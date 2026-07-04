R70: 'Nada justifica que uma mulher seja atacada, desqualificada ou constrangida por ser mulher'

Tubarões

Mesmo eliminado, Cabo Verde se despediu da Copa empatando no tempo normal com três campeões mundiais.



Ex de Bruno

Ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2).

JORNADA

ESTUDO

Estudo Nacional divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que a troca da jornada seis por um para cinco por dois poderá permitir que até 425 mil jovens entre 18 e 29 anos passem a conciliar emprego formal com os estudos, ampliando as oportunidades de qualificação profissional e desenvolvimento de carreira. Segundo o levantamento, quanto maior a jornada de trabalho, menor é a proporção de jovens que conseguem frequentar a escola. Entre aqueles que trabalham até 35 horas semanais, metade ainda estuda. Já entre os que cumprem jornadas de 41 a 44 horas, apenas 17,1% conseguem conciliar trabalho e estudo.

JUSTIÇA

LEILÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e Amapá, realiza na segunda-feira, 6 de julho, o 3º Leilão Unificado da Justiça do Trabalho das Varas de Belém e Ananindeua. O evento será realizado exclusivamente na modalidade on-line, com transmissão ao vivo pelo portal King Leilões. Serão disponibilizados cerca de 100 lotes com lances iniciais que variam de R$ 210,00 a R$ 3.325.000,00. Entre os bens disponíveis estão veículos, máquinas e equipamentos industriais, além de caminhões e motocicletas, imóveis residenciais, terrenos urbanos e rurais, incluindo casas, apartamentos e lotes.

ELEIÇÕES

VETOS

A partir de hoje entram em vigor restrições da legislação eleitoral para agentes públicos. Fica proibido, por exemplo, ceder móveis, imóveis ou veículos da administração para comitês de campanha ou reuniões eleitorais. Até a eleição, os gestores públicos não podem demitir sem justa causa, exonerar ou retirar vantagens dos servidores públicos.



ABUSOS

O principal objetivo da medida é coibir o abuso de poder político e econômico, impedindo que ocupantes de cargos públicos utilizem bens e serviços financiados pelo contribuinte para favorecer aliados ou a própria reeleição. Durante esse período, fica vedada também a publicidade de atos e obras do governo, salvo em situações de urgência e relevância pública, devidamente autorizada pela Justiça Eleitoral.



SÍMBOLOS

Todos os portais e redes sociais institucionais devem remover slogans, símbolos, imagens ou quaisquer elementos que identifiquem autoridades com cargos em disputa.

MINERAÇÃO

INTERCÂMBIO

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) participou, em Paris (França), das comemorações pelos 50 anos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A entidade foi representada pelo executivo Emerson Rocha e pelo diretor Eduardo Leão. Entre os compromissos na França, destacaram-se o encontro com o embaixador Sarquis José Buainain Sarquis, que abordou o papel da mineração na Amazônia e na transição energética, e reuniões com representantes da OCDE.



COOPERAÇÃO

Na pauta, uma agenda permanente de cooperação com o Simineral. A parceria prevê ações como programas de capacitação para empresas associadas, intercâmbio de boas práticas internacionais e o avanço das tratativas para a participação da entidade paraense na comissão internacional de mineração da OCDE.

BIOECONOMIA

INFORMAÇÕES

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou a plataforma Toth, desenvolvida pelo Laboratório de Ciência de Dados Aplicada à Amazônia (Lacam) para ampliar o acesso a informações sobre a bioeconomia amazônica. A ferramenta funcionará como um painel de indicadores econômicos, utilizando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), para mapear cadeias produtivas. Entre as funcionalidades estão consultas por ano, município, atividade econômica, produto e Região de Integração, além do acompanhamento da comercialização de produtos da bioeconomia no mercado estadual, nacional e internacional.

EM POUCAS LINHAS

► A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) realiza, entre 15 e 17 de julho, uma série de atividades para resolução de um conflito fundiário em Aurora do Pará, no nordeste do Estado. A Caixa Econômica Federal foi intimada a participar para informar sobre eventual interesse, uma vez que há imóveis do conflito que teriam sido financiados pela instituição.

► A cidade de Bragança recebe, até domingo (5), a 4ª fase regional da XV edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), que reúne cerca de 700 atletas de oito municípios da região do Rio Caeté. Promovida pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a competição define os classificados para a etapa estadual e contempla disputas nas modalidades de basquetebol, voleibol, handebol, futebol de areia, futsal e tênis de mesa. Participam da etapa os municípios de Bragança, Salinópolis, Ourém, São João de Pirabas, Viseu, Santarém Novo, Primavera e Quatipuru.

► A partida deste domingo (5), entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, será exibida em telões instalados no Porto Gastronômico e em outros pontos do complexo, dentro da programação “Copa no Porto”.

► A partir deste sábado (4), o Terminal Hidroviário de Belém contará com uma linha direta para Cotijuba, enquanto o Terminal Hidroviário de Icoaraci terá o horário de funcionamento ampliado até as 22h para atender ao aumento da demanda no período de férias.

► A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (Artran) realizou 4.787 abordagens e lavrou 2.997 autos de infração entre janeiro e maio de 2026. A capital, Belém, concentrou o maior volume de operações, com 2.630 abordagens e 1.638 autos de infração, seguida por Ananindeua, com 831 abordagens e 537 autuações, e Castanhal, com 281 abordagens e 176 autos.