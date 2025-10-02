R70: 'Não conseguem convencer Alcolumbre', diz Valdemar Costa Neto sobre projeto de anistia

Apostas on-line

Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets. Regulamento saiu ontem no Diário Oficial da União.

Organização Pan-Americana

Vacinação de países vizinhos também impacta o Brasil, diz Opas. Solidariedade é fundamental em áreas como a imunização.

LULA

PARÁ

Confirmada a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Pará nesta quinta-feira (2), começando por Breves, no Marajó, com a inauguração de uma creche no bairro Jardim Tropical. À tarde, o presidente desembarca em Belém, onde vai visitar as obras do Porto Futuro II. Amanhã, a agenda continua na capital paraense com passagem pelas obras de macrodrenagem do Canal da União e pelo Parque da Cidade, local que vai sediar os eventos oficiais da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Também está prevista participação na cerimônia de inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

MERCEDÁRIOS

ENTREGA

A Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Instituto Cultural Vale, inaugura hoje a primeira etapa das obras de restauro do Conjunto dos Mercedários, localizado no centro histórico de Belém. O investimento foi de R$ 49,4 milhões e, atualmente, o local já abriga a Faculdade de Conservação e Restauro, o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural e o Laboratório de Conservação, Restauro e Reabilitação. No futuro, será instalada uma galeria de arte, a Livraria da Editora da UFPA, dedicada a publicações sobre patrimônio, artes e cultura, além de um núcleo da Escola de Música.

RURAL

EDITAL

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) lançou, via Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), edital para seleção de empresa ou consórcio que fornecerá serviços de requalificação comercial de imóveis rurais em Novo Repartimento. A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Pecuária Sustentável do Pará e contempla até 100 imóveis de agricultores familiares e pequenos produtores localizados em assentamentos da reforma agrária com até quatro módulos fiscais.

PROPOSTAS

As propostas podem ser enviadas até 18h de 17 de outubro. O prazo máximo para execução dos serviços será de 140 dias após a assinatura do contrato.

CONSERVAÇÃO

UNIDADES

São João de Pirabas deve ganhar nos próximos meses três novas unidades de conservação. As áreas em análise somam 19.513 hectares e abrangem ecossistemas estratégicos da zona costeira, incluindo manguezais, restingas, dunas, praias, igarapés e sítios arqueológicos. Duas das unidades terão gestão estadual: Ilha Itanarajá/Pilões, com 9.137 hectares, e Ilha Tucundeua, com 9.545 hectares. A terceira será municipal, o Campo do Sal, com 831 hectares, sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente de Pirabas.

ESTUDOS

No início da semana, em audiência pública, técnicos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) apresentaram estudos sobre limites, benefícios e objetivos das áreas, destacando sua importância como berçários naturais de fauna residente e migratória, e como instrumento de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros que sustentam centenas de famílias na região. A próxima etapa é consolidar os estudos e encaminhar a proposta para análise e decreto de criação.

QUALIFICAÇÃO

ESPAÇO

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema Fiepa) lançou a pedra fundamental para a construção da maior unidade integrada do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi/Senai) do Estado em Canaã dos Carajás. O ato foi conduzido pelo presidente da Fiepa, Alex Carvalho, e contou com a participação da prefeita Josemira Gadelha. Com mais de 30 mil m2, a unidade vai oferecer vagas da educação infantil até cursos técnicos de inovação e em mineração. Até esta quinta-feira (2) uma comitiva da Federação cumpre agenda no sudeste do Pará.

TRILHOS

HISTÓRIA

Um grupo de pesquisadores anunciou que localizou vestígios de antigos trilhos ferroviários do sistema francês Decauville na área onde está o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém. A estrutura, segundo o levantamento, teria sido implantada durante as obras do canal do Água Preta, idealizado pelo engenheiro Francisco Bolonha para abastecer a capital paraense. A hipótese é de que os trilhos serviam ao transporte de materiais e equipamentos ligados à construção e manutenção do sistema de abastecimento de água da cidade. A Gerência da Região Administrativa de Belém da prefeitura já estuda formas de preservar e sinalizar os vestígios, com a proposta de criar um circuito histórico que una ecoturismo, educação ambiental e resgate da identidade amazônica.

Em Poucas Linhas

Com o tema “Nossa Senhora de Nazaré na Amazônia”, a tradicional exposição Joias de Nazaré chega à 22ª edição e será aberta ao público nesta sexta-feira (3).

A exposição integra a programação cultural do Círio de Nazaré e reúne joias religiosas desenvolvidas por designers e ourives do Polo Joalheiro e por estudantes do 8º semestre do curso de Bacharelado em Design de Joias da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

A partir de hoje, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré inicia visitas às regiões episcopais Nossa Senhora do Ó e Menino Deus de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro. A oitava e última visita do ano às regiões episcopais antes do Círio.

O Parque Zoobotânico do Museu Goeldi reabre para visitação nesta sexta-feira. As visitas estavam suspensas há pouco mais de 40 dias para reformas.

Será realizada de 8 a 12 de outubro, na praça Dom Pedro II, a Feira do Artesanato de Miriti 2025, promovida pela Fundação Cultural Abaetetubense.

O evento, que antecede o Círio de Nazaré, reúne exclusivamente artesãos de Abaetetuba e neste ano terá como tema “Tradição, Arte e Sustentabilidade rumo à COP 30”.

Ontem, Dia Mundial da Música, o Ministério do Turismo lançou a campanha “O mundo é Brega e Belém é a capital”, celebrando o reconhecimento inédito da ONU Turismo, que recentemente deu à capital paraense o título de Capital Mundial do Brega.

A ação tem como estrela a cantora Joelma, que lançou a campanha em suas redes sociais, marcando a estreia da cidade como vitrine internacional do gênero musical que nasceu em suas periferias.

Durante evento pré-COP 30, realizado em Campo Grande (MS), 150 organizações nacionais e internacionais, além de cientistas de diversas partes do mundo, entregaram carta à presidência da COP 30 pedindo a inclusão das áreas úmidas, como o Pantanal, no centro da agenda climática global.