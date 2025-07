R70: 'Não é uma questão de atendê-lo ou não atendê-lo [Trump]', diz Pedro Lupion sobre sobretaxa

Educação

As inscrições para a Prova Nacional Docente 2025 começam nesta segunda-feira, 14. O prazo termina no dia 25.

Mobilidade

Produção de motocicletas passa de 1 milhão em 2025, diz Abraciclo. Volume foi 15% superior ao do 1º semestre do ano passado.

Pedro Lupion (J. Bosco)

"Não é uma questão de atendê-lo ou não atendê-lo [Trump]"

REJEIÇÃO

Recorde

Em seis meses e dez dias de mandato, como prefeito de Belém, Igor Normando, fechou a Escola Bosque e o Restaurante Popular, acabou com o programa Bora Belém, que beneficiava 80 mil pessoas e conseguiu uma proeza que seus três últimos antecessores - Duciomar Costa, Zenaldo Coutinho e Edmilson Rodrigues - não conseguiram: fazer Belém inundar em bairros como Umarizal, Batista Campos e Nazaré, onde vive a classe média alta da capital paraense. A avaliação dos especialistas é que, se continuar nesse ritmo, Normando baterá todos os recordes de rejeição.

REMO

RISCO

Não bastassem os problemas que as comunidades ribeirinhas do Combu enfrentam com as lanchas, agora as agremiações que possuem atletas de remo olímpico também estão tendo que lidar com a falta de bom senso de alguns condutores de lanchas e motos aquáticas. Acostumados a treinar logo cedo nas águas do rio Guamá e na baía do Guajará, alcançando até o Vero-o-Rio, correm o risco de ter sua performance afetada pela lancha da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que tem passado próximo aos barcos de remo em alta velocidade, fazendo marolas que comprometem o desempenho. Os clubes já levaram a reclamação ao presidente da Federação Paraense de Remo, Fábio Salgado, que se comprometeu a entrar em contato com o titular da Sefa, René Souza Junior, para solução do problema.

CONTAS

PRAZO

Terminou no último dia 30 de junho o prazo para a entrega de prestação de contas dos partidos políticos relativas ao exercício de 2024. Para os diretórios estaduais e municipais que não apresentaram a prestação à Justiça Eleitoral, automaticamente foi gerado um processo de inadimplência, que após o julgamento poderá acarretar, entre outras penalidades, na suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário.

TRE

Até a última sexta-feira, 11, segundo dados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral, 23 dos 27 partidos haviam apresentado as contas. A recomendação é para que legendas cumpram com a determinação mesmo após o prazo, sob pena de ficarem impossibilitadas de participar das próximas eleições.

PETRÓLEO

AVANÇO

Na próxima terça, 15, a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil vai apresentar e colocar em votação o plano de trabalho do grupo.

ENCONTRO

Entre as ações previstas está um encontro com dirigentes da Petrobras para que estes apresentem os próximos passos junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para início das pesquisas na área e também as ações de desenvolvimento socioeconômico nos Estados impactados pelo empreendimento.

TRUMP

EXAGERO

Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), o deputado federal paraense Joaquim Passarinho, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse ver “com tristeza” o anúncio da taxação de 50% imposta ao Brasil e chamou a decisão de Trump de “exagero”. “Vejo com tristeza, para a economia brasileira; nós, como grande parceiro americano, dos Estados Unidos, acho que o presidente exagera muitas vezes nesse tipo de colocação, até porque isso não faz mal só para a economia do Brasil, faz mal para a economia americana também”, declarou.

ELEITORES

DESCENTRALIZAÇÃO

E ainda no tema eleições, o TRE do Pará aprovou, por unanimidade, proposta de resolução para implantar o atendimento descentralizado que vai facilitar a vida dos eleitores em todo Estado. A principal mudança é que agora o cidadão com domicílio no Pará poderá fazer procedimentos, como alistamento, revisão e transferência do domicílio, em qualquer unidade de atendimento eleitoral, não importando o município em que tenha domicílio eleitoral. O novo sistema será implantado em duas fases. A primeira etapa, a partir de 18 de agosto de 2025, principalmente em zonas da Região Metropolitana de Belém, e a segunda, a partir de 17 de novembro de 2025, estendendo o atendimento descentralizado para todas as outras zonas eleitorais, incluindo os postos de atendimento permanentes.

EM POUCAS LINHAS

► Na região Norte, os gastos com o futebol afetam o bolso de 65% da população, revela a Serasa em pesquisa inédita que faz uma radiografia do comportamento financeiro sobre a maior paixão nacional. O estudo mostra que as camisas dos times ainda lideram o ranking de gastos. Outro dado da pesquisa mostra que, no Norte, 85% das pessoas que dizem gastar dinheiro com futebol afirmam que fazem isso todos os meses. O ponto negativo é que para 58% dos torcedores da região ir ao estádio virou um luxo fora do alcance do público geral.

► A quantidade de voos nacionais e internacionais terá reforços durante a COP 30, em Belém. Os voos domésticos programados para novembro serão 1.395, um acréscimo de 19% em relação ao ano anterior. Já os voos internacionais terão um aumento de 22 para 31, e o total de assentos passará de 3.888 para 5.610, um crescimento de 44%.

► Às vésperas de completar 29 anos como magistrado da Justiça do Trabalho, o juiz Fernando Lobato Júnior foi nomeado pelo presidente da República como desembargador do TRT da 8ª Região, que abrange os Estados do Pará e Amapá. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 11, e na mesma manhã foi realizada a cerimônia de posse administrativa.

► Estão abertas as inscrições para o Seminário Improbidade Administrativa e Licitações: Novos Caminhos a partir dos Enunciados do IBDA, que será realizado no dia 12 de agosto.

► O evento, que será realizado no auditório do Ministério Público Estadual do Pará, é voltado para servidores do sistema de justiça, advogados e estudantes.

► Maria, Maitê, Helena, Vitória e Aurora foram os nomes de meninas mais registrados entre janeiro e junho deste ano no posto avançado do cartório de registro civil do 2º ofício Guedes de Oliveira, que funciona no prédio da Fundação Santa Casa do Pará, uma das maiores maternidades do País. Os nomes mais populares para meninos foram Miguel, Ravi, Gabriel, José e João.