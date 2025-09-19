R70: 'Não consigo salvar Bolsonaro individualmente', diz relator de projeto de anistia

Fiocruz

Estudo busca eliminar transmissão vertical de vírus que causa leucemia. Pesquisa acompanha 516 gestantes infectadas pelo HTLV-1.

Big techs

Câmara Brasileira da Economia Digital afirma que projeto de regulação do governo vai repetir erros do modelo europeu.

PIB

ALTA

Como esperado, o Produto Interno Bruto (PIB) do Pará cresceu 5,36% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, ficando acima da média nacional, de 2,85%. O dado faz parte do Boletim do PIB Trimestral da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), divulgado nesta quinta-feira (18). O crescimento da economia paraense no período foi impulsionado principalmente pelos setores agropecuário (12,3%) e industrial (22,7%). Desde o último trimestre do ano passado, o Pará já vinha crescendo mais que a média nacional. Obras de infraestrutura que preparam a capital para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) têm contribuído para esse crescimento. Os recordes da produção mineral no sudeste do Estado também impulsionaram o índice.

SHOW

TRÂNSITO

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) montou operação especial em parceria com outros órgãos de segurança para garantir a tranquilidade dos paraenses que vão curtir, neste sábado (20), o show “Grande encontro por um mundo melhor”, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town no Mangueirão. Entre as atrações, a cantora baiana Ivete Sangalo. A operação vai começar às 15h, duas horas antes da abertura dos portões, e prevê alterações no trânsito das principais vias de acesso ao estádio.

MORADIA

ACESSO

Entre 2022 e 2023, o déficit habitacional caiu 5,7% na região Norte, aponta levantamento da Fundação João Pinheiro, em parceria com o Ministério das Cidades, divulgado ontem. Os destaques foram Rondônia, Roraima e Pará, com quedas de 34,6%, 13,5% e 8,6%. No Pará, o número de famílias sem imóvel para morar caiu de 357,6 mil para 326,7 mil. Políticas como Minha Casa Minha Vida, do governo federal, são apontadas como a causa da redução.

INFRAESTRUTURA

O estudo mostra, contudo, que 55,4% dos domicílios da região apresentam algum tipo de inadequação de infraestrutura básica, como falta de água encanada. Para resolver o problema, o governo vai criar um programa de reforma de moradias populares.

VIOLÊNCIA

COMBATE

O governo do Pará assinou termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e o Ministério Público do Pará (MPPA) para reforçar a proteção de mulheres em situação de violência doméstica. A iniciativa, coordenada pelas secretarias estaduais de Administração Penitenciária (Seap) e de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores e de dispositivos de alerta para as vítimas, ampliando a efetividade das medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

PEC

JUSTIFICATIVA

O deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) usou as redes sociais para se manifestar sobre o voto favorável à chamada “PEC da Blindagem”, no primeiro turno de votação. Além de Faleiro, outros dez petistas - dos 66 que integram a bancada nacional - também disseram sim à PEC, que tem gerado polêmica e não tem o apoio do governo Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Faleiro é aliado. “Logo após a votação, me dei conta do erro. Percebi que o Centrão votaria com a extrema direita para aprovar a urgência da anistia. No segundo turno, na mesma noite, abandonei a tática errada e votei, seguindo a minha consciência e a orientação da bancada e do partido, contra a PEC da Blindagem”, disse.

ANISTIA

CONSULTA

O Senado abriu consulta pública para saber a opinião dos brasileiros sobre a proposta que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, quando um grupo tentou evitar que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomasse posse. Na prática, o resultado da consulta pública não altera as votações da Casa, mas são usadas para que os políticos meçam a temperatura das ruas sobre as pautas em discussão no Congresso. Para votar, basta acessar o site do Senado. Até a tarde de ontem, os que eram contra a anistia somavam 752.021 votos, enquanto os favoráveis eram 626.319.

Em Poucas Linhas

► Nos dias 20 e 21 a praça Batista Campos será palco de mais uma etapa do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Nos dois dias, das 12h às 20h, o público poderá aproveitar o “Chefs na Praça” e a “Farofada”, eventos que reúnem chefs locais, com pratos a preços acessíveis, e o desafio da criação de versões de farofas com temperos amazônicos.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir), em Belém, e o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, estão com processos seletivos abertos até o dia 22 para a contratação para cargos administrativos, farmacêuticos e de manutenção, com vagas para pessoas com deficiência. Informações sobre os detalhes do processo seletivo, como o número de vagas e a documentação necessária, podem ser consultadas nos sites oficiais.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) iniciou a distribuição de kits educativos sobre mudanças climáticas para escolas da rede estadual, em parceria com a Estação Central da COP e o Observatório do Clima. A iniciativa quer aproximar estudantes das discussões da COP 30. A primeira remessa contemplou 200 unidades, mas a meta é atender todas as escolas da capital e do interior. Cada kit contém um almanaque, o texto do Acordo de Paris e materiais pedagógicos que orientam professores e alunos nas discussões sobre os temas que estarão em pauta durante a conferência.

► O Planetário do Pará integra a programação da 19ª Primavera dos Museus, que irá de 23 e 27 de setembro. Neste ano, o evento com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, vai promover debates e ações sobre o papel dos museus na conscientização e enfrentamento da crise climática, enfatizando a importância da preservação do patrimônio cultural e natural. Entre as atividades, haverá palestras, oficinas temáticas, contação de história, ações educativas, acesso ao centro de ciências e sessão de cúpula. No último dia, no sábado (29), das 8h30 às 11h30, o espaço abrirá ao público, com entrada gratuita.