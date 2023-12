R70: 'Me forçaram a fazer aquele vídeo, é mentira', diz Marcelinho Carioca sobre sequestro

Fim de ano

Começa amanhã o recesso do Judiciário. Até 6 de janeiro será mantido apenas o atendimento de demandas urgentes.

Permanência prorrogada

A Força Nacional de Segurança Pública permanecerá até 15 de fevereiro de 2024 na Terra Indígena Ituna-Itatá, no Pará.

"Me forçaram a fazer aquele vídeo, é mentira.”

Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol, ao afirmar que foi coagido por criminosos a gravar um vídeo em que ele diz ter sido sequestrado após sair com uma mulher casada.

OPERAÇÃO

REDES

Deflagrada ontem pela Polícia Civil do Pará, a operação “Truque de Mestre” movimentou as redes sociais ao envolver influencers com milhares de seguidores. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas por divulgar jogos de azar nas redes. Os agentes prenderam sete pessoas envolvidas no esquema de jogos e apreenderam cinco carros de luxo, duas motos, aparelhos eletrônicos e documentos que subsidiarão as investigações.

TIGRINHO

As investigações que deram início à operação começaram há quatro meses. Reportagens exibidas pelo Fantástico mostraram que influenciadores digitais estão sendo investigados por divulgarem o famoso “Jogo do Tigrinho” e o “Jogo do Aviãozinho”, games ilegais de apostas que fizeram vítimas perderem dinheiro em todo o País.

PARÁ

No Pará, a operação reuniu 14 equipes de policiais civis que compõem as delegacias e seccionais da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), entre elas as seccionais da Sacramenta, São Brás, Guamá, Marituba, Ananindeua, Cremação, Pedreira, Marambaia, Icoaraci, Cidade Nova, Paar e das delegacias do Atalaia, de Bragança e de São Francisco do Pará.

TRANSPARÊNCIA

PORTAL

Está no ar o novo Portal da Transparência do Estado do Pará. A plataforma foi lançada pela Controladoria-Geral do Estado, durante a programação de comemorações de 25 anos do Controle Interno no Estado. O novo portal reúne informações sobre orçamentos, gastos públicos, projetos, programas, obras e outras questões relacionadas à administração pública do Executivo estadual.

NOVIDADES

O sistema também permite cadastrar e acompanhar manifestações dos cidadãos, como solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. A nova versão foi desenvolvida em uma parceria entre a CGE e a Secretaria de Estado da Fazenda. Teve financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e foi desenvolvida pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa). O portal recebe dados inseridos nos sistemas operacionais de gestão do Estado.

CONCURSADOS

NOMEADOS

Foi publicada ontem, no Diário Oficial do Estado, nova convocação do concurso C-217 da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Esta é a segunda convocação e, desta vez, foram chamados 110 candidatos aprovados. Foram chamados técnicos de enfermagem, médicos, assistentes administrativos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Em outubro passado já haviam sido convocados 125 novos servidores aprovados no concurso. O edital ofertou 250 vagas e mais cadastro reserva, sendo 107 para nível médio e 143 para superior.

PIB

MUNICÍPIOS

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) apresenta hoje, em Belém, os estudos do Produto Interno Bruto (PIB) Municipal, Pará no contexto nacional. O PIB Municipal é elaborado pela Fapespa, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é o indicador de desempenho econômico mais usado.

MÉDICOS

CHEGADA

Belém vai receber hoje 57 médicos do programa Mais Médicos. Os profissionais vão fazer parte das equipes de atenção básica em 27 unidades de saúde da capital, incluindo os distritos. Também vão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). O município anuncia que com a chegada da nova equipe a cobertura da ESF aumentará de 28% para 70% do público-alvo.

BALANÇO

Em julho deste ano Belém já havia recebido os primeiros 50 médicos. Nos meses de agosto e setembro, mais 49 profissionais foram integrados à rede municipal de saúde. Na sequência, em outubro, Belém recebeu outros 49. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde possui 148 profissionais da medicina no programa Mais Médicos atuando na capital. Com a recepção desta terça-feira, o número subirá para 205.

EM POUCAS LINHAS

► O Clube de Engenharia do Pará realizou, no último dia 13, evento em comemoração à edição Engenharia do Ano, de número 44. Quem também recebeu os aplausos foi Lutfala Bitar, que estava presente na solenidade. Ele foi o primeiro homenageado da premiação “Engenheiro do Ano”, em 1977.

► O município de Anajás, no arquipélago do Marajó, ganhou uma unidade do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A unidade vai funcionar no hospital municipal Teonila Alves e terá a capacidade de realizar cerca de 100 transfusões mensais.

► O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) distribuiu, no fim de semana, cestas básicas para 600 famílias de nove comunidades da região do Tapará, oeste do Estado, uma das mais afetadas pela seca.

► A Fundação Vale fez, neste mês, a entrega do planejamento estratégico da educação, realizado em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e com a expertise da Fundação Getulio Vargas - Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais (FGV-DGPE). A ideia é contribuir para o fortalecimento da alfabetização e o combate à exclusão escolar.

► Termina amanhã o prazo legal para as empresas pagarem a última parcela do 13º salário. De acordo com cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário extra injetará R$ 5,8 bilhões na economia paraense, equivalente à cerca de 40% do total destinado à região Norte.

► Boa notícia para servidores públicos: foi aprovado na quarta-feira (13), durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o parecer do deputado Alencar Santana (PT/SP) ao Projeto de Lei Complementar, que prevê ajustes à Lei Complementar que impôs restrições para a concessão de promoções e gratificações por tempo de serviço referentes ao período da pandemia de covid-19.