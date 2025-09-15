R70: 'Motivação da Casa Branca é política', diz Lula ao New York Times

Educação

Sai lista de cursos superiores semipresenciais autorizados pelo MEC. São 456 de bacharelado, licenciatura e tecnológicos.

Empregabilidade

Feira on-line abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens. Evento será realizado nos dias 23 e 24 deste mês.

UNIVERSIDADE

MISSÃO

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, e a professora Lise Tupiassu cumprem missão estratégica em Paris de hoje (15) até o dia 17, dedicada a fortalecer a internacionalização da pesquisa amazônica. A agenda inclui reuniões com instituições de excelência, como o Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a Sorbonne Université e a École d’Architecture de Belleville. Um dos momentos de maior destaque será o encontro com reitora da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Christine Leaud-Neduc, e com Norbert Foulquier, diretor-geral do Serdeaut, centro vinculado à universidade francesa, referência em direito ambiental, ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável. A presença do reitor da maior universidade pública da Pan-Amazônia em encontros desse porte reforça o papel estratégico da UFPA no diálogo internacional em ciência, inovação e sustentabilidade.

CÍRIO

FUTEBOL

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) apresenta amanhã (16) as camisas oficiais do Círio 2025, feitas em parceria com as diretorias de Vasco, Remo, Paysandu e Tuna. As peças integram o projeto “Selo do Círio”. Será a primeira vez que um clube de fora do Pará, no caso o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, produz um modelo em homenagem a uma das maiores festas religiosas do País. Quanto aos clubes paraenses, esta será a quinta vez que eles se reúnem para lançar uma camisa oficial com o selo em tributo a Nossa Senhora de Nazaré.

ECOLOGIA

CORREDOR

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) realiza, em Belém, de hoje (15) e 17, o 1º Congresso Paraense de Trilhas. Inédito na região, o evento é organizado pelo movimento Trilha Amazônia Atlântica e tem como objetivo discutir o fortalecimento do Pará como destino de ecoturismo no Brasil a partir do incentivo às trilhas ecológicas.

ARTICULAÇÃO

A programação é fruto de articulação entre instituições governamentais e privadas e da sociedade civil, reunindo o Ministério do Turismo (MTur), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Instituto Federal do Pará (IFPA), Conservação Internacional, Rede Brasileira de Trilhas e outras organizações parceiras. O objetivo é impulsionar a criação de novos corredores ecológicos e fortalecer a divulgação das trilhas já existentes no Pará.

NOVE TRILHAS

Atualmente, o Estado possui nove trilhas cadastradas, e a expectativa é que o congresso contribua para a construção de uma Rede Integrada Paraense de Trilhas, a exemplo da nacional. Neste sentido, o encontro será fundamental para consolidar o Pará como destino estratégico de ecoturismo, integrando sociedade, poder público e iniciativa privada.

COP 30

PARTICIPAÇÃO

Vai até o dia 30 o prazo para inscrições da sociedade civil interessada em compor a delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). As inscrições das candidaturas são feitas exclusivamente pela Internet, por meio de formulário disponível no Portal do Brasil Participativo. Podem se inscrever organizações não governamentais, movimentos sociais, empresas, associações do setor produtivo, coletivos, povos tradicionais, sindicatos e instituições acadêmicas. Os delegados terão acesso à Zona Azul (Blue Zone), que é o espaço onde ocorrem as negociações oficiais e reuniões técnicas da COP 30.

ESCOLA

RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará expediu recomendação à Secretaria Municipal de Educação (Semec) para melhorar o sistema informacional da pasta, o Gdoc, e agilizar o atendimento das demandas de apoio escolar individualizado para alunos com deficiência. A recomendação foi motivada por uma fiscalização realizada pelas promotorias responsáveis pela Educação, Infância e Juventude e Defesa das Pessoas com Deficiência e Idosos. Durante a visita foi observado que os responsáveis pelos estudantes não estão recebendo o número de protocolo nem informações sobre como acompanhar os processos on-line, o que gera deslocamentos repetidos entre escolas, Semec e o Centro de Referência em Inclusão Educacional.

Em Poucas Linhas

► O paraense José Fernando Gomes assume nesta terça-feira (16) o cargo de diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM). A cerimônia será às 9h30 na sede do Ministério das Minas e Energia, em Brasília.

► O padre Júlio Lancelotti desembarca nesta semana em Belém. Na quarta-feira (17) ele celebra missa na igreja de Santo Antônio de Lisboa, na rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro de Batista Campos. Na quinta-feira (18), padre Júlio Lancelotti fala com os jornalistas paraenses.

► O Ministério Público Federal (MPF) abriu, na semana passada, investigação para apurar a situação da escola municipal de ensino fundamental Maria de Lurdes Ferreira, na vila de Algodoal, nordeste paraense. O MPF enviou também à prefeitura do município pedido de solicitação de informações atualizadas sobre as providências já adotadas ou em andamento para a reforma da escola. A decisão de abrir a investigação foi motivada por notícias e protestos da comunidade local que denuncia o “avançado estado de deterioração” da escola.

► Foi realizado no último sábado o 52º Círio de Nazaré do Distrito Federal. Neste ano, a celebração incluiu uma procissão náutica no Lago Paranoá. A celebração foi realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada no Lago Sul, e a saída foi no Setor de Clubes Sul.

► Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, apreenderam na sexta-feira (12) quatro caminhões, avaliados em R$ 967.452,00, que estavam sendo transportados com documentação fiscal irregular.