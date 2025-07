R70: 'Não está claro se posso ou não falar', diz Jair Bolsonaro sobre dar entrevistas

Aposentados

Voa Brasil completa um ano com 45 mil reservas de passagens aéreas de até R$ 200. Balanço é do Ministério de Portos e Aeroportos.

Oportunidade

Ministério da Saúde lança edital para seleção de médicos para o programa Agora Tem Especialistas. São mais de 1,7 mil vagas.

PARENTE

GOLPE

Tem crescido o registro de crimes praticados virtualmente, especialmente por aplicativos de mensagens. Entre eles, o mais comum é o golpe do falso parente. O alerta é do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que apura denúncia contra oito integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de fraude. O grupo, segundo o MPPA, vinha fazendo vítimas desde 2022. A orientação é para que ao receber pedidos de ajuda financeira as pessoas confirmem a identidade do solicitante por meio de ligação ou outro canal seguro, antes de realizar qualquer transferência.

VIAGEM

CRÍTICA

Uma comissão externa do Senado brasileiro deve embarcar para a capital dos Estados Unidos, Washington, no próximo dia 28. A missão seria “dialogar com o Congresso americano” sobre os impactos do tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump. A medida, contudo, vem sendo criticada até por integrantes do Senado, já que no período da viagem o Congresso dos EUA estará em recesso. “O risco é de se falar para salas vazias”, diz fonte da coluna.

VACINA

PRAZO

Termina na próxima quinta-feira, 31, o prazo para a vacinação contra a raiva de animais nos 50 municípios da região nordeste paraense, onde a imunização é obrigatória. O foco da campanha da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) são os animais de produção, aqueles criados com o objetivo de gerar produtos ou subprodutos para consumo humano ou utilização em outras atividades. A Adepará informa que esta semana ainda é possível comprar vacinas nas revendas cadastradas. Os produtores devem comprovar a vacinação dos animais até 15 de agosto nas unidades. Ontem, o órgão emitiu alerta informando que o prazo já está prorrogado e não será estendido.

SAÚDE

PLANEJAMENTO

O Ministério Público Federal (MPF) marcou para 27 de agosto encontro com órgãos públicos ligados à saúde e à organização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém. O objetivo é reunir dados sobre o planejamento e a preparação dos serviços de urgência e emergência durante o evento, que deve atrair 50 mil pessoas para a capital paraense em novembro deste ano.

NÚMEROS

Nesta semana, o MPF enviou pedido de informações à Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Pará e às secretarias de Saúde do Estado e do município de Belém. Entre as informações solicitadas está o número de ambulâncias, equipes de aeromédicos, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dos tipos adulto e pediátrico e leitos de retaguarda que serão disponibilizados no período em que a demanda pelos serviços públicos deve crescer.

PARQUE

MEMÓRIA

Será lançado em 6 de agosto o livro “Parque da Cidade: um sonho de Nelson Chaves que virou realidade”. O evento será às 18h, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A obra, com mais de 200 páginas, resgata a história de como surgiu a ideia de criar o que já é considerado um dos principais projetos urbanísticos de Belém, o recém-inaugurado Parque da Cidade, que em novembro abrigará a Blue e a Green Zone, os espaços oficiais da COP 30.

ELEIÇÕES

TÍTULOS

Eleitores de Muaná, no Marajó, que estão irregulares com a Justiça eleitoral têm até 14 de agosto para regularizar a situação a tempo de votar na eleição complementar de 5 de outubro. Esse também é o prazo para novos alistamentos, transferências ou revisões de títulos. O município passará por nova eleição porque o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) cassou os diplomas do prefeito, Marcos Paulo Barbosa Pantoja, e do vice, Gilmar Nunes Vale. Eles foram condenados pelo crime de captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra de votos durante a campanha eleitoral de 2024.

Em Poucas Linhas

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) realiza a 1ª Semana Estadual da Agricultura Familiar nos 144 municípios paraenses até esta sexta-feira, 25, marcando o Dia Mundial da Agricultura Familiar. A programação leva atividades às escolas públicas, como a realizada na Usina da Paz Terra Firme, em Belém, e que reuniu estudantes da Escola Estadual Mário Barbosa e mulheres microempreendedoras do entorno para conversar sobre Economia Solidária.

► Começa no dia 1º de agosto o período de inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee 2025). O público-alvo são os estudantes do 8º e 9º anos. Interessados podem se inscrever gratuitamente até 30 de setembro por meio do site www.onee.org.br. A expectativa dos organizadores é de que cerca de meio milhão de alunos das redes pública e privada de ensino participem da competição, criada para despertar a conscientização sobre consumo responsável de energia, sustentabilidade e impactos sociais e econômicos associados ao uso dos recursos naturais.

► As visitas guiadas ao Theatro da Paz estão suspensas até a próxima segunda-feira, 28. O local está passando por manutenção interna. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o trabalho é parte de uma série de obras que estão sendo realizadas nos equipamentos culturais do Estado ao longo do mês. Além do Theatro da Paz, passam por melhorias o Forte do Presépio, o Teatro Gasômetro, o Museu de Arte Sacra (MAS), a Casa das Onze Janelas, o Museu do Marajó, a Estação Cultural de Icoaraci e o Auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, além do Museu do Estado do Pará (MEP) e do Arquivo Público do Pará (Apep), que estão com visitação suspensa até o fim de julho.

► O Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, prepara a implantação oficial de uma trilha de longo curso já reconhecida pela Rede Brasileira de Trilhas. A travessia das Serras Andorinhas terá aproximadamente 20 quilômetros.