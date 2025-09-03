R70: 'Minha carreira está acabada', diz Mauro Cid após pedido de baixa do Exército

Educação

Azerbaijão firma parceria com Brasil para oferecer bolsas de pesquisa. Energia renovável e transformação digital serão prioridades.

Saúde

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, revela a Organização Mundial da Saúde (OMS).

TRABALHISTA

LEILÕES

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, marcou para 19 de setembro a próxima edição do Leilão Unificado. A ação faz parte da Semana Nacional da Execução Trabalhista e é um dos instrumentos usados pela Justiça para garantir o pagamento de direitos a partir da venda de bens penhorados de devedores que não quitaram suas obrigações. Essa edição do leilão será 100% on-line, o que permite participação de arrematantes de todo Brasil. No último leilão, o TRT8 arrecadou mais de R$ 3 milhões.

AMBIENTE

LABORATÓRIO

O Núcleo de Controle Ambiental (NCA), vinculado à Universidade Federal do Pará (UFPA) e residente do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, inaugurou o Laboratório de Análises Ambientais (LAA). Com acreditação junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e certificações ISO, o espaço amplia a capacidade de prestação de serviços ambientais, incluindo monitoramento da qualidade da água, lançamento de efluentes, caracterização de resíduos sólidos e avaliação de balneabilidade de praias e igarapés amazônicos.

SERVIÇOS

O LAA atua em parceria com a empresa Environ, especializada em gestão de projetos em Engenharia Ambiental. O espaço permitirá que análises antes realizadas em outros estados sejam feitas em Belém, com menor custo e mais agilidade. Entre os serviços já realizados no Pará estão consultorias para avaliação da qualidade da água de Barcarena, elaboração de balanços de massa e cálculos de carga poluidora de empreendimentos públicos e privados, além de apoio técnico a pesquisas científicas em meteorologia e climatologia, especialmente para os setores de mineração, alimentos, saneamento e resíduos sólidos.

JUSTIÇA

ACESSO

Fica na comunidade de Serrinha, em Oriximiná, oeste do Estado, o mais novo Ponto de Inclusão Digital do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O espaço faz parte do premiado Laboratório de Inovação Pai D’Égua do TJPA em parceria com a prefeitura municipal. Com a inauguração, moradores da comunidade passam a contar com uma sala equipada para a realização de audiências por videoconferência, consultas processuais, orientações jurídicas e outros serviços que antes exigiam deslocamentos até a sede do município ou cidades vizinhas.

ITINERÂNCIA

A inauguração marcou a abertura da 6ª edição da Expedição Justiça: Cidadania Sem Fronteiras, que ocorre até a próxima sexta-feira (5) na comunidade. O projeto, reconhecido nacional e internacionalmente, se consolidou como referência em itinerância e acesso à Justiça.

MULHER

DIREITO

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, ontem, projeto de lei que cria a Rede Estadual de Apoio à Mulher com Deficiência Vítima de Violência Doméstica. Como o nome sugere, a Rede inclui ações e serviços das áreas da assistência social, justiça, segurança pública, educação e saúde. O projeto teve autoria da deputada estadual Diana Belo (MDB).

ASSISTÊNCIA

O objetivo é assistir as vítimas, por meio da educação e do atendimento especializado. Entre as diretrizes da Rede está a conscientização da mulher com deficiência sobre a Lei Maria da Penha e sobre os tipos de violência que podem ser vítimas, possibilitando a promoção de matérias e palestras direcionadas para a acessibilidade e necessidades especiais do público – materiais em braille; palestras em Libras, áudio e narração.

CONSUMIDOR

CONSULTA

O Procon Pará deu início ontem à primeira consulta pública com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento da população sobre o Código Brasileiro do Consumidor, que completa 35 anos de aprovação em setembro, bem como sobre a utilização dos serviços de defesa do consumidor. A consulta é realizada com Procons de diversos Estados brasileiros.

Em Poucas Linhas

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou ontem projeto de lei de autoria do Executivo que reconhece o peixe-boi da Amazônia (Trichechus Inunguis) e o peixe-boi marinho (Trichechus Manatus) como patrimônios culturais naturais, de natureza imaterial do Pará.

► A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sectet) está promovendo, em parceria com o PCT Guamá, as Maratonas de Inovação Startup Pará, em todo o Estado. A ação reúne mais de 50 participantes, divididos em 15 times, com atividades que abordam temas como Cidades Inteligentes, Bioeconomia, TIC e Inteligência Artificial. No mês de setembro, a iniciativa seguirá com ações em Belém e Santarém. No dia 6, em Tucuruí e novamente Belém no dia 13. Canaã dos Carajás no dia 20. Os projetos vencedores concorrem a bolsas de incentivo e todos os participantes recebem certificado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas via site do PCT.

► A Polícia Científica do Pará abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) de contratação temporária para o quadro funcional do órgão, com 17 vagas para quatro cargos: perito médico legista, motorista, auxiliar operacional e auxiliar técnico de perícias - necropsia. As inscrições são gratuitas e serão realizadas de forma on-line entre os dias 3 e 5 de setembro no site do Sipros. O certame tem vagas para os municípios de Belém, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Marabá e Tucuruí.

► O Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus realizou sua primeira artroplastia de ombro com prótese reversa, um procedimento de alta complexidade que substitui a articulação danificada para devolver mobilidade e reduzir a dor. A paciente foi uma idosa de 76 anos, moradora de Óbidos, que sofreu uma fratura cominutiva após uma queda.

► A Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, realiza na quinta-feira (4), a partir das 17h, debate sobre a COP 30 e o desenvolvimento da Amazônia. O evento será na sede do Sindicato dos Bancários do Pará, em Belém. Entre os nomes confirmados estão o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto, e o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) do Ministério do Planejamento e Orçamento, Pedro Silva Barros.