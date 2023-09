R70: 'Mais uma etapa vencida'

Devoção paraense

Representante do papa Francisco no Brasil, o núncio apostólico dom Giambattista Diquattro confirmou presença no Círio.

Estatística da ONU

Um terço da população mundial continua sem acesso à internet em 2023, embora o número de pessoas conectadas nunca tenha sido tão alto.

Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"Mais uma etapa vencida.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, sobre as cirurgias pelas quais passou na manhã de ontem. Segundo a equipe médica, resultado dos procedimentos nos sistemas digestivo e respiratório foi satisfatório.

MÉDICOS

QUEIXAS

Anunciado nesta semana pela prefeitura de Belém, o processo seletivo para contratação de servidores temporários para o Instituto de Assistência e Saúde (IASB) está sendo alvo de críticas e o motivo são os salários previstos aos médicos especialistas. Das 99 vagas ofertadas, 40 serão destinadas a médicos que terão como remuneração R$ 2.989,15. Ontem o Sindicato dos Médicos do Pará emitiu nota recomendando a não participação da categoria no PSS, “como forma de protesto pela não valorização da mão de obra médica”.

AVENIDA

DEMOLIÇÃO

O Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) começou ontem o processo de demolição de 75 imóveis que serão retirados para a continuação das obras de duplicação da avenida Bernardo Sayão, no trecho de 600 metros entre a rua dos Mundurucus e a avenida Engenheiro Fernando Guilhon. O projeto faz parte das prioridades do município para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém, em 2025. A duplicação da avenida começou pelo trecho entre Caripunas e Timbiras, onde não há imóveis para serem demolidos. Depois será iniciado o trecho entre Mundurucus e Pariquis. O investimento é de mais de R$ 63 milhões. Além da duplicação, as obras incluem micro e macrodrenagem da via.

CONFERÊNCIA

OAB

Começa hoje a IX Conferência da Advocacia do Estado do Pará. O evento organizado pela OAB-PA, em parceria com a Escola Superior de Advocacia, terá como tema “O papel da advocacia na defesa das liberdades democráticas e do desenvolvimento sustentável na Amazônia”. Advogados, juristas, ministros e ex-ministros participarão de painéis de debates, durante a programação que ocorrerá até o dia 15, no Hangar, em Belém.

CÂNCER

INFANTOJUVENIL

O Pará lidera o ranking de novos casos de câncer infantojuvenil na região Norte. Em 2023, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa é que cerca de 280 crianças sejam diagnosticadas com a doença no Estado. Para debater os desafios da oncopediatria, a Casa Ronald McDonald Belém realizará o 1° Simpósio em Oncologia Pediátrica, nos dias 14 e 15 de setembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes. Um dos palestrantes será o professor doutor Tadeu Fernando Fernandes, atual presidente do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

HOSPITAL

INCÊNDIO

O governador Helder Barbalho foi até Santarém avaliar a situação do hospital municipal Alberto Tolentino Sotelo, atingido, na madrugada de ontem, por um incêndio que começou no berçário da unidade. Assim que soube do ocorrido, Helder telefonou para o prefeito Nélio Aguiar e informou que o governo do Estado dará o apoio necessário ao município. Pacientes tiveram que ser transferidos para outros hospitais da cidade, incluindo o Regional do Baixo Amazonas.

MUSEU

TERRA INDÍGENA

Os cinco hectares do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, no centro de Belém, serão declarados como território indígena em 19 de setembro. O gesto simbólico faz parte da programação da instituição para a 17ª Primavera dos Museus, que ocorre em todo o País de 18 a 24 de setembro.

NHE’Ẽ PORÃ

O Museu permanecerá com o título por mais nove meses. Nesse período, o Goeldi receberá a exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, que propõe uma imersão na diversidade linguística e na riqueza do patrimônio material e imaterial dos povos indígenas. A mostra pode ser visitada atualmente no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e desembarca em Belém em janeiro.

DIVERSIDADE

Com a inspiração do tema “Memórias e Democracia: Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas”, o Museu Goeldi elaborou uma programação que abrange os espaços do parque zoobotânico, o campus de pesquisa no bairro da Terra Firme, o bar da Ângela, icônico reduto LGBTQIAPN+ localizado no bairro do Guamá, e a Comunidade Quilombola Santa Maria de Itacoã-Miri, no município do Acará.

EM POUCAS LINHAS

► Além dos médicos das Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Marambaia, profissionais da Terra Firme também anunciaram que podem paralisar as atividades. Em documento enviado à Secretaria Municipal de Saúde eles informam que receberam os pagamentos de maio no dia 4 de agosto. Já os plantões de junho seguem em aberto.No final da manhã de ontem o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, garantiu que ainda na terça-feira seria feito, pelo município, o repasse de recursos para a Organização Social que administra as unidades, o que deve garantir o pagamento dos médicos.

► Pais e responsáveis denunciam que alunos estão há meses sem aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, no bairro do Tenoné, em Belém. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que as obras na Escola Paulo Freire “estão em processo de finalização” e que “não houve registro de nenhum prejuízo ao aprendizado dos estudantes e nem do calendário escolar”. Ainda segundo a nota, durante toda a obra as aulas seguiram de forma escalonada.

► A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará alterou o início das inscrições para o seu segundo processo seletivo do ano. Os candidatos podem se inscrever hoje e amanhã, exclusivamente pelo site do Sipros.

► É estável o estado de saúde do vereador Diego Alves (PSDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, internado em hospital particular na Região Metropolitana. A assessoria nega que ele esteja entubado e em estado gravíssimo, mas confirma que o vereador sofreu um acidente no feriado de 7 de Setembro e, em seguida, foi diagnosticado com covid-19.

► O advogado Luiz Victor Almeida de Araújo será um dos agraciados com a comenda do mérito advocatício, honraria máxima concedida pela OAB/PA aos que se destacam na defesa da Justiça, dos Direitos Humanos e do Estado Democrático de Direito.