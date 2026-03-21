R70: 'Não é o momento este ano', afirma Paulo Skaf sobre fim da escala 6x1

Renúncia no Rio

Pré-candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes (PSD) deixou a prefeitura ontem. Assume o vice, Eduardo Cavaliere (PSD).



Regras na internet

O governo federal divulgou o cronograma para que empresas de tecnologia verifiquem a idade de usuários, de acordo com o ECA Digital.

FRAUDE

ALERTA

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) divulgou nota alertando para tentativas de golpe com o envio de mensagens e ligações telefônicas a moradores do município de Mocajuba. Nesses contatos, os criminosos usam o nome de juízes e servidores da Vara Única do município, sob o pretexto de liberação de condenações ou vantagens judiciais. Na nota, o TJPA ressalta que magistrados e funcionários do Poder Judiciário não entram em contato com as partes para solicitar dinheiro e não solicitam pagamentos, transferências via Pix, depósitos bancários ou qualquer valor antecipado para liberação de decisões judiciais, expedição de alvarás, pagamento de condenações ou andamento de processos. Mensagens informais, pedidos urgentes de pagamento e contatos diretos por aplicativos caracteriza indício de fraude.

VIGILÂNCIA

AUDITORIA

O Ministério da Agricultura e Pecuária realiza, até o dia 27 de março, a auditoria do Programa de Avaliação da Qualidade dos Serviços Veterinários no Pará. O trabalho começou na quarta-feira (18), com reunião na sede da Agência Paraense de Defesa Agropecuária do Pará, em Belém. Nesta semana, serão feitas visitas a Bragança, Santarém, Xinguara e Castanhal. Durante o processo, são avaliados o cumprimento de metas, a execução de programas sanitários e a eficiência das ações desenvolvidas no Estado. A iniciativa também permite a apresentação de avanços obtidos pela agência e reforça o compromisso com a qualidade dos serviços públicos, a segurança sanitária da produção agropecuária e a competitividade do setor no Pará.

CACAU

EVENTOS

Será aberto, de 23 a 26 de abril, no Hangar, em Belém, o calendário de eventos voltados à promoção da cadeia produtiva do cacau com a realização do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Amazônia.

REGIONAIS

Além do Chocolat Amazônia, que ocorrerá em paralelo à feira Flor Pará, estão previstos o Chocolat Xingu, de 18 a 21 de junho, em Altamira, e o Chocolat Festival de Ilhéus, de 22 a 26 de julho, na Bahia. A agenda inclui ainda eventos regionais nos municípios de Anapu, Brasil Novo e Medicilândia, importantes polos produtores de cacau no Estado, com o objetivo de fortalecer a produção local, promover intercâmbio entre produtores e ampliar a visibilidade do setor.

BUENOS AIRES

Como novidade, produtores paraenses participarão pela primeira vez do festival do cacau de Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 26 e 28 de junho, ampliando o acesso ao mercado internacional. Os eventos financiados pelo Funcacau no Pará terão entrada gratuita e devem reunir centenas de produtores, incluindo caravanas de diferentes regiões. A programação contará com exposição, comercialização e degustação de produtos à base de cacau, além de atividades técnicas e a participação de expositores nacionais e internacionais.

JUDICIÁRIO

MEMÓRIA

Estão abertas as inscrições para o 6º Encontro Nacional da Memória do Judiciário (Enam). O tema deste ano é “Amazônia, Direitos Humanos e os Desafios da Agenda 2030”. O evento será realizado em Belém entre os dias 5 e 9 de maio. O Enam é fruto de parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) e a Seção Judiciária do Pará da Justiça Federal (SJPA/ TRF-1). A ideia é promover a valorização do patrimônio histórico, cultural e documental dos mais variados segmentos do Poder Judiciário brasileiro. O prazo para inscrições vai até o dia 20 de abril via site do Tribunal Regional Eleitoral.

SAÚDE

ENCONTRO

O Hangar recebe entre os dias 6 e 8 de abril o XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, considerado o maior evento do setor na região. O congresso é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Cosems/PA), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O encontro terá como tema “SUS: Transformações, desafios e caminhos para uma gestão eficiente” e deve reunir gestores municipais e trabalhadores do SUS de todas as esferas de governo.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, passa a contar, a partir de hoje, com a Sala de Cinema Paulo Miranda. A inauguração será marcada pela exibição do documentário O Ajuntador de Cacos, dirigido pelo cineasta paraense que dá nome ao espaço, destacando a trajetória do padre Giovanni Gallo, responsável pela criação do museu e pela formação de seu acervo.

➤ A Unidade de Referência Especializada Materno-Infantil e Adolescente, em Belém, realizará no dia 28 de março, das 8h às 15h, o mutirão Dia D das Mulheres, com oferta de atendimentos voltados ao público feminino. A ação integra a campanha Março Lilás, dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, e tem como meta atender cerca de 250 mulheres com consultas em diversas especialidades médicas e de enfermagem. Durante a programação, serão disponibilizados exames laboratoriais, testes rápidos, ultrassonografia, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, bioimpedância e avaliação por equipe especializada em patologia cervical.

➤ No dia 27 de março, no campus Alcindo Cacela II, será lançada a obra “Processo, Atuação do Poder Judiciário e Implementação de Políticas Públicas no Estado Contemporâneo”, organizada pelos professores Arthur Laércio Homci e José Henrique Mouta Araújo. O livro, financiado pela Capes, reúne reflexões sobre o papel do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas.

➤ Com boa repercussão em Belém, o evento “Mulheres Inteiras” será levado neste sábado para o município de Abaetetuba. Com entrada franca a partir das 17 horas na sede da Associação Comercial da cidade, o encontro vai reunir mulheres para um momento de reflexão e fortalecimento. Entre as palestrantes da programação estão a médica Cynthia Charone, que abordará aspectos ligados à saúde e cuidado integral da mulher, a nutricionista Milena Pompeu e a pastora Mary Miranda, da igreja assembleiana Campeões da Fé.