R70: 'Matar terroristas é bom para a América', diz Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca

Câmbio

Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio. Bolsa ganha 0,28%, apesar de tensões, e petróleo aumenta 6,68%.

Farmacêutico presente

Câmara aprova projeto que permite venda de medicamentos em supermercados; texto segue para sanção presidencial.

PETRÓLEO

ALERTA

Análise técnica da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) conclui que o Brasil está flertando com um risco estratégico ao tratar a Margem Equatorial como tabu, enquanto o mundo acelera a disputa por petróleo. O presidente da entidade, Alex Carvalho, alerta que, em meio a guerras, reposicionamentos geopolíticos e à postergação do fim dos combustíveis fósseis, grandes potências reforçam reservas. O Brasil, ao contrário, segue com apenas dez a 15 anos de petróleo garantido. Dependente da importação de derivados (40% do total consumido, segundo a análise), e vulnerável à disparada do barril, o País transforma cautela em fragilidade econômica. Para a Fiepa, abrir mão de explorar seu próprio potencial energético é imprudência.

NÚMEROS

O posicionamento da Fiepa tem como base indicadores relevantes. Segundo Antônio Batista, consultor da Federação, a situação do Brasil é crítica em termos de reservas. Uma posição particularmente vulnerável. As reservas atuais são de, aproximadamente, 15 bilhões de barris, e o consumo anual de cerca de 1 bilhão de barris. Isso significa que, no ritmo atual, o País dispõe de um horizonte extremamente curto para a lógica da indústria energética - o que expõe o Brasil à volatilidade do mercado internacional já citada. O preço do barril, por exemplo, pode oscilar rapidamente - de US$ 60 para patamares próximos a US$ 100 - impactando diretamente o bolso: custos internos de combustíveis, inflação, contas públicas e competitividade da economia nacional.

PRESOS

TRANSFERÊNCIAS

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou no sábado (28), a transferência de 137 internos de Santarém para a Unidade de Custódia e Reinserção III, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

REORDENAMENTO

A medida integra o planejamento de reordenamento do sistema penitenciário na região oeste e foi fundamentada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que busca equilibrar a ocupação das unidades prisionais. Segundo a secretaria, não houve registros de incidentes médicos ou disciplinares durante o deslocamento.

CARBONO

BENEFÍCIOS

O professor e pesquisador Francisco Mata Machado Tavares será um dos palestrantes do seminário “Justiça Tributária: é sobre quem paga – e quem deveria pagar – impostos no Brasil”, promovido pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco Pará). Na pauta, os caminhos do Brasil no cenário pós-reforma tributária. Francisco Mata coordenou uma pesquisa do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, intitulada “Como organizações internacionais precificam o carbono?”, que analisou a precificação do carbono com base nos dados de três organismos multilaterais - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. Os pesquisadores concluíram que os impostos sobre o carbono proporcionam uma maior transparência no uso das receitas e tendem a ter uma destinação social mais ampla, se comparada ao mercado de carbono. Para isso, defendem que é necessária a criação de um forte aparato institucional, com ações de governo concretas e o engajamento das comunidades.

REDD+

CONSULTA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) retomou as Consultas Livres, Prévias e Informadas (CLPIs), como parte do processo de construção do Sistema Jurisdicional de REDD+ (SJREDD+). A primeira programação foi realizada no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, e reuniu lideranças quilombolas, associações representativas, comunidades e representantes do poder público. A 10ª CLPI Quilombola faz parte do maior processo de consultas já realizado pelo Estado, que prevê 47 diálogos com a população. Já houve 17 consultas.

Em Poucas Linhas

► Como parte das ações pelo Dia da Mulher, o Comitê Pop Rua Jud do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) está promovendo uma campanha de arrecadação de donativos para mulheres em situação de rua. Devem ser doadas roupas, calçados e material de higiene. A entrega pode ser feita até a sexta-feira (6), na Secretaria dos Juizados Especiais, na avenida Governador José Malcher, e na direção dos fóruns Cível e Criminal de Belém, na Cidade Velha.

► A Fundação Parápaz lançou um novo Processo Seletivo Simplificado para contratar 41 profissionais temporários de níveis superior, médio e fundamental em diversas cidades, incluindo Ananindeua, Santa Maria, Dom Eliseu, Breves, Parauapebas, Óbidos, Portel e Altamira. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros).

► Começou ontem o recadastramento para servidores aposentados e pensionistas da prefeitura de Belém que fazem aniversário no mês de março. O prazo se encerra no dia 31. O recadastramento é obrigatório e a ausência da chamada prova de vida pode levar à suspensão dos benefícios.

► Balanço divulgado ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que as mulheres responderam por 59,31% do total de novos postos formais de empregos criados em 2025. Os homens concentraram 40,7% do saldo.

► Levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) revela que, nos dois primeiros meses deste ano, as chuvas afetaram 377 municípios, causando R$ 1,4 bilhão em prejuízos econômicos.

► Mais de 300 candidatos estão na disputa pelas 50 vagas no clube de Pesquisadores Mirins do Museu Paraense Emílio Goeldi. O resultado será divulgado no próximo dia 16. Criado em 1997, o clube estimula o interesse de crianças e de adolescentes pela ciência e já atendeu a mais de 4,5 mil jovens.

► A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad), da prefeitura de Belém, abriu processo eleitoral para definir as dez entidades da sociedade civil que irão compor o pleno do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Belém no biênio 2026-2028. As instituições interessadas em compor o Conselho podem se inscrever até sexta-feira.