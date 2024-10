R70: 'Não existe coral na foz do Amazonas, isso não é verdade. Existem rochas semelhantes a corais'

Mercado

Fã brasileiro gasta quase R$ 200 por mês com ídolos, clubes de futebol, games ou marcas, revela pesquisa inédita da Monks.

Pobreza

Pessoas com rendas baixas têm até três vezes mais probabilidade de desenvolver transtornos mentais, alerta a ONU.

Sylvia Anjos, diretora de Exploração e Produção da Petrobras (J. Bosco)

"Não existe coral na foz do Amazonas, isso não é verdade. Existem rochas semelhantes a corais.”

Sylvia Anjos, diretora de Exploração e Produção da Petrobras. Ela criticou o que chamou de “fake news científica”, citando a informação propagada de que há corais na foz do rio Amazonas.

INTERDIÇÃO

REVERSÃO

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, solicitou ao Corpo de Bombeiros uma reunião para que este oriente sobre os procedimentos necessários para sanar os problemas encontrados na sede da entidade durante a vistoria realizada no dia 16 de outubro. Segundo nota divulgada ontem pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a Ordem garantiu que as pendências serão sanadas o mais breve possível. O encontro está previsto para a próxima terça-feira, dia 29, quando, de acordo com os dois órgãos, “haverá uma nova visita técnica e verificação do funcionamento adequado dos sistemas de iluminação e sinalização para avaliar a situação e confirmar ou não a regularidade, não ensejando necessidade de notificação de interdição”.

FALHAS

Conforme divulgado pela coluna na edição de quinta-feira, laudo assinado por três técnicos do Corpo de Bombeiros apontou falhas no sistema de segurança do prédio, com “risco iminente à vida e à saúde”. O documento apontou problemas em 17 itens, entre eles falta de sistema de detecção automática de incêndio e de um programa de segurança contra emergências. Em nota enviada à redação de O Liberal, a OAB informa que “já iniciou as ações necessárias para atender às exigências apontadas, como a instalação de um sistema de detecção automática de incêndio e a implementação de um plano de segurança atualizado”.

PREVENÇÃO

A nota da OAB informa ainda que não houve paralisação das atividades e que, “embora o Corpo de Bombeiros tenha utilizado o termo ‘interdição’, a medida se trata de uma advertência preventiva, destinada a garantir que ajustes técnicos sejam realizados para a total conformidade com as normas de segurança”.

ESCOLAS

HOSTELS

Dezessete escolas da rede pública estadual serão adaptadas para funcionar no padrão de hostels e atender os visitantes que vierem a Belém durante a COP 30, a ser realizada em novembro do ano que vem. As unidades vão ganhar novos banheiros e beliches. A meta é que o projeto resulte na criação de cinco mil leitos. O investimento total será de R$ 68 milhões - média de R$ 4 milhões por unidade de ensino.

PILOTO

Ontem foi entregue a primeira das unidades, a Escola de Tempo Integral Dr. Ulysses Guimarães, que atende, atualmente, 362 estudantes. O prédio está sendo visto como uma espécie de piloto do projeto e deve servir de hospedagem, também, para a I Conferência Internacional Infanto-Juvenil sobre Educação, em 2025.

JUSTIÇA

AMPLIAÇÃO

O governador Helder Barbalho sancionou, ontem, a lei complementar que permite ao Tribunal de Justiça do Pará elevar à 3ª Entrância as Comarcas de Ananindeua, Marabá e Santarém. Até então, somente a Comarca de Belém estava classificada como de 3ª Entrância. A homologação foi realizada em solenidade no Fórum de Ananindeua e contou com as presenças de magistrados e de representantes dos poderes Executivo e Legislativo e, também, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA). A ideia, segundo o Tribunal, é ampliar a qualidade dos serviços judiciários no Estado.

PECUÁRIA

SUSTENTÁVEL

Foram empossados, nesta semana, os novos membros do Conselho Consultivo (Coges) da Pecuária Sustentável do Pará, que representam produtores rurais, pecuaristas, empresas prestadoras de serviço e entidades do terceiro setor. A apresentação do grupo foi feita na primeira reunião dos conselheiros, no auditório da sede da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em Belém. O “Pecuária Sustentável” garante ao produtor com até 100 cabeças de gado a brincagem gratuita (colocação de dispositivo para identificação animal), além de apoiar grandes e pequenos produtores, incluindo os familiares. O Conselho Consultivo tem a função de apresentar propostas técnicas ao Conselho Gestor, para avaliação e desenvolvimento do Programa, além de recomendações e manifestações ambientais e jurídicas.

Em Poucas Linhas

► Sucesso de público, a exposição Fóssil Vivo registra a marca de 22,3 mil visitantes desde a abertura, no dia 30 de agosto. A mostra segue no Parque Zoobotânico do centenário Museu Paraense Emílio Goeldi. A exposição, que conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, é realizada em parceria com o Museu Goeldi, e revive fósseis provenientes de dois contextos históricos: Formação Pirabas, na época Mioceno, período em que o avanço do mar cobriu uma porção da bacia amazônica, apresentada por meio de realidade aumentada; e os animais da Megafauna, do Pleistoceno, utilizando realidade virtual.

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá foi selecionado para atuar em conjunto com o DIH Paris-Saclay, um dos 50 maiores parques de ciência e tecnologia do mundo, especializado na transformação digital de pequenas e médias empresas europeias. Este projeto faz parte do consórcio SPIDER, vinculado ao Horizon Europe, visando explorar o potencial dos cabos submarinos do Programa BELLA, que conectam América Latina e Caribe ao continente europeu. Com o apoio da União Europeia, o projeto busca fortalecer a conectividade digital entre os continentes e promover inovações em inteligência artificial e cibersegurança.

► O Estado do Pará conseguiu atingir a marca de 57,07% de cobertura de saúde bucal, o que significa que mais de 50% da população paraense já tem acesso a serviços de odontologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De 2018 a 2024 o Pará teve um crescimento de 13,09% na cobertura de saúde bucal e ainda houve a superação do indicador pactuado para 2024, que era de 52%. Em 2018, a cobertura de saúde bucal era de 43,17%. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Saúde.

► Ronaldo Maiorana, CEO do Grupo Liberal, participou, ontem, do início das homenagens ao senador Jader Barbalho, que comemora 80 anos no domingo (27).