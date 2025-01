R70: 'Muito ruim arrumar mala', diz Neymar antes de se mudar da Arábia Saudita para o Brasil

Hoje

Na primeira reunião chefiada por Gabriel Galípolo, Copom deve manter ritmo forte de alta e subir taxa de juros para 13,25%.

Economia

Com preços em alta, a confiança do varejo cai em janeiro, aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

(J.Bosco)

"Muito ruim arrumar mala.”

Neymar, atacante brasileiro, em tom bem-humorado, mostrou nas redes sociais parte da mudança que fará da Arábia Saudita para o Brasil, onde voltará a jogar pelo Santos.

AGRICULTURA

FINANCIAMENTO

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a liberação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para agricultores familiares ocupantes, em caráter precário, de terras públicas. A avaliação é de que a medida beneficia milhares de pequenos produtores. Hoje, o candidato a financiamento precisa ter a titularidade do imóvel rural. O projeto prevê a apresentação de Carta de Anuência ou do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, ambos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

TRAMITAÇÃO

A proposta já foi aprovada pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais e, agora, deve ser analisada em caráter conclusivo, ou seja, sem necessidade de ir ao plenário pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, o projeto segue para o Senado. A versão aprovada é o substitutivo do relator, deputado Zezinho Barbary (PP-AC), ao projeto apresentado pelo deputado Lúcio Mosquini (MDB-RO).

FAMÍLIAS

VULNERABILIDADE

O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude vai solicitar à Fundação Papa João XXIII e aos conselhos tutelares relatório sobre famílias que estão em situação de mendicância no centro de Belém, especialmente no entorno dos shoppings da capital. Nos últimos meses o problema tem se agravado. Na semana passada, em reunião conduzida pelo Ministério Público do Estado, ficou definido que após o diagnóstico serão desenvolvidas atividades sociais via Sistema S para qualificar os adultos e ajudar na busca por alternativas de renda.

CRIANÇAS

O problema de mendicância se torna ainda mais grave porque muitos adultos estão acompanhados de crianças. A conduta, segundo o Ministério Público, “expõe crianças a riscos diários à sua segurança e bem-estar, já que passam o dia em meio a condições adversas - como sol extremo, chuvas e tráfego intenso”. Na reunião, os conselhos tutelares se comprometeram a atuar em parceria com a Funpapa para dialogar com os pais sobre os riscos que as crianças sofrem, expostas nas ruas. O objetivo é conscientizar os responsáveis sobre a necessidade de buscar alternativas que garantam a segurança dos pequenos.

SENADO

COP 30

Com a retomada dos trabalhos no Senado neste sábado, o senador paraense Zequinha Marinho anunciou que vai concentrar esforços para fazer tramitar dois de seus projetos que, segundo ele, podem servir de resposta do Brasil para a crise mundial. No atual contexto da COP 30, o parlamentar espera pautar a alteração do Código Florestal Brasileiro para permitir que os títulos ambientais sejam utilizados como instrumento de pagamento de tributos, liquidação de dívidas e desembargo de áreas de produção agrícola.

RECIPROCIDADE

Outro projeto é o que cria a Lei da Reciprocidade Ambiental. Sob relatoria da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, a proposta estabelece que exigências e sanções impostas ao Brasil também deverão ser aplicadas aos nossos parceiros comerciais. Após duas audiências públicas realizadas no Senado, a expectativa é que a relatora apresente seu parecer já no começo deste ano.

MERCADO

LISTA

A Junta Comercial do Pará (Jucepa) está disponibilizando uma Listagem Empresarial, que tem como base o registro de empresas estabelecidas no Pará e pode ser acessada por qualquer empreendedor ou empresário interessado, apresentando uma visão detalhada sobre o mercado local.

FILTRO

Os dados podem ser filtrados por atividade econômica; municípios; período de constituição e até capital social, com valores mínimos e máximos. Esses parâmetros de busca são fundamentais para quem deseja analisar o cenário empresarial no Estado e planejar ações estratégicas para abrir ou expandir o próprio negócio.

EM POUCAS LINHAS

► A advogada Ana Carolina Betzel tomou posse como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará. Ana Carolina tem doutorado em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará e é mestre em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável; especialista em Manejo Florestal.

► No ano em que Belém recebe a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a plataforma Ampla Amazônia vai premiar os jornalistas que trabalham na cobertura de temas de impacto social e ambiental. Com data a ser definida, a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo está confirmada e terá uma cerimônia em Belém, em dezembro. Entre as novidades está o aumento nos valores dos prêmios, agora entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. O lançamento oficial ocorrerá ainda no primeiro semestre.

► A Residência em Oftalmologia do Hospital Bettina Ferro, integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará e vinculado à Ebserh, comemora a aprovação de todos os residentes da instituição na prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Realizado anualmente, o exame é a principal avaliação da especialidade no Brasil e é essencial para a atuação na área.

► A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lançou nesta semana os projetos de patrocinador e apoiador oficial do Círio 2025, criados para captar recursos para a realização do Círio e para as obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. O projeto patrocinador oficial do Círio foi criado em 2003 e, em 2009, empresas de pequeno porte e pessoas físicas também tiveram a oportunidade de apoiar a festa do povo paraense.

► O Parque do Utinga registrou, no domingo, recorde de visitação, recebendo mais de 8,3 mil visitantes. O número supera o recorde anterior, de 8 mil visitantes, alcançado em maio de 2024, nas comemorações pelos 31 anos do parque.