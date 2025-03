R70: 'Me arrependo, deveria ter saído', diz Carla Zambelli sobre perseguir homem com arma

Transporte interestadual

Viagens de ônibus tiveram 9 milhões de passageiros a mais em 2024, em relação a 2023, de acordo com a ANTT.

Frentistas em risco

Estudo revela que a inalação do vapor de gasolina automotiva causa câncer de bexiga e leucemia mieloide aguda em pessoas adultas.

Carla Zambelli (J. Bosco)

"Me arrependo, deveria ter saído.”

Carla Zambelli, deputada federal, sobre ter perseguido um homem com uma arma, em São Paulo, na véspera do segundo turno de 2022.

GADO

DESTINO

A Associação de Produtores Rurais Independentes da Amazônia ingressou com ação civil pública pedindo que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) seja obrigado a informar o destino de quase nove mil cabeças de gado, apreendidas na Amazônia Legal, desde 2023. Na ação, que tramita na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá, os produtores pedem que o órgão apresente um relatório detalhado informando a procedência, destino e, se for o caso, local de abate e destino da carne.

INDÍGENAS

Boa parte das apreensões alvos do processo ocorreu em terras indígenas, em especial as que passaram por desintrusão nos últimos anos. Entre os órgãos que, segundo o Ibama, receberam os animais apreendidos estão a Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Pará (Adepará) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que também foram citadas na ação.

TRIBUTOS

NEGOCIAÇÃO

Termina hoje o prazo para quem deseja aderir ao programa Dívida Zero, da prefeitura de Belém. Podem ser negociados impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU) e sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), e com as taxas de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), de Urbanização (TSU) e de Resíduos Sólidos (TRS). O programa prevê a redução de juros e multas em até 90% e parcelamento de até 60 meses. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, desde que foi lançado, em 17 de março, o Dívida Zero já contabilizou mais de 6,4 mil negociações.

TRIBUNAL

POSSE

A auditora fiscal de receitas estaduais Meg Luna Haber foi reconduzida à presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (Tarf), para o biênio 2025/2027, em solenidade realizada na última sexta-feira (28).

LITÍGIOS

O tribunal é o órgão colegiado responsável pela resolução de litígios entre Fazenda Pública e contribuintes de tributos estaduais.

COMPOSIÇÃO

O Tarf é composto por um presidente, quatro conselheiros titulares do Fisco; quatro conselheiros titulares indicados pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Associação Comercial do Pará (ACP) e Federação do Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo do Estado do Pará (Fecomércio), representando os contribuintes, e 16 conselheiros suplentes, oito do Fisco e oito dos contribuintes, além do pessoal administrativo.

FEDERAIS

GREVE

Os técnicos administrativos em educação das universidades federais do Pará (UFPA), Rural da Amazônia (Ufra), do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e do Oeste do Pará (Ufopa) estão em estado de greve. A decisão foi tomada em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior do Pará. A entidade acusa o governo federal de “descumprir acordos e ameaçar direitos históricos dos servidores”. Na assembleia, os técnicos definiram um calendário de mobilizações, incluindo paralisação de 48 horas, em abril e maio. Pelo menos por enquanto, a decisão não afeta as aulas nas instituições.

SAÚDE

DIGITAL

Lançado no ano passado, o projeto Saúde Digital, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com o Ministério da Saúde, já realizou cerca de 50 webpalestras abertas ao público e 1.272 consultas com médicos em especialidades como cardiologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, psiquiatria, urologia e dermatologia. O programa oferece atendimento médico e qualifica equipes da Atenção Primária à Saúde e, por meio da extensão universitária, conta com bolsistas da área da saúde para aprimorar a Atenção Básica e diminuir filas de espera por consultas com especialistas.

INVESTIMENTO

Estados e municípios têm até hoje para se inscrever na edição 2025 do PAC Seleções da Saúde. O investimento previsto é de R$ 5,8 bilhões e a meta é financiar a construção de 945 novas unidades de saúde e a compra de 18,9 mil equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de ambulâncias e unidades odontológicas móveis. Municípios que já foram selecionados no ano passado podem participar, mas será dada prioridade para aqueles que estiverem com bom andamento nos processos de licitação das obras para as quais foram selecionados.

EM POUCAS LINHAS

► Já está em Belém, no hospital veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia, o filhote de peixe-boi - um macho com onze quilos - encontrado no último dia 11 de março, no Lago Urucurana, na comunidade Boca dos Currais, município de Oriximiná, no oeste paraense.

► Uma equipe de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está em Santarém, no oeste paraense, para capacitar profissionais que atuam nas regiões de integração Tapajós e Baixo Amazonas. Os técnicos fazem parte do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua-Sisagua), responsável por ações que visam garantir à população o acesso à água com o padrão de potabilidade estabelecido pela legislação.

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) realizou, na semana passada, a 1ª Reunião Unificada Ordinária dos Conselhos Gestores do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e da Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia, no sudeste paraense. O destaque do encontro foi a atualização do Regimento Interno dos Conselhos Gestores, base necessária para orientar a gestão sobre o que deve ou não ser feito nas áreas protegidas.

► O Museu da Imagem e do Som (MIS), no Palacete Faciola, na avenida Nazaré, em Belém, está fechado e será reaberto em 3 de abril. Neste período é feita a readequação do espaço para receber uma nova exposição.

► A Agência Barco Ilha do Marajó atraca amanhã em Limoeiro do Ajuru, oferecendo serviços como desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para o recebimento de benefícios sociais, como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Seguro-Desemprego, Bolsa Família, INSS, entre outras operações.