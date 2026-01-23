R70: 'Não dá para considerar uma reforma da ONU feita por um país', diz Celso Amorim

Regularização

Pequenos negócios têm até dia 30 para renegociar dívidas com a União. Edital prevê descontos e parcelamentos.

Fundo Garantidor

Conselho Monetário altera regras do FGC para que clientes de bancos liquidados recebam dinheiro em até 3 dias.

EM ALTA

MADEIRA

A exportação de madeira do Estado do Pará alcançou, no ano passado, US$ 231,3 milhões, um aumento de 10,90% em relação a 2024, segundo dados do Comex Stat, sistematizados e divulgados ontem pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex). Em volume, o avanço foi ainda maior: 12,60%, totalizando 269,8 milhões de quilos exportados no período de janeiro a dezembro. O preço médio da tonelada ficou em US$ 857,36. Estados Unidos e União Europeia seguem como os principais destinos da madeira paraense, respondendo juntos por 76,21% das exportações, com destaque para o mercado norte-americano, que absorveu quase 42% do total exportado.

FLORESTA

RESTAURAÇÃO

A diretoria do Fundo Amazônia esteve em Brasília, a pedido do senador Beto Faro (PT-PA), para uma reunião com agricultores do sudeste do Pará. Em pauta, um projeto que reúne cerca de 800 produtores rurais instalados em assentamentos federais na área conhecida como Arco do Desmatamento. Técnicos do Fundo elogiaram a proposta de restaurar mais de 30 mil nascentes mapeadas em áreas hoje desprotegidas, sem cobertura vegetal. O desenho aposta na conexão de fragmentos residuais de mata com espécies nativas e ganhou ponto extra no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES) por mirar também no aumento de produtividade no campo.

MUNICÍPIOS

O projeto alcança Marabá, Novo Repartimento, Itupiranga e São Domingos do Araguaia. A leitura em Brasília é de que a iniciativa tenta combinar conservação ambiental com produção rural em um dos territórios mais pressionados da Amazônia Legal, com o Estado voltando à mesa. Uma nova rodada de conversas já está prevista no Rio de Janeiro.

ESCOLA

PRAZO

Termina na semana que vem o prazo dado pelo Ministério Público do Pará (MPPA) para que o Conselho Estadual de Educação (CEE) esclareça se houve comunicação prévia da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) sobre a desativação temporária da escola de ensino fundamental e médio Maroja Neto, no bairro da Pedreira. A medida foi definida após audiência extrajudicial realizada na última sexta-feira (16), no âmbito de procedimento administrativo que apura as circunstâncias do fechamento da unidade.

IMPACTOS

Durante a reunião, que contou com representantes da Seduc, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Diretoria Regional de Ensino (DRE) e de membros da comunidade escolar, foram discutidos os impactos da medida e o cumprimento das normas do CEE, que preveem comunicação mínima de seis meses ao Conselho e à comunidade escolar em casos de desativação, conforme resolução vigente.

DIREITO

O MPPA também destacou a existência de ação civil pública, já transitada em julgado, que determinou a reforma do prédio original da escola, reforçando a obrigação de cumprimento da decisão judicial e a adoção de medidas que garantam o direito à educação, sobretudo diante dos possíveis efeitos sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além do CEE, a Seduc também deverá encaminhar, no prazo de dez dias, cópia do procedimento administrativo que resultou na desativação temporária.

CRUZEIRO

VISITANTES

O Pará recebeu ontem 794 passageiros do navio de cruzeiro Azamara Quest, que atracou no Terminal Hidroviário e Turístico de Icoaraci, em Belém. Os visitantes foram recepcionados com apresentação de carimbó do Balé Folclórico da Amazônia. Esse foi o terceiro navio de cruzeiro a chegar ao Pará neste mês de janeiro. A temporada de cruzeiros no Estado teve início em outubro de 2025 e segue até abril deste ano. Após a operação de transbordo, os turistas, em sua maioria de nacionalidade norte-americana, seguiram em grupos para visitar pontos turísticos de Belém, com roteiros que incluíram a Basílica de Nazaré, o Ver-o-Peso, o Forte do Castelo, além de passeios fluviais até a ilha do Combu. De Belém, o Azamara Quest segue viagem para Recife (PE).

Em Poucas Linhas

► Na manhã do primeiro dia de funcionamento, ontem (22), o recém-inaugurado Hospital Veterinário Municipal de Belém atendeu 75 animais somente na urgência e emergência. O HVet tem capacidade para atender até 650 pets por dia. Somados os atendimentos do hospital com os da Clínica Veterinária Municipal e as unidades móveis, foram realizados cerca de 200 atendimentos apenas até na manhã desta quinta-feira. O novo hospital veterinário da prefeitura de Belém fica na avenida José Bonifácio, 578 ; e a Clínica Veterinária Municipal na avenida Marquês de Herval, 276.

► A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe usando o nome e a identidade de servidores fazendários. Segundo o órgão, criminosos estão entrando em contato com cidadãos por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, se passando por funcionários públicos para solicitar informações pessoais ou valores em dinheiro. No alerta, a Sefa reforçou que não faz qualquer tipo de solicitação por mensagens instantâneas e esclarece que toda a comunicação institucional ocorre exclusivamente por canais oficiais, disponíveis no portal da secretaria, ou por meio de procedimentos formais.

► De 24 de janeiro a 1º de fevereiro, a Caixa Cultural Belém recebe o Amazônia Integrada: Festival Arte Breada, programação que inaugura a temporada 2026 do espaço, celebrando corpos dissidentes da Amazônia paraense. Ao longo de oito dias, o festival reúne teatro, dança, música e audiovisual a partir da pulsação do carimbó. A iniciativa integra a Semana da Visibilidade Trans e propõe encontros entre tradição, identidade e movimento.

► A Superintendência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Pará está com inscrições abertas para a Oficina Especial pelos 410 anos de Belém “Conhecendo o município por meio de dados do IBGE”. A atividade será realizada no dia 29 na Casa Brasil IBGE COP Belém, no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA).

► Entre as muitas novidades do concurso Rainha das Rainhas deste ano está uma ação em parceria com o Hemopa. Cada uma das 15 candidatas receberá um código e a que conseguir o maior número de doadores será eleita a Rainha das Rainhas do Hemopa.