R70: "Muito trabalho pela frente.”

Enxurrada de 81 milhões de processos faz cúpula do Judiciário definir onze metas para 2024.

Natal

O presépio natalino completa oito séculos de existência este ano. História remonta a 1223.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou ser importante consolidar o processo de redução da inflação em vídeo apresentado ontem durante evento do Conselho Empresarial Lide Rio de Janeiro.

FERROGRÃO

DEBATES

Após audiência pública realizada em agosto a pedido do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), a Ferrogrão chega, no próximo dia 15, à mesa de debates, agora em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Novamente a pedido do senador, juntamente com a Comissão de Desenvolvimento Regional e da Frente Parlamentar Mista de Infraestrutura e Logística do Senado Federal, o tema da missão Ferrogrão será cobrado, para que saia do papel a ferrovia que deve levar os grãos do porto de Sinop, no Mato Grosso, em 933 quilômetros de trilhos até o porto de Miritituba, em Itaituba.

INVESTIMENTOS

O projeto será discutido durante o Encontro Regional do Ferrogrão: Desafios e Soluções, que contará com a participação do agro e da sociedade civil, além de políticos com atuação no Congresso. São esperadas as presenças de prefeitos, vereadores e representantes de órgãos estaduais do Pará e do Mato Grosso, além de sindicatos. A Ferrogrão tem previsão de investimentos de quase R$ 25 bilhões, além da geração de mais de 400 mil empregos e a redução em 77% na emissão de combustível fóssil gerado pelos cerca de 400 caminhões que transitam ao longo da rodovia BR-163. O projeto Ferrogrão será desenvolvido em 69 anos, sendo 60 de produção e nove de construção.

BASÍLICA

RESTAURO

As atividades da primeira etapa do restauro da Basílica Santuário de Nazaré avançam. De acordo com arquiteta da equipe de fiscalização da Basílica, Ísis Ribeiro, os trabalhos estão concentrados nos reparos na pintura, limpeza e conservação no teto das capelas e forro de madeira, na lateral direita da igreja. O projeto de restauro da Basílica de Nazaré e da cripta conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via lei federal de incentivo à cultura.

SEGURANÇA

Como medida de segurança para a execução das obras, a primeira fileira de bancos do lado direito foi interditada. No momento das celebrações, a área é liberada para os fiéis participarem das missas e, logo depois, voltam a ser interditadas. Na cripta, localizada no subsolo da Basílica Santuário, os trabalhadores fazem o nivelamento do piso. Posteriormente será realizado o tratamento das alvenarias de pedra.

LANCHA

MOSQUEIRO

A prefeitura de Belém promete para hoje o retorno da linha fluvial Mosqueiro-Belém-Mosqueiro, retomando a operação normal após manutenção do flutuante do terminal hidroviário da ilha Mosqueiro. Ocorre que o que a prefeitura de Belém chama de “operação normal” é uma linha que causa muitos transtornos aos passageiros de outra ilha bem distante de Belém, a do Marajó. É que a linha, lançada em 1º de maio deste ano, e que passou mais tempo parada que em operações, é na verdade um desvio da rota da lancha rápida que sai de Soure, para em Mosqueiro, vem para Belém e, na volta, faz o mesmo desvio. O que poderia ser bom para a população de Mosqueiro, se tivesse um preço popular, é na verdade um transtorno para os passageiros da linha Belém-Soure-Belém.

POLÍCIA

FESTAS

As polícias do Pará estão alinhando equipes e infraestrutura para intensificar operações e rondas nas festas de fim de ano. Em menor escala, as ações já começaram, visto que nos dias que antecedem as festas aumentam assaltos e furtos, especialmente nas áreas comerciais, onde já há um movimento maior da população para compra de presentes. Em Belém, por exemplo, em um único dia a Polícia Civil prendeu 15 pessoas em cinco operações conjuntas na véspera do feriado de ontem. Os presos estão envolvidos em crimes de extorsão, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e até lavagem de capitais e associação criminosa.

OPERAÇÕES

Já para as festas em si, as operações vão continuar alinhadas, com os nomes pomposos de “Dezembro Seguro”, “Impetus Murinin”, “Inibidor”, “Barão do Tráfico” e “Certidão Negativa”, atendendo a Região Metropolitana de Belém e o interior do Estado, onde esses dias, além das prisões, foram apreendidos celulares, armas, drogas, veículos, dinheiro, munições e aparelhos eletrônicos.

► Concluída a COP 28 em Dubai,o governo da China, por meio do seu braço de logística e infraestrutura, a Sino-Lac Amazônia, já operando no estado, vai redobrar os esforços de aproximação com o governo do Pará, com vistas à consolidação da rota entre o Norte do Brasil e a província de Guangdong, no sul do país asiático, por meio do porto de Vila do Conde, em Barcarena. A província, que tem a maior população permanente da China, com 126,57 milhões de pessoas, planeja operar uma linha comercial marítima com padrões de sustentabilidade do seu moderno e gigantesco porto, com a frota de navios certificada no quesito baixo carbono. O objetivo é levar do Pará, principalmente, proteína animal de boi, frango e peixe para sustentar toda essa população.

► Aliás, sobre a COP de Dubai, o governador Helder Barbalho (MDB) e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), participaram de poucos eventos juntos. Diante de rumores de que o governador estaria evitando a companhia do prefeito, as assessorias correram para explicar que se tratou de “conflito de agendas”.

► Já para a COP de Belém, em novembro de 2025, a ex-deputada Marinor Britto (Psol), derrotada nas eleições de 2022 para a Câmara dos Deputados, assumiu a coordenação pela prefeitura.



► A Defensoria Pública do Pará, em parceria com o shopping Pátio Belém, promove a ação “Árvore Solidária”, na qual crianças depositam cartas para serem adotadas pelos clientes. As doações podem ser feitas até o dia 17 em um estande no 2º piso do shopping. A entrega dos presentes pelo Papai Noel ocorrerá no dia 22.

► Também em clima de festas de fim de ano, a programação infantil do Mangal das Garças deste domingo, 10, será uma oficina de corte e colagem. As crianças produzirão uma mini árvore de natal. Sob o comando da turma do Clube da Animação, a atividade é parte do projeto Ecoarte e terá início às 10h.