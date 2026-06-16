R70: '(Moraes vai) fazer com vocês o mesmo que estão fazendo comigo hoje', diz Eduardo Bolsonaro

Câncer

SUS inclui nova terapia para pacientes adultos com leucemia mieloide. Tratamento servirá a casos agudos em que não cabe quimioterapia.

CIN

Mais de 55 milhões emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional. São 39,6 mil emissões por dia no Brasil.

GOLPES

ALERTA

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) divulgou ontem alerta à população sobre o uso indevido do nome de juízes da Comarca de Santarém para aplicar golpes no oeste do Estado. Os criminosos entram em contato afirmando fazerem parte da Vara de Execuções Penais e pedem transferências bancárias para supostas ações sociais do Judiciário paraense. Na nota divulgada ontem, o TJPA ressalta que não pede depósitos, transferências bancárias, pagamentos ou informações financeiras por telefone, mensagens ou aplicativos. E lembra também que oficiais de justiça e servidores não estão autorizados a pedir qualquer tipo de pagamento durante o exercício das funções.

CACAU

BALANÇO

Encerrado no último fim de semana, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau de Altamira - Chocolat Xingu atraiu mais de 100 mil visitantes e gerou aproximadamente R$ 25 milhões em negócios, segundo balanço divulgado ontem. O evento foi financiado pelo Fundo de Apoio à Cacauicultura do Pará (Funcacau) e realizado por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), a Prefeitura de Altamira e a MVU Empreendimentos.

REBANHOS

CONTROLES

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) deu início ontem à Campanha de Atualização Cadastral de Rebanhos. A ação abrange bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equídeos, aves, abelhas, suínos e animais aquáticos, como peixes e camarões. A atualização é obrigatória e pode ser feita pela internet, por meio do Sistema de Gestão Agropecuária (Sigeagro), ou presencialmente nas unidades da Adepará. O objetivo é fortalecer o controle sanitário dos rebanhos e garantir, ao Pará, o status sanitário de livre de febre aftosa.

CIÊNCIA

INCENTIVO

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) divulgou o resultado preliminar da chamada pública voltada ao apoio de projetos de pesquisa em biotecnologia liderados por mulheres cientistas no Pará. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), prevê investimentos de R$ 2,16 milhões para fortalecer a participação feminina na produção científica, tecnológica e de inovação no Estado.

VALORES

Os projetos selecionados poderão receber até R$ 216 mil cada, destinados ao custeio de pesquisas e à concessão de bolsas de fomento, com execução prevista para 18 meses. O resultado está disponível no portal da Fapespa.

MULHERES

PROTEÇÃO

O governo do Pará sancionou a lei de autoria do deputado estadual Rogério Barra (PL), que institui a Campanha Permanente de Combate e Prevenção à Importunação Sexual no Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros. A norma prevê ações educativas, canais de denúncia e capacitação de profissionais do setor. A iniciativa busca fortalecer o enfrentamento à importunação sexual e ampliar a proteção dos usuários do transporte público no estado.

DOM PHILLIPS

PROCESSO

O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou recurso do Ministério Público Federal (MPF) e manteve a exclusão de Oseney da Costa de Oliveira do caso Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari em junho de 2022. A decisão é monocrática e ainda pode ser submetida a Turma, caso haja recurso. A defesa de Oseney conta com o advogado paraense Lucas Sá Souza. Segundo ele, o entendimento do relator está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ de que para ser julgado pelo Tribunal do Júri é necessário haver “indícios concretos e individualizados de autoria ou participação”.

ESTRADA

DECISÃO

A Justiça Federal determinou que a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) recuperem um trecho da rodovia BR-163 em Oriximiná. Os problemas na via deixaram comunidades indígenas e quilombolas completamente isoladas. A sentença atende a ação do Ministério Público Federal (MPF) e estabelece prazos de 60 dias para a reestruturação da via.

Em Poucas Linhas

► Empresas, estudantes, instituições de ensino e pesquisadores ganharam mais tempo para concorrer ao Prêmio IEL 2026. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) prorrogou até o dia 26 as inscrições para a etapa regional da premiação, que reconhece iniciativas inovadoras e boas práticas voltadas à formação de talentos e ao fortalecimento da jornada de estágio. Os vencedores representarão o Pará nas próximas etapas da competição. Informações e inscrições estão disponíveis no site do IEL Pará.

► A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) de Belém, firmou parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA), para realização de levantamento do preço da comercialização do açaí por atacado na capital. A primeira pesquisa deve ser divulgada ainda este mês.

► E falando em açaí, a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreendeu, no último sábado, (13), 30 toneladas de polpa de açaí avaliadas em R$ 433 mil. A carga saiu de Belém com destino a Caucaia, no Ceará. A nota fiscal informava que a mercadoria era açaí orgânico destinado à industrialização, operação que teria isenção de ICMS. No entanto, durante a inspeção física, os agentes constataram que a carga era composta por polpa de açaí, produto sujeito à tributação nas operações interestaduais.

► Divulgada na semana passada, a Pesquisa Anual da Indústria da Construção, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que em 2024 havia no Pará 1.163 de empresas ativas no segmento da construção civil com mais de cinco funcionários. A pesquisa revelou que, em 2024, a receita bruta total das empresas no Pará alcançou R$ 11,9 bilhões, o equivalente a 52,2% do total da região Norte.

► Será apresentado hoje, às 17h, no auditório do Ministério Público Federal (MPF), em Belém, o painel “Direitos da Natureza: Caminhos na Defesa dos Povos, Territórios e do Meio Ambiente”. Entre os painelistas confirmados, o jurista equatoriano Ramiro Ávila Santamaría, atual relator do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza.