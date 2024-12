R70: 'Não existe a hipótese', diz Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Recorde aviário

Aos 74 anos, ave mais longeva do mundo volta a pôr ovo. Albatroz-de-laysan anualmente nidifica no atol Midway, perto do Havaí.

Jogo revive aventura

“Indiana Jones and the Great Circle” permite encarnar o aventureiro em primeira pessoa, em 3D, revela estúdio da Microsoft.

Ronaldo Caiado (J. Bosco)

“Não existe a hipótese.”

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, se declarou contrário, nesta sexta-feira, ao uso de câmeras corporais por policiais e afirmou que respeita a mudança de opinião de seu homônimo paulista, Tarcísio de Freitas.

TRE

ESCLARECIMENTO

Sobre notas publicadas ontem neste espaço, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou, em comunicado enviado à Redação, que na gestão do atual presidente do Tribunal, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, foi avocado somente um processo, de Concórdia do Pará, modificando, assim, a relatoria do mesmo. E neste caso, acrescenta, o processo estava concluso há um ano e o pedido para avocar foi solicitado pelo Ministério Público Federal (MPF). O TRE-PA informou ainda que o regimento interno da corte prevê a possibilidade de avocar os autos do processo somente nos casos de estarem prontos para julgamento e já conclusos, como foi o caso de Concórdia. Já o caso citado pela nota, do senador Beto Faro, o caso não está concluso para julgamento, razão pela qual não se aplica o dispositivo regimental.

CELERIDADE

Por fim, o Tribunal reforçou que “é imprescindível combater a morosidade nos julgamentos, sempre levando em conta o princípio constitucional da duração razoável do processo, direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 78, da Constituição Federal”. No documento, o TRE-PA afirma ainda que esse princípio “garante que os processos, tanto na esfera judicial quanto administrativa, tenham uma tramitação razoável e que sejam assegurados os meios para garantir resultados mais rápidos”.

MEIO AMBIENTE

RECURSOS

O Brasil tem hoje 74 milhões de hectares preservados, esperando por pagamento de serviços ambientais, e uma média de 21 milhões de hectares que carecem de ações de recuperação, totalizando 95 milhões de hectares de Reservas Legais (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP). É o que revela a 3ª edição do estudo “Panorama do Código Florestal”, divulgado esta semana pelo Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

MPPA

DESTAQUE

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizará na próxima sexta-feira (13), sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça em homenagem ao Dia Nacional do Ministério Público, celebrado oficialmente no dia 14. O evento será às 10h, no auditório Nathanael Farias Leitão. Durante a solenidade serão entregues o Colar e a Medalha do Mérito Institucional a autoridades, membros e servidores do MPPA. Além disso, a Corregedoria do órgão concederá o Diploma de Honra ao Mérito, em reconhecimento a relevantes contribuições prestadas ao Ministério Público e à sociedade.

PECUÁRIA

SUSTENTABILIDADE

O Programa Pecuária Sustentável do Pará, que vai identificar, por meio de elementos visuais (brincos), bovinos e bubalinos até 2026 em todas as regiões do Estado, foi um dos temas da programação do 62° Encontro Ruralista, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa). Durante o evento, os produtores rurais esclareceram dúvidas sobre a implementação da política de rastreabilidade. Ao todo, 67 operadores estão habilitados pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) para atuar como agentes da rastreabilidade. O produtor vai poder acompanhar o crescimento do seu animal, o ganho de peso e o desempenho produtivo e terá o controle de sanidade dos animais.

DESTAQUE

USINAS

As Usinas da Paz são destaque, pelo segundo ano consecutivo, na Expo Favela Innovation Brasil. A programação da feira nacional de negócios, com exposição de empreendimentos criados e desenvolvidos nas periferias brasileiras, foi aberta ontem em São Paulo, reunindo 500 expositores de todo o País. Durante o evento, um estande montado pelo governo do Pará apresentará ao público o trabalho realizado em cada Usina e os resultados obtidos nas comunidades. Os complexos de cidadania do governo estadual se consolidaram como grandes centros de referência no fomento ao empreendedorismo.

EMPREENDEDORES

A programação nacional também conta com a participação de dez empreendedores paraenses, que vivenciam a experiência de apresentar suas iniciativas ao público e possíveis investidores. Os representantes do Pará foram selecionados a partir da etapa local, a Expo Favela Innovation Pará, realizada no último mês de novembro, em Belém, com parceria do governo do Estado.

Em Poucas Linhas

► O MPF emitiu recomendação para que a prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, passe a divulgar diariamente a qualidade do ar no município e para que a secretaria de saúde distribua máscaras de proteção à população. A situação na região continua crítica, com o município registrando o pior índice de qualidade do ar do planeta em novembro de 2024.

► A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) vai realizar a última edição do ano da Feira do Empreendedorismo Inclusivo, neste sábado (7) e domingo (8) no Porto Futuro, em Belém, das 16h às 21h. O evento oferece um espaço dedicado a pessoas com autismo, seus familiares e associações para divulgar e comercializar seus produtos. Realizada mensalmente, a feira já conta com a participação de mais de 400 famílias cadastradas no sistema da Cepa e, ao longo de suas edições, arrecadou mais de R$ 350 mil. Os visitantes terão a oportunidade de conferir uma ampla variedade de produtos, que evidenciam o talento e a dedicação dos expositores.

► A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jornalista Romulo Maiorana, localizada em Ananindeua, tem envolvido a comunidade escolar em atividades ecológicas, como o plantio de mudas de árvores, limpeza e cuidado do ambiente escolar. A iniciativa faz parte do projeto “EcoRomulo: arborização e horta escolar”. A primeira etapa do projeto foi a arborização da escola, em agosto e setembro deste ano, com o plantio de várias mudas que estão sendo cuidadas pelos alunos. Durante o mutirão foi feita limpeza da área, adubação e plantio de novas mudas de árvores. A próxima fase será a de identificação das plantas e como trabalhar as mudas para o replantio.