R70: 'Ministro da Fazenda fraco é sempre um péssimo indicativo', diz Kassab sobre Haddad

Lavagem de dinheiro

Dois milhões de contas bancárias foram detectadas em esquemas ilegais, em 257 instituições financeiras de 21 países.

Números do Pix

O volume de transações voltou a se aproximar da média histórica na terceira semana de janeiro: foram 1,923 bilhões de transferências.

Gilberto Kassab, presidente do PSD (J. Bosco)

"Ministro da Fazenda fraco é sempre um péssimo indicativo.”

Gilberto Kassab, presidente do PSD, sobre Fernando Haddad. Para Kassab, Haddad não consegue levar adiante projetos que considera importantes.

PESCA

INCENTIVO

Em meio ao aumento dos impostos estaduais sobre os combustíveis, o Senado vai analisar um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio à gasolina utilizada pelas embarcações de pesca artesanal que atuam na região Norte. O projeto é de autoria do senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Atualmente, o governo já concede subsídio para o óleo diesel usado nas embarcações pesqueiras, como forma de aumentar a competitividade do pescado brasileiro no mercado internacional. Mas, segundo o senador, boa parte da pesca artesanal não recebe o benefício porque os pescadores usam barcos de pesca movidos a gasolina.

SETORES

O texto do projeto destaca que o benefício deve ser direcionado tanto à pesca industrial quanto à pesca artesanal. A proposta está na Comissão de Infraestrutura (CI) e, após ser analisada, deve ser enviada à Comissão de Assuntos Econômicos, onde será apreciada em decisão terminativa, sem passar pelo plenário.

FLORESTA

CONCESSÃO

A Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, em Altamira, foi a primeira do Brasil a ser concedida para a iniciativa privada, para restauração florestal. Nesta semana, técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) fizeram um sobrevoo na área de mais de dez mil hectares. O BID negocia com o governo do Pará a criação de um fundo de garantia para o projeto. O objetivo é que o projeto de concessão da área, que terá duração de 40 anos, ofereça uma garantia financeira à empresa vencedora do processo de licitação, que segue aberto até março.

INVESTIMENTO

A empresa vencedora do processo de licitação deverá investir R$ 258 milhões na instalação e na operação da concessão, para uma receita total estimada de R$ 869 milhões. A estimativa é que dois mil empregos sejam criados.

SAFRA

PRIORIDADES

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista de iniciativas consideradas prioritárias para 2025. Para definir os projetos, solicitou que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) indicassem três propostas cada. O Incra apontou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Plano Safra da Agricultura Familiar. Já a Conab destacou o Projeto de Lei que trata da formação de estoques reguladores. As três propostas têm autoria do senador paraense Beto Faro (PT-PA). Agora, cabe ao governo e às lideranças governistas no Congresso articular a aprovação das medidas.

HOSPITAL

RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) expediu recomendação à maternidade do Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa, após registros de violência obstétrica na unidade. Entre os problemas apontados no documento está a falta de quartos equipados para receber e acompanhar a parturiente. Também estaria sendo descumprida norma que trata do direito à presença de acompanhante durante os estágios do parto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão do hospital tem cinco dias para se manifestar sobre o acatamento da recomendação.

PROFESSORES

CHAMADO

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) publicou ontem a 13ª lista de convocação dos professores da educação básica classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2024. Desde o dia 17 de janeiro a Seduc já convocou aproximadamente 2,5 mil professores da educação básica para reforçar o ensino na rede pública estadual. Os candidatos convocados devem enviar documentos até hoje para análise prévia e pré-assinatura da habilitação contratual. Após envio dos documentos, os professores devem comparecer às localidades indicadas na lista de convocação com toda a documentação que utilizaram para pontuação no PSS.

OBRA

INFLAÇÃO

Além do preço dos aluguéis de imóveis, a proximidade da COP tem inflacionado a mão de obra em áreas como a construção civil. A procura por profissionais como pedreiros e eletricistas aumentou porque muitos espaços estão em reforma para receber os visitantes, gerando a chamada inflação por demanda.

EM POUCAS LINHAS

► As bancadas do PT no Congresso se reúnem nesta sexta (31) para fechar a pauta prioritária de 2025. O encontro ocorre antes da eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, marcada para sábado (1). O senador paraense Beto Faro (PT), atual líder da bancada, já está em Brasília e sinalizou que, este ano, vai focar na articulação de bastidores. Ao contrário do que noticiou a imprensa nacional, Beto Faro não ocupará a Comissão de Meio Ambiente do Senado.

► O Partido Verde está sob nova direção no Pará. Danilo Alho, ex-secretário da Causa Animal de Belém, assumiu o comando da legenda.

► A obra de construção do viaduto da avenida Mário Covas com a avenida Três Corações chega à etapa do teste de carga para avaliar se os pilares de sustentação suportam o peso dos veículos. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), o método adotado para o teste será o de ensaio de carregamento dinâmico em estacas de fundação, que permite determinar a carga mobilizada e a integridade de estacas.



► O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), recebe inscrições até 17 de fevereiro para os processos seletivos do curso de mestrado e de doutorado. Para a seleção ao doutorado podem concorrer profissionais de Enfermagem e áreas afins que tenham graduação e mestrado reconhecidos pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os candidatos devem se inscrever por meio do sistema on-line.



► Hoje o governador do Pará, Helder Barbalho, inaugura a primeira etapa do novo Centro de Tecnologia e Informação do Poder Judiciário do Estado. O Centro de Tecnologia e Informação vai funcionar na antiga Escola Salesiana do Trabalho. É a primeira etapa do projeto do novo Complexo Judiciário da Comarca da Capital.