R70: 'Minha história como jogador termina aqui', diz Marcelo ao anunciar aposentadoria

Julgamento virtual

O STF começa a julgar hoje recursos à decisão que estabeleceu que não é crime o porte de maconha para consumo pessoal.

Pesquisa de janeiro

Crime e violência (38%), saúde (37%) e pobreza e desigualdade social (36%) são as maiores preocupações do brasileiro.

Ex-lateral Marcelo anuncia a aposentadoria (J. Bosco)

"Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol.”

Marcelo, lateral, ídolo de Fluminense e Real Madrid, anunciou nesta quinta-feira (6) sua aposentadoria do futebol, aos 36 anos.

ENERGIA

DO PARÁ

Belo Monte, no sudoeste do Pará, foi a usina hidrelétrica que mais gerou energia para o País em janeiro deste ano, segundo dados divulgados ontem pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). No período, a unidade respondeu por 6% da demanda nacional. No chamado horário de ponta, quando ocorre o pico de consumo de energia, entre 18h e 20h, a usina forneceu 12% da energia consumida no Brasil, gerando 10.400 megawatts.

CRÉDITO

INFORMAÇÕES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) promove na terça-feira (11), em Belém, o evento “O BNDES Mais Perto de Você”, voltado para micro, pequenos e médios empresários. A ideia é apresentar as principais linhas de financiamento do banco, que incluem recursos para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e crédito para investimentos. Os empresários poderão tirar dúvidas e consultar as opções.

CULTURA

RECORDE

Entre 13 de janeiro e 4 de fevereiro, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear) contabilizou 985 produtores culturais inscritos. O número indica uma média de 42 pessoas inscritas por dia e aponta para um novo recorde de projetos submetidos ao edital deste ano. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 27 de fevereiro e cada produtor pode submeter até dois projetos. O número de projetos submetidos em 2024 já havia apresentado um aumento de 35% em relação ao Edital 2023. E dos 985 produtores culturais que já se cadastraram este ano, 42% vêm de fora da Região Metropolitana de Belém, o que indica uma interiorização do programa.

DESMATAMENTO

QUEDA

Dados do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o Pará registrou uma redução de 15% no acumulado entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Neste período foram registrados 808 quilômetros quadrados de área sob alertas de desmatamento, o que representa uma redução de 148 km² em comparação ao mesmo período do ano anterior, e quase o dobro do registrado na Amazônia, que registrou 79 km² de diminuição.

ALERTAS

Ainda de acordo com os dados do Inpe, em janeiro de 2025 o Pará também obteve uma redução significativa, com 25 km² de área sob alertas de desmatamento, o que corresponde a uma queda de 22% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram registrados 32 km². Essa diminuição de 7 km² em termos absolutos reforça a continuidade da redução das taxas de desmatamento no território estadual.

BENÉ

HERÓI

O filósofo, escritor e crítico literário Benedito Nunes, falecido em fevereiro de 2011, aos 81 anos, poderá entrar para o “Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria”. É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado federal paraense Raimundo Santos (PSD-PA) e que tramita no Congresso Nacional desde a terça-feira passada, dia 4. Na proposta, o parlamentar defende que “não são poucos os registros acerca da sua importância como autêntico gênio”, e que “o nome do paraense Benedito José Viana da Costa Nunes é considerado, não de hoje, uma instituição nacional e global: já transcende a figura humana e chegou à de ícone pelo que sempre representará nos âmbitos da educação, da filosofia e da crítica literária intercontinental”.

EMPREGOS

CAMPO

Segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, a agropecuária apresentou um acréscimo de 10.808 postos de trabalho formais no ano. O resultado representa o oitavo ano consecutivo em que o setor apresenta saldo líquido positivo de empregos. As atividades que mais contribuíram para a criação de vagas foram a produção de ovos, cultivo de soja, atividades de apoio à produção florestal e produção de sementes certificadas. Na contramão da média nacional, contudo, o Pará ficou com saldo negativo de empregos no setor, perdendo 2.479 postos.

EM POUCAS LINHAS

► O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará, formado pelos hospitais universitários Barros Barreto e Bettina Ferro, alcançou o primeiro lugar no ranking nacional da Controladoria-Geral da União (CGU), entre 320 órgãos avaliados. A instituição se destacou pela agilidade nas respostas às solicitações de acesso à informação pública na plataforma Fala.BR, com um tempo médio de 1,75 dia, superando a média nacional de 13,75 dias. Além disso, obteve 92% de satisfação dos solicitantes e não registrou omissões nas respostas durante o ano.

► O ex-prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, é o novo secretário regional de governo do Baixo Amazonas. A nomeação foi publicada, ontem, no Diário Oficial do Estado.

► O Conselho Estadual de Cultura (CEC-PA) realizará, no sábado, um seminário para debater a elaboração de um documento orientador para valorizar a diversidade e as distintas propostas na área cultural. O encontro ocorrerá no Teatro Estação Gasômetro e vai reunir fazedores de cultura, mestres populares e pesquisadores.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu, ontem, inscrições on-line para o primeiro Processo Seletivo Simplificado exclusivo para professores quilombolas do ensino regular. O processo será para a contratação temporária de profissionais de nível superior para atuação na rede pública estadual de ensino, em unidades localizadas em territórios quilombolas, e ainda nas escolas que reúnem estudantes oriundos desses territórios.

► A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Belém lançou uma campanha para aumentar a formalização de comerciantes que atuam na capital. A estimativa é que aproximadamente onze mil comércios estejam funcionando sem alvará. Quem aderir ao plano de regularização poderá parcelar débitos atrasados em até dez vezes.