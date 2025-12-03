R70: 'Muitas coisas boas virão', diz Donald Trump após conversa por telefone com Lula

BC Protege+

BC bloqueia 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas. Ferramenta foi lançada anteontem pelo Banco Central.

Vírus sincicial respiratório

Governo começa a distribuir vacina contra o VSR. Vacinação de gestantes protege recém-nascidos e reduz internações.

AEROPORTOS

AMPLIAÇÃO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 4,64 bilhões para financiar a ampliação e modernização de 11 aeroportos administrados pela Aena no Brasil, quatro deles no Pará: Santarém, Marabá, Carajás e Altamira. A modernização desses equipamentos marca mais um avanço estratégico para a infraestrutura aeroportuária da região Norte. O investimento total do projeto chega a R$ 5,7 bilhões, beneficiando, além do Pará, aeroportos nos estados de São Paulo, Matro Grosso do Sul e Minas Gerais. A estimativa é de geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos durante a implantação e outros 700 após a conclusão.

REGIONAL

A operação foi estruturada por meio da subscrição de debêntures no valor de R$ 4,24 bilhões, somada a um financiamento de R$ 400 milhões pela linha Financiamento a Empreendimentos (Finem) do BNDES. A emissão pública das debêntures, que totalizou R$ 5,3 bilhões, foi coordenada pelo banco estatal em sindicato com o Santander. No Pará, os investimentos fortalecem a aviação regional, impulsionam a integração logística e ampliam a capacidade de atendimento ao turismo e aos negócios. O prazo de conclusão das obras é junho de 2026 para os aeroportos paraenses.

PREMIAÇÃO

AMPLA

O II Prêmio Ampla de Jornalismo, projeto que incentiva o jornalismo de sustentabilidade e o desenvolvimento amazônico, terá cerimônia de premiação em Belém nesta quarta-feira (3). Promovido pela Ampla Amazônia - Plataforma de Liderança, o evento reúne jornalistas, ambientalistas, pesquisadores e representantes de veículos de comunicação de todo o País. O Grupo Liberal está entre os grandes premiados. O primeiro e o segundo lugar da categoria Nacional ficaram com repórteres da TV Liberal Jalília Messias e Laís Nunes.

CATEGORIAS

Além disso, o Grupo também ganhou todas as posições da categoria Estadual: a TV Liberal ficou com o primeiro e o terceiro lugar, respectivamente com matérias dos repórteres Fábia Sepeda e Mauro César; e O Liberal levou a segunda posição na categoria, com Ronaldo Brasiliense. Foram 350 trabalhos inscritos, quase o dobro em relação à edição de estreia, em 2024, o que confirma o fortalecimento do concurso na região e em todo o Brasil.

INSS

FRAUDE

Enquanto o governo federal ainda paga a conta da devolução de valores retirados indevidamente das contas de aposentados, a Polícia Federal reforça que todo cuidado com fraudes é pouco, ao deflagrar nesta terça-feira (2) a Operação “Túnel Virtual” para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar a Previdência Social no Pará. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal de Belém, que cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. A operação também foi realizada nos estados de São Paulo e do Ceará.

PREJUÍZO

Segundo as investigações, o grupo realizava reativações irregulares de benefícios por meio de acessos remotos aos sistemas do INSS, causando um prejuízo estimado em R$ 143 milhões em 7.017 reativações fraudulentas. Os criminosos instalavam dispositivos eletrônicos clandestinos dentro de agências do INSS para acessar a rede interna da instituição. Para obter as credenciais, utilizavam programas maliciosos ou aliciavam servidores, oferecendo altos pagamentos em troca de senhas institucionais.

EXAME

MEDICINA

O Senado pode votar hoje o projeto de lei que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), uma espécie de prova da “OAB da medicina”, relatado na Comissão de Assuntos Sociais pelo senador Dr. Hiran (PP-RR). Algumas autoridades de saúde já se declararam contra o projeto, entre elas a médica Ludhmila Hajjar, professora titular da Faculdade de Medicina da USP. Para ela, a proposta como está não responsabiliza as instituições de ensino e pune só os alunos, além de incentivar a criação de uma rede de cursinhos. O texto em tramitação torna obrigatório que os novos médicos façam o exame logo depois de se formar. Essa avaliação seria administrada e aplicada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Em Poucas Linhas

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza na sexta-feira (5) uma sessão especial em memória do ex-deputado estadual João Batista, morto em 1988. A cerimônia começará às 10h30, no Auditório João Batista, e destaca a defesa histórica dos direitos do povo amazônico por parte do parlamentar.

► Será realizada hoje em Brasília a entrega do 4º Prêmio Nacional do Turismo, iniciativa que reconhece ações inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor no Brasil. À frente da cerimônia estarão o ministro do Turismo, Celso Sabino, e a secretária executiva da pasta, Ana Carla Lopes, ambos paraenses. A premiação é promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional de Turismo (CNT), e valoriza trabalhos que geram impactos diretos no desenvolvimento da atividade, sendo considerada o “Oscar” do turismo no País.

► Santarém, no oeste do Pará, sediará o II Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do Pará (II Sefop) de 8 a 12 de dezembro no Campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Com o tema “Floresta 4.0 e Bioeconomia na Amazônia”, o evento reunirá estudantes, pesquisadores e profissionais para debater sustentabilidade, recuperação de áreas degradadas e inovação no setor florestal.

► Com a aproximação das festas de fim de ano, quando o consumo de energia costuma aumentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) alerta os consumidores para a bandeira tarifária em vigor. Em dezembro, a cobrança saiu da bandeira vermelha e passa a ser da amarela, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre em razão da melhora nas condições hídricas, mas ainda exige atenção ao uso consciente da energia para evitar surpresas na conta.