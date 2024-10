R70: 'Não estamos fazendo julgamento moral e nem político sobre o país em si', diz Celso Amorim

Lotes

Novo leilão da Receita Federal oferece iPhone 11 por R$ 300, MacBook por R$ 1 mil e veículos a partir de R$ 7,2 mil.

Saúde

O Brasil registrou 5.661 mortes por dengue este ano. Contágios pela doença já somam 6,5 milhões de casos prováveis.

Celso Amorim, principal conselheiro para assuntos internacionais do presidente Lula (J.Bosco)

"Não estamos fazendo julgamento moral e nem político sobre o país em si.”

Celso Amorim, principal conselheiro para assuntos internacionais do presidente Lula, a respeito da discussão sobre a Venezuela entrar no Brics.

LIDERANÇA

CELEBRAÇÃO

Mais longeva liderança política do Pará, o senador Jader Barbalho completa 80 anos no próximo dia 27. As celebrações começam amanhã, com missa de ação de graças na igreja de Santo Alexandre. São esperadas 200 pessoas, entre convidados da família e autoridades do Estado. Pai de Helder Barbalho, atual governador do Pará, e de Jader Filho, ministro das Cidades, Jader foi vereador de Belém, deputado estadual, deputado federal, governador do Pará, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Previdência Social no governo de José Sarney e presidente do Senado Federal.

ELEIÇÕES

ADAPTAÇÃO

Os cartórios e fóruns eleitorais do Pará estão ganhando um novo padrão. Entre outras adaptações que estão sendo feitas, esses espaços passam a dispor de cadeiras de rodas para receber pessoas com deficiência. A iniciativa é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. O novo padrão já está implantado no Fórum Eleitoral Desembargadora Lydia Dias Fernandes, no município de Augusto Corrêa, no nordeste do Estado, reinaugurado esta semana pelo presidente. Uma reforma garantiu ao imóvel uma infraestrutura adaptada às necessidades dos usuários e servidores da unidade. O prédio conta com rampa de acesso para cadeirantes, piso podotátil, banheiros e salas com identificação visual em braille. No local funciona a 52ª Zona Eleitoral, formada por 38.604 eleitores distribuídos por 147 seções eleitorais.

CANCELAMENTO

CADASTROS

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) cancelou 124 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) que apresentam sobreposição irregular na Floresta Estadual do Paru (Flota Paru), no oeste paraense, unidade de conservação administrada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio).

NÚMERO

Com isso, o número de registros tornados sem efeito sobe para 630, desde dezembro de 2022. Entre os cancelamentos, sete ocorreram no recém-criado Parque Estadual Ambiental das Árvores Gigantes da Amazônia (Pagam), no município de Almeirim, na mesma região. Foi a primeira vez que CARs foram cancelados no novo Parque Estadual, que foi oficialmente instituído em 28 de setembro de 2024, dentro da área da Flota Paru, reforçando as medidas de proteção em territórios de especial valor ecológico.

MONITORAMENTO

A ação contínua de monitoramento e cancelamento de CARs faz parte das estratégias do programa Regulariza Pará, uma iniciativa criada para inibir o uso irregular e a ocupação em áreas protegidas, como a Flota Paru, que é caracterizada como uma unidade de conservação de domínio público. A Flota abrange cinco municípios: Almeirim (58%), Monte Alegre (18%), Alenquer (18%), Óbidos (4%) e Prainha (2%).

EXPORTAÇÃO

MADEIRA

As exportações paraenses de madeira somaram aproximadamente 27 mil toneladas em setembro deste ano, movimentando mais de US$ 20 milhões em negócios. O resultado representou um crescimento de 184% em relação a agosto deste ano, quando a exportação de madeira pelo Estado movimentou pouco mais de US$ 7 milhões. A madeira perfilada, categoria que contempla pisos, decks, tacos e frisos, continuou sendo o carro-chefe das vendas internacionais de madeira paraense, sendo os Estados Unidos o principal destino desse produto.

COLÔMBIA

COP 16

Mais de 190 nações estão reunidas em Cali, Colômbia, para discutir a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, na 16ª Conferência das Partes da ONU sobre Biodiversidade (COP 16). A comunidade científica integra o debate com dados e evidências para subsidiar as decisões e medidas de proteção dos biomas. Entre as entidades paraenses presentes está o Museu Goeldi, representado pelo diretor, Nilson Gabas Jr.; e pela coordenadora de pesquisa e pós-graduação, Marlúcia Martins. O Goeldi cumpre uma agenda junto à Rede BioAmazônia, iniciativa apoiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para cooperação entre instituições de pesquisa de toda a Pan-Amazônia. Referência no estudo sobre a sociobiodiversidade da região há 158 anos, o Museu Goeldi já descreveu para a ciência, apenas no século XXI, aproximadamente 900 novas espécies da fauna, flora e fungos.

Em Poucas Linhas

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá vai realizar o “Open Labs Day”, programação que vai apresentar para sociedade, associações, cooperativas, instituições públicas e privadas as pesquisas, tecnologias e serviços dos laboratórios do complexo. O evento ocorrerá em 30 de outubro, no auditório do Espaço Empreendedor, das 9h às 17h. O público participante poderá também conhecer mais de perto as atividades de pesquisa desses espaços com o bate-papo “Fala aí, pesquisador”, que vai reunir coordenadores dos laboratórios para falarem sobre ciência e empreendedorismo de base tecnológica na região amazônica.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), com o apoio do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), realiza no dia 3 de novembro, em Belém, a I Corrida e Caminhada em Movimento pela Saúde, para membros, servidores e colaboradores de ambas as instituições. A ação faz parte das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul do Tribunal, como forma de incentivar a prevenção e o cuidado por meio da prática de atividade física. A inscrição é feita mediante doação de um kit contendo uma caixa de chá de camomila, um sabonete infantil hidratante neutro, um hidratante sem cor e uma toalha de rosto, para repasse a pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia de câncer de mama.

► A Secretaria de Urbanismo do município de Belém anunciou o início da reforma de mais 168 boxes no Ver-o-Peso. Desta vez serão atendidos os setores de refeições, lanche, mingau e açaí, todos localizados ao lado do Solar da Beira. A previsão de entrega é até o final de novembro. Outros 120 boxes revitalizados já foram entregues, de 26 de setembro a 11 de outubro deste ano, para os comerciantes de maniva, raízes, polpa, artesanato e refeição, localizados atrás do Solar da Beira.