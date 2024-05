R70: 'Não acredito que a exploração de petróleo nesta região terá consequências ambientais'

Conta de luz

Agência Nacional de Energia Elétrica mantém a bandeira tarifária verde no mês de junho, sem cobrança de adicional.

Tendência

Planos exclusivamente odontológicos alcançaram 32,7 milhões de beneficiários até março. Aumento em relação a 2023 foi de 7,23%.

"Não acredito que a exploração de petróleo nesta região terá consequências ambientais.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o projeto do governo federal de explorar petróleo na Amazônia.

Sobre a investigação do Ministério Público do Estado do Pará, que culminou na operação Apate, do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), é necessário fazer um registro importante. A família Kós Miranda é grande, com muitos membros respeitados, corretos e radicados no Pará, especialmente na capital, Belém. Os investigados nos supostos delitos são Diego Almeida Kós Miranda, Silvio Kós Burlamaqui de Miranda, Nicole Cotelesse da Costa Kós Miranda, Bruna Almeida Kós Miranda e Yasaman Larissa Lujan Kós Miranda. E os suspeitos são considerados inocentes até que se prove o contrário, questão que só será elucidada com o julgamento definitivo da pretensão punitiva, a qual ainda encontra-se em fase de investigação.

>ESCOLA

MERENDA

A Secretaria de Educação do Estado do Pará liberou, ontem, os recursos do subprograma “Alimentação”, oriundos do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep). Foi realizado o pagamento da parcela para 192 escolas de ensino do Estado, no valor de quase R$ 7 milhões referente ao exercício de 2024. O recurso garante autonomia para a gestão escolar na compra de gêneros alimentícios e itens como o gás de cozinha, além de permitir a manutenção de equipamentos e mobiliários para a preparação, distribuição e fornecimento da merenda escolar. O programa beneficia quase 120 mil estudantes no Estado.

>BALANÇO

APROVADO

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) aprovou, por unanimidade, o parecer prévio sobre o Balanço Geral do Estado do Poder Executivo Estadual de 2023, em sessão especial realizada ontem. As contas 2023 seguirão, até 7 de junho, para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para análise dos deputados.

METAS

O relator das contas estaduais foi o conselheiro corregedor Luís Cunha, que elencou o cumprimento das metas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a dívida consolidada sob controle e abaixo dos percentuais previstos em lei e o cumprimento dos valores nas áreas de saúde e educação, acima da previsão constitucional. O Pará é o 6º estado em menor nível de endividamento e está abaixo do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à folha de pagamento de pessoal.

RECEITAS

Falando em contas públicas, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Alepa realizou nesta semana reunião especial para avaliação da gestão estadual no primeiro quadrimestre de 2024. A audiência foi presidida pelo deputado Iran Lima (MDB), líder do governo na Casa, e o governo foi representado pelo titular da Secretaria de Fazenda, René de Oliveira e Souza Jr; pela secretária de Planejamento e Administração (Seplad), Eliete Braga; e pela secretária adjunta de planejamento, Maria de Nazaré Nascimento.

RESULTADOS

Os dados apresentados aos deputados mostram que, entre janeiro e abril deste ano, o Pará registrou Receita Corrente de R$ 18 bilhões, sendo R$ 11 bilhões de receita própria e R$ 7 bilhões em receitas transferidas pela União. A Receita Corrente Líquida (RCL) alcançou R$ 13 bilhões no quadrimestre, o que possibilitou investimentos próprios de R$ 1,5 bilhão.

>ENCOMENDAS

DESVIO

A Polícia Federal cumpriu ontem mandados de busca e apreensão na casa de funcionários da agência dos Correios de Ourilândia do Norte, investigados por possível apropriação indevida de encomendas. No ano passado a PF recebeu denúncias de extravio de encomendas na agência, especialmente celulares comprados pela internet. Nenhum objeto postal foi encontrado, mas uma pessoa teve o celular apreendido. O aparelho será encaminhado à perícia técnica.

>SAÚDE

REMOTA

O projeto Saúde Digital da Universidade do Estado do Pará realizou o primeiro atendimento de teleconsulta para pacientes de Oriximiná. Seis pacientes foram atendidos, entre eles adultos que sofreram AVC e crianças e adolescentes com TEA ou outras deficiências, todos moradores ribeirinhos e pertencentes à comunidade do quilombo Boa Vista, localizada na zona rural.