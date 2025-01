R70: 'Nada vai entrar no nosso caminho porque nós somos americanos', diz Trump em posse

Fortuna

Um total de 204 novos bilionários surgiu no mundo em 2024, quase quatro por semana, aponta a ONG Oxfam.

Anúncio

Os nomes das atrações do Global Citizen Festival 2025, a ser realizado em Belém, serão conhecidos em 30 de abril.

Donald Trump (J. Bosco)

"Nada vai entrar no nosso caminho porque nós somos americanos.”

Donald Trump no discurso de posse para o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, realizado ontem.

CARBONO

DEMANDA

Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu com representantes do Mercuria Energy Group, um dos principais grupos independentes de energia e commodities do mundo. Na pauta, o aumento da demanda por créditos de carbono jurisdicionais no âmbito do Sistema Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), que está em desenvolvimento no Pará. No encontro, que contou com participações de Enric Arderiu, vice-presidente, e Celso Fiori, diretor da empresa no Brasil, o chefe do Executivo estadual destacou os principais avanços obtidos na construção do sistema no Pará, contando com a participação de povos indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares e membros de comunidades tradicionais.

EMISSÕES

O Sistema de REDD+ do Pará é uma das estratégias para a redução de emissões de gases do efeito estufa previstas no Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), instituído pelo governo estadual. Uma das metas do PEAA é reduzir, no mínimo, 37% das emissões de gases do efeito estufa (GEE) provenientes da conversão de florestas e do uso da terra até 2030, além da redução de 43% até dezembro de 2035.

CARNAVAL

EDITAL

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Belém deve lançar, na semana que vem, o edital do Carnaval de 2025. A informação foi confirmada pelo titular do Departamento de Ações Culturais da Fumbel, Anderson Reis, durante encontro com grupos do carnaval de Belém, Outeiro, Icoaraci, Cotijuba e Mosqueiro. O edital será o pontapé inicial para os preparativos oficiais da festa que vai reunir Escolas de Samba do Grupo Especial, escolas do 1º e 2º grupos e blocos.

MOSQUEIRO

A prefeitura ainda não definiu as datas dos desfiles, nem o valor da subvenção que será repassada às agremiações, mas já está certo que neste ano voltará a ser realizado concurso oficial de blocos em Mosqueiro.

TRIBUNAL

SOB NOVA DIREÇÃO

Foi marcada para o próximo dia 31 a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado. O evento será realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

CARGOS

O conselheiro Fernando Ribeiro tomará posse no cargo de presidente da Corte de Contas. Luís Cunha assumirá a vice-presidência e o conselheiro Odilon Teixeira, a corregedoria da Corte de Contas. O mandato é de dois anos. Fernando Ribeiro foi eleito no último dia 10 de dezembro. Ele substituirá a atual presidente, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes.

SERVIDORES

SALÁRIOS

O governo do Pará inicia no próximo dia 29 o pagamento do funcionalismo público estadual. As liberações começarão pelos inativos militares e pelos pensionistas civis e militares, seguidos pelos inativos civis e pelas pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento. O processo será finalizado no dia 31 de janeiro, com o pagamento aos servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

FLORESTA

CONCESSÃO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) marcou para amanhã uma audiência pública no município de Santarém, no oeste paraense, para apresentar e debater o pré-edital de licitação pública para concessão florestal na região do Mamuru-Arapiuns, que integra as regiões de Integração Tapajós e Baixo Amazonas.

AUDIÊNCIAS

Durante a audiência serão discutidos manejo, categorias de espécies, indicadores de produtividade e potenciais impactos socioambientais. O governo afirma que o objetivo das audiências públicas é “garantir transparência e participação pública em todas as etapas do processo licitatório”. O pré-edital e seus anexos já estão disponíveis para consulta no site oficial do Ideflor-Bio.

Em Poucas Linhas

► Em Davos, na Suíça, o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, se reuniu com o governador do Pará, Helder Barbalho. Entre os assuntos tratados, projetos já em andamento e a concessão de áreas de restauro no Estado.

► A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) iniciou ontem campanha de doação de sangue em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), na unidade Indústria Saudável, em Belém. A campanha segue hoje e amanhã em empresas do Sistema Fiepa (Federação das Indústrias do Pará).

► A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) e o Grupo Ser Educacional, por meio da Universidade da Amazônia (Unama), lançaram o projeto “Primeira Renda”. A iniciativa tem a parceria das plataformas Peixe30 e GoKursos, e busca a inserção de jovens no mercado de trabalho. O termo de cooperação técnica foi assinado nesta segunda-feira (20), durante cerimônia no Centro de Formação dos Profissionais da Atenção Básica do Estado do Pará (Cefor), em Belém. Por meio de orientação profissional e cursos de capacitação gratuitos, o projeto “Primeira Renda” busca qualificar e viabilizar a entrada de jovens no mercado de trabalho, utilizando a tecnologia para ampliar as oportunidades de aprendizagem. Para participar, o estudante precisa realizar um cadastro no aplicativo Peixe30, onde seguirá uma trilha de aprendizagem online que inclui, por exemplo, a realização do Assessment, uma avaliação das habilidades do participante, destacando suas áreas de interesse e competências. O projeto inclui, ainda, parceria com instituições e empresas, que devem oferecer as vagas na plataforma e realizar a contratação do candidato.

► Balanço divulgado ontem aponta que no ano passado o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, administrado pela Organização Social Pará 2000, recebeu mais de 320 mil visitantes. Um dos destaques do balanço foram visitas realizadas por escolas. No ano passado, o parque recebeu mais de 8 mil alunos de 155 instituições de ensino, de diferentes regiões do Estado.