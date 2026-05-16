R70: 'Não aconselharia meus filhos a irem aos Estados Unidos', afirma Friedrich Merz

Saúde

Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu é diagnosticado com linfoma e inicia tratamento no Hospital Sírio Libanês.



Decisão

Após pedido do Ministério Público, Justiça de Santa Catarina aceita argumentação e arquiva caso do cão Orelha.

SAÚDE

CALOTE

Denunciada neste espaço, o calote imposto pela Prefeitura de Belém às clínicas, hospitais e serviços especializados credenciados à rede complementar do SUS na capital teria um responsável: o diretor-financeiro da Secretaria de Saúde do Município, Tiago de Lima Ribeiro, a quem caberia liberar os pagamentos. Figura conhecida nos bastidores políticos e com passagens ruidosas por outros órgãos públicos, Ribeiro estaria escolhendo quem deve e quem não deve receber.



ILEGALIDADE

Os prestadores de serviço relatam à coluna que os atrasos se tornaram rotina, mesmo com os recursos já transferidos pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Belém. Com isso, a Prefeitura descumpre a Portaria nº 2.617/2013, que determina o repasse à rede complementar em, no máximo, cinco dias úteis após o crédito federal. Dados do Portal da Transparência mostram que os recursos referentes à competência de fevereiro foram depositados pelo Ministério da Saúde em 6 de abril, há mais de 35 dias, sem quitação aos prestadores. Já os valores relativos a março entraram nos cofres da Prefeitura em 6 de maio e continuam retidos. Em contato direto, a gestão municipal tentou justificar a situação alegando um suposto erro de interpretação da portaria que regulamenta os repasses, mas até o fechamento não havia informado qualquer data para pagamento.

PARQUE

CIÊNCIA

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” será palco da atividade “Ciência no Parque: Conectando Pessoas”, no próximo dia 24 de maio, das 8h às 12h. Integrada à Semana Nacional da Biodiversidade, a ação convida o público a participar do monitoramento da fauna e flora amazônica ao lado de pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) e instituições parceiras. A programação gratuita inclui exposições e trilhas guiadas com o uso do aplicativo “iNaturalist”.

IST

IMPROVISO

Os usuários do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no bairro de Nazaré, em Belém, serviço administrado pelo município de Belém, têm enfrentado longas esperas no atendimento. Os problemas começam na triagem. Apesar do esforço e simpatia, os servidores não têm sequer um computador para trabalhar. Tudo é feito à moda antiga, ou seja, na caneta e folhas de papel. No andar superior, onde são feitas as consultas, testagem, aconselhamento e distribuição de medicamentos, o espaço é insalubre. Os usuários ficam amontoados em um corredor, sem ventilação.

desorganização A avaliação geral é de que falta organização no atendimento e melhor estrutura no atendimento do local. Segundo usuários que frequentam a Casa Dia, na Marambaia, a situação não é diferente por lá.

AGRICULTURA

RECURSOS

O Superintendente da Agricultura e Pecuária no Pará, Cleber Rezende, anunciou o repasse, por meio de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), de pouco mais de R$ 1 milhão para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).



FORTALECIMENTO

O repasse tem como objetivo fortalecer a execução das atividades de defesa agropecuária, por meio de ações integradas de vigilância, prevenção, monitoramento, controle e erradicação de pragas, além da prestação de serviços técnicos especializados e suporte logístico às equipes da Adepará. O valor transferido integra o montante total de R$ 2.199.988,36 previsto no convênio firmado entre o Mapa e a Adepará.

ESTUDO

RECONHECIMENTO

Criado em 2023 pelo governo do Pará, o programa Bora Estudar já contemplou 18 mil estudantes. O investimento total até agora foi de R$ 180 milhões. O programa reconhece estudantes da rede pública estadual do Pará com melhor desempenho escolar e alunos que alcançam nota igual ou superior a 900 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

BENEFÍCIO

Os contemplados pelo programa recebem um cheque no valor de R$ 10 mil, vinculado ao programa Sua Casa, coordenado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará. O benefício é destinado exclusivamente para construção, reforma, ampliação ou melhorias em moradias, contribuindo para garantir melhores condições habitacionais às famílias dos estudantes.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Ministério Público Federal volta ao Marajó na segunda-feira (18) para o mutirão de atendimentos presenciais às comunidades. Os trabalhos vão se concentrar nos municípios de Breves e Portel simultaneamente. Além disso, diariamente um barco da Prefeitura de Melgaço fará o deslocamento gratuito de pessoas interessadas em receber os serviços ofertados, entre eles, recebimento de denúncias e atualização de informações sobre o andamento de procedimentos extrajudiciais que tramitam no órgão.

➤ Deve ser apresentado na semana que vem, no Senado, o relatório final do projeto que autoriza a conversão de até 50% das multas ambientais em projetos de recuperação. A proposta concentra a gestão dos recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o argumento de reforçar a governança e a rastreabilidade. A expectativa é que o texto consolide ajustes negociados com a Frente Parlamentar da Agropecuária e com o Ministério do Meio Ambiente, preservando o contraditório e a ampla defesa nos casos de impedimento à conversão. Para o Pará, onde parte relevante das autuações ambientais está associada a cadeias produtivas exportadoras, o novo modelo pode significar canalização de recursos para projetos de recuperação florestal e regularização ambiental no próprio Estado. A medida tende a dialogar com exigências internacionais, como as vinculadas ao Acordo Mercosul/União Europeia, e pode reduzir passivos administrativos de produtores locais, ao mesmo tempo em que preserva a credibilidade ambiental do país, fator considerado decisivo para a manutenção de mercados externos.

➤ O Governo do Pará assinou ontem a ordem de serviço para a construção de três sistemas de abastecimento de água na ilha de Cotijuba. A meta é beneficiar 2.500 moradores das localidades da Praia da Pedra Branca e da Praia do Vai Quem Quer.

➤ Decretos assinados pela governadora Hana Ghassan reconhecem situação de emergência em Baião, Cachoeira do Piriá, Senador José Porfírio e Santa Maria das Barreiras, em razão dos danos provocados por chuvas intensas.