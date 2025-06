R70: 'Não botei dinheiro no Pix dela', diz Jair Bolsonaro sobre não ter relação com Zambelli

Loteria

Mega-Sena acumula para o próximo concurso e prêmio chega a R$ 51 milhões. Os números sorteados foram 08-23-32-34-35-57.

CNU 2025

FGV será a banca organizadora da 2ª edição do ‘Enem dos Concursos’. Nova edição vai oferecer 3.652 vagas em 36 órgãos federais.

FLORESTA

CONCESSÃO

Uma cerimônia no Parque Estadual do Utinga, em Belém, marcou a assinatura, pelo governo do Pará, do Contrato de Concessão Florestal da Unidade de Manejo Florestal (UMF) 2ª, no conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns. Com área de 68.680,72 hectares, a UMF 2ª se estende pelos municípios de Santarém, Juruti e Aveiro. O contrato de concessão, com vigência de 30 anos, autoriza o manejo sustentável de 30 mil metros cúbicos de madeira legal por ano. Deste total, ao menos 8% devem ser processados nos municípios.

MADEIRA

DEBATE

Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) realiza hoje em Belém o workshop “COP 30 e o Futuro do Setor Florestal na Amazônia”. Na pauta, os caminhos da bioeconomia e do manejo florestal sustentável na Amazônia. O encontro reunirá especialistas, empresários, pesquisadores e tomadores de decisão. O Pará é o maior produtor de floresta nativa do Brasil, além de concentrar uma das maiores áreas de floresta manejada do País.

PRECATÓRIOS

PRÊMIO

O assistente virtual do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que se comunica com linguagem simples e vocabulário regional, batizado de Zé Preca, ficou em primeiro lugar do Prêmio Conexão Inova, na categoria Comunicação Pública.

RECONHECIMENTO

O anúncio foi feito em cerimônia do Convergência 2025, realizada na última quarta-feira (4), em Belo Horizonte. A premiação reconhece projetos no setor público em áreas como inovação aberta, serviço público, transformação digital, comunicação e gestão pública. O Zé Preca é um amigo virtual, típico paraense, que odeia fraudes e que está sempre pronto a ajudar a todos no que se refere ao tema precatórios.

FEIRA

SAÚDE

Um projeto da prefeitura de Belém vai incentivar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da esquistossomose e de verminoses entre os trabalhadores do Ver-o-Peso. Até 24 de junho, 20 profissionais que atuam no controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vão à feira conversar com os feirantes sobre a importância de manipular corretamente os alimentos e também farão coleta de amostras para exames. A ação é promovida pela Sesma, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e com a empresa nacional Sedcom, especializada em garantir a qualidade e a higiene de alimentos e bebidas.

CADASTRO

Falando em feiras, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) continua o cronograma de avaliação das feiras não oficiais de Belém. Hoje serão visitados espaços no Entroncamento, na avenida Tavares Bastos e no Tucunduba. A meta é visitar 43 locais de Belém e dos distritos. A previsão é concluir o trabalho em quatro meses. Após o diagnóstico, será dado início ao cadastramento dos trabalhadores.

HABITAÇÃO

PRORROGADA

O Ministério das Cidades anunciou ontem a prorrogação do prazo de contratação de propostas selecionadas do Minha Casa, Minha Vida para as linhas de atendimento Rural e Entidades. A nova data limite passa a ser 2 de setembro. Segundo o Ministério, “a dilatação do prazo foi necessária com vista a não comprometer os esforços empenhados para a retomada do Minha Casa, Minha Vida, a dotação orçamentária já prevista para a modalidade e, sobretudo, a expectativa de provisão de moradia para cerca de 35.500 famílias”.

BENEFICIÁRIOS

O programa Minha Casa, Minha Vida Rural é uma linha do programa habitacional voltada para famílias residentes em áreas rurais e com renda bruta anual de até R$ 96 mil. Já o público-alvo do Entidades são famílias cuja renda bruta familiar mensal esteja limitada a R$ 2.640.

MULHERES

ENCONTRO

No dia 7, a partir de 9h, o Boulevard da Gastronomia receberá o encontro “Mulheres em Luta (MEL) - Amazônia”, que terá a participação da jornalista e ex-deputada federal Manuela D’Ávila na abertura do evento conversando sobre a violência política contra as mulheres. A presidente do Psol, Araceli Lemos, e lideranças de partidos organizam o evento, que discutirá economia do cuidado, direitos reprodutivos, fim da jornada 6X1, combate à exploração sexual de crianças e segurança e saúde das pessoas trans, entre outros temas.

Em Poucas Linhas

► O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará hoje os resultados preliminares da amostra do Censo Demográfico 2022 sobre religiões. A publicação trará dados sobre as religiões declaradas pela população residente no Brasil, com recortes por sexo, cor ou raça, faixa etária, escolaridade e outras características dos moradores.

► Estão abertas as inscrições para o VIII Concurso Ciência e Arte, na modalidade Astrofotografia, com o tema “Ciência e arte sob o mesmo céu: a astrofotografia revelando o universo”. O concurso é uma iniciativa do Planetário do Pará, ligado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), para promover o interesse pela Astronomia e ciências afins. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, até 4 de agosto, por meio de formulário on-line. É possível participar nas categorias: infantil (6 aos 12 anos), juvenil (13 aos 17), adulto (18 aos 59) e sênior (60 anos em diante).

► A fisiculturista paraense Manuella Lima conquistou um feito histórico para o esporte brasileiro, vencendo a Optimum Classic, competição internacional realizada no dia 24 de maio, nos Estados Unidos, e garantindo classificação para o Mr. Olympia 2025 - o principal campeonato do fisiculturismo profissional mundial, realizado anualmente em Las Vegas. Manuella se tornou a primeira brasileira oficialmente classificada para a próxima edição do evento.

► Neste domingo (8) a Estação das Docas recebe mais uma edição da Feira Art&Chic, que reunirá cerca de 120 empreendedores locais de moda autoral, artesanato criativo e gastronomia regional. Com entrada gratuita, a feira poderá ser visitada das 12h às 22h, no Armazém 3 do complexo turístico.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) alerta aos proprietários de veículos com placas finais 05, 35, 45, 65, 74 e 94, que o mês de junho é o prazo final para o licenciamento. Os motoristas que possuem débitos de licenciamentos anteriores poderão se regularizar com a possibilidade de parcelamento via cartão de crédito.