O total de colonoscopias inclui o atendimento das pessoas que passaram pela triagem da ação, de cerca de 60 pacientes que estavam à espera do exame na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

EM POUCAS LINHAS

► O deputado Thiago Araújo (Cidadania) se reuniu ontem com a diretoria do Avante e com os vereadores da legenda na Região Metropolitana de Belém. Ao final do encontro, o partido anunciou que apoiará a pré-candidatura de Araújo à prefeitura da capital, onde o Avante pretende eleger dois vereadores.

► A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás será sede do “BlackTalks – Educação Antirracista”, nos dias 13 e 14 de março. A ação reunirá estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), profissionais da imprensa, professores e alunos dos últimos anos do ensino médio. Neste ano, o curso de Jornalismo formou parceria com o Instituto de Assessoria, Promoção, Educação e Defesa da Negritude Afro-brasileira e da Diversidade Sexual e Gênero para desenvolver ações junto a estudantes do ensino público, professores e professoras, além da comunidade de Canaã dos Carajás.

► Foi realizada na sexta-feira (8) a terceira edição do “Tricotando com Empreendedoras”. O evento é coordenado pela empreendedora Giovanna Caetano. A próxima edição está agendada para maio deste ano.

► Nos próximos dias 21 e 22, a União Geral dos Trabalhadores (UGT) realizará em Belém o Seminário Nacional sobre Mudanças Climáticas - Trabalhadores Rumo à COP 30. Entre os palestrantes do evento estará o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lélio Bentes Corrêa. O evento reunirá 200 dirigentes sindicais de todo o Brasil.

► A Fundação Santa Casa e a Universidade Federal do Pará (UFPA) firmaram parceria para promover atividades de ensino, pesquisa e extensão para os alunos matriculados nos cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Serviço Social, Psicologia e Educação Física da UFPA.