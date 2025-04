R70: 'Nada é mais global do que a mudança do clima', diz André Corrêa do Lago, presidente da COP 30

Brasil do tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano está na final Copa do Mundo de tênis de mesa: o jogo será às 9h15 de hoje, em Macau, China.

Portos brasileiros

Estudo mostra que custos com demurrage (a sobre-estadia) no Brasil alcançaram em 2024 o patamar de US$ 2,3 bilhões.

André Corrêa do Lago, presidente da COP 30 (J. Bosco)

"Nada é mais global do que a mudança do clima”

Embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, ao declarar que o Brasil, na condição de anfitrião do evento, precisa se esforçar para trazer o foco dos demais países de volta para as questões climáticas.

COP

INTERNACIONAL

A secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e diretora-executiva da Conferência do Clima, Ana Toni, tem garantido que não está preocupada com um possível esvaziamento da COP 30, em Belém, por conta da mudança na política ambiental nos Estados Unidos, após a posse de Donald Trump. Questionada sobre o real impacto da mudança, Toni afirma que a não participação do governo dos EUA não significa a ausência do país norte-americano no evento.

CHINA

Segundo ela, os governos regionais e estaduais e as províncias dos EUA, assim como o setor privado norte-americano, continuam entrando em contato com a organização da COP e demonstrando bastante entusiasmo para vir à capital paraense no próximo mês de novembro. Toni também promete uma Green Zone, espaço dedicado à participação da sociedade civil, com uma mobilização intensa. O governo brasileiro não esconde a esperança de contar com a presença do líder Xi Jinping, da China, país hoje que mais investe em transição energética, e que não comparece a uma COP há anos.

DESASTRES

LISTA

O Pará está entre os estados com maior número de pessoas afetadas por fenômenos climáticos como ondas de calor, seca, estiagem, descargas elétricas, inundações, alagamentos e deslizamentos em morros e encostas. A lista divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios inclui também Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, entre 1º de janeiro e 10 de abril deste ano, essas ocorrências afetaram mais de 5,9 milhões de pessoas e causaram prejuízos econômicos superiores a R$ 28,5 bilhões. Nesse período, 925 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública.

PREJUÍZOS

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, até o momento, os desastres deixaram mais de 12,3 mil pessoas desabrigadas e 71,8 mil desalojadas. A confederação também chama atenção para o agravamento do cenário, com 115 mortes registradas, o que representa um aumento de 59,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 72 óbitos.

agro

O impacto econômico foi especialmente severo na agropecuária, que concentrou R$ 23,3 bilhões em perdas, o equivalente a 81,8% dos prejuízos estimados. Ao todo, 1.445 decretos de anormalidade já foram contabilizados.

CHEIA

Falando em ocorrências climáticas, o nível do rio Tapajós, no oeste do Estado, segue em elevação e a Defesa Civil está em alerta para um possível aumento do número de desabrigados. No início da semana passada, a cota de alerta chegou a 7,10 metros em Santarém, maior cidade da região, 1,34 metro acima do nível registrado no mesmo período do ano passado, mas ainda 60 centímetros abaixo da cheia histórica de 2009.

ATENÇÃO

A medição foi registrada pela régua da Agência Nacional de Águas (ANA), localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP). O avanço das águas em pleno mês de abril acende o sinal de atenção para autoridades e comunidades ribeirinhas. Só neste mês o Tapajós já subiu 29 centímetros.

PRESÍDIOS

VISTORIA

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realiza até a amanhã vistoria nas 54 unidades penais do Estado. A operação mobiliza mais de 650 policiais penais das forças internas da Seap, incluindo aqueles que atuam diretamente nas casas penais, e também os integrantes dos grupos especializados: Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e Grupo de Busca e Recaptura (GBR). Durante todo o feriadão serão intensificadas as revistas e rondas. Além do efetivo terrestre, a operação conta com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp), que realiza sobrevoos nos complexos penitenciários de Marituba, Santa Izabel do Pará e Marabá.

EM POUCAS LINHAS

► O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá hoje, às 11h, a missa de Páscoa na Fazenda da Esperança e, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Marituba.

► O bispo auxiliar, dom Paulo Andreolli, estará com a Pastoral das Ilhas, presidindo às 9h, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no Rio Genipaúba, e às 19h, na Paróquia Divina Misericórdia.

► Na Catedral Metropolitana haverá missa às 7h, presidida pelo padre Joseildo Zeferino, vigário paroquial da Catedral, e às 9h e 19h pelo monsenhor Agostinho Cruz, vigário geral da arquidiocese e cura da catedral.

► Representantes da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), que estão elaborando o Guia do Investidor do Pará, visitaram projetos estratégicos que fazem parte das obras da COP 30 em Belém, como o Parque de Bioeconomia, construído dentro Porto Futuro II, e o Parque da Cidade. A publicação vai apresentar o potencial econômico do Pará e promover as cadeias produtivas estaduais. A ideia é aproveitar o aumento de visitantes em Belém, com a chegada da Conferência Mundial do Clima, para divulgar as oportunidades de negócios e as condições ambientais favoráveis do território paraense. O Guia terá um capítulo específico para detalhar as ações e o potencial da bioeconomia paraense. O dispositivo, em fase de produção, vai reunir informações essenciais sobre cadeias produtivas, infraestrutura, incentivos fiscais e riquezas culturais.