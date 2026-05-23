R70: 'Luta contra um sistema dificílimo', Carla Zambelli sobre detenção na Itália

Violência de gênero

Justiça do Paraná reduz pena de homem que ateou fogo na esposa. Desembargadores veem “arrependimento eficaz”.



Combustíveis

Governo propõe subvenção da gasolina em R$ 0,44 por litro. Medida terá custo de R$ 2,4 bilhões em dois meses.

ELEIÇÕES

FÓRUM

Entre os próximos dias 8 e 10 de junho, Belém receberá o Fórum de Direito Eleitoral, encontro estratégico para quem vai atuar diretamente nas Eleições 2026. O evento é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/PA), e deve reunir, na capital paraense, alguns dos principais nomes do cenário nacional para debater as transformações tecnológicas e institucionais que impactam o processo eleitoral brasileiro.

DIGITAL

Entre os assuntos que serão debatidos durante o Fórum estão o uso da Inteligência Artificial nas campanhas, desinformação, inelegibilidade e prestação de contas. Um dos nomes já confirmados no evento é o do professor Diogo Rais Rodrigues Moreira, doutor e mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e reconhecido nacionalmente pela atuação nas áreas de liberdade de expressão, inteligência artificial, direito digital e eleições. Ele vai falar sobre “Os desafios do Direito Eleitoral na era digital”. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 25 de maio, no site do TRE do Pará.

BOLSA

DEMANDA

Estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que, em fevereiro deste ano, a demanda reprimida do programa Bolsa Família somava 1,99 milhão de famílias, cerca de três milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade que aguardam inclusão no programa. Atualmente, o Cadastro Único reúne 42,4 milhões de famílias. E até o início de 2026, cerca de 18,9 milhões de famílias estavam inseridas na folha de pagamento do programa, recebendo um benefício médio mensal de R$ 690,01.

MEDICINA

DEFESA

O plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei nº 4.560/2025, que tipifica como crime o exercício ilegal da medicina veterinária. Agora, a proposição segue para sanção presidencial, prevista para ocorrer até o próximo dia 5 de junho. Um dos autores da proposta, o deputado federal paraense Celso Sabino afirma que a medida é de extrema importância para a proteção à saúde pública, ao bem-estar animal e à valorização dos profissionais legalmente habilitados.

INDÚSTRIA

FEIRA

Realizada pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), a XVII Feira da Indústria do Pará, chega hoje ao último dia. O balanço parcial reafirma a posição do evento como um dos grandes ambientes de negócios, inovação e debates sobre o setor. Segundo os organizadores, desde a abertura, na última quarta-feira, a Fipa tem recebido, em média, mais de 8 mil visitantes por dia.



CONGRESSO TÉCNICO

Já o Congresso Técnico da Indústria teve mais de mil inscritos. Com o tema “Amazônia: raiz do futuro”, a programação incluiu painéis sobre inteligência artificial, liderança, sustentabilidade, bioeconomia, inovação e desenvolvimento industrial, além do lançamento do Mapa Estratégico da Indústria do Pará.

UNIVERSIDADE

COOPERAÇÃO

A Universidade do Estado do Pará assinou um acordo de cooperação técnica para a criação de uma rede nacional de pesquisadores e programas de pós-graduação vinculados à Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. A assinatura foi feita durante o 75º Fórum Nacional de Reitores da entidade, realizado em Porto Alegre, e reuniu representantes de 14 universidades estaduais de dez estados brasileiros. A iniciativa prevê a integração de 74 programas de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento.



METAS

Entre as metas previstas estão o aumento de publicações em coautoria, a criação de programas de pós-graduação em rede até 2030 e a mobilidade de pesquisadores e estudantes entre as instituições participantes. A rede será organizada em sete unidades temáticas, abrangendo áreas como biodiversidade, saúde pública, sustentabilidade, inovação e formação docente.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Conselho Regional de Enfermagem no Pará divulgou a programação oficial da XXI Semana da Enfermagem 2026, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de maio, em Belém. Considerado o maior evento da categoria na região Norte, o encontro terá como tema “Técnica, Ética e Política: pilares inegociáveis do cuidado de Enfermagem”. O link para inscrições já está disponível nas redes sociais e no site do Conselho.

➤ O médico abaetetubense Márcio Maués lança o novo livro de poesias, “Anatomia das Estrelas”, pela editora Caravana Grupo Editorial, em edição bilíngue (português e espanhol). É o 5º livro da carreira do poeta. Em Belém, o lançamento com sessão de autógrafos será na próxima sexta-feira, 5 de junho, na Livraria Travessia, a partir das 17h, com entrada franca.



➤ O advogado Giussepp Mendes celebrou a confirmação da participação do vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Jorge Oliveira, na obra “Os Impactos do Direito Administrativo na Reforma Tributário”. A obra reunirá especialistas para discutir os impactos do Direito Administrativo na Reforma Tributária, especialmente sob a ótica da governança pública, segurança jurídica, controle institucional e eficiência da Administração Pública.



➤ O novo álbum de Manoel Cordeiro, “Te Dou Um Norte”, chegou ontem às plataformas digitais. Com dez faixas, o trabalho traz parcerias com Lia Sophia, Keila, Patrícia Bastos, Luiz Pardal, Fernando Catatau, Ígor Capela e outros, em ritmos como guitarrada, lambada, boi e zouk.



➤ Belém será palco, nos dias 8 e 9 de junho, do II Congresso Ambiental do Ministério Público do Pará, que reunirá autoridades, prefeitos, empresários e especialistas para discutir saneamento e resíduos sólidos na Amazônia. O evento, promovido pela Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP), no Hangar, terá foco em políticas públicas, financiamento climático e soluções sustentáveis para municípios amazônicos.