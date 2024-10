R70: 'Lula vem fazer promessas vazias querendo se aproveitar das mulheres', diz Michelle Bolsonaro

Em Porto Alegre

Após mais de cinco meses, o Aeroporto Salgado Filho volta a receber voos comerciais nesta segunda-feira (21).

Secretaria Nacional de Trânsito

Levantamento da Senatran mostrou que o número de mulheres donas de motos praticamente dobrou nos últimos 20 anos.

Michelle Bolsonaro (J.Bosco)

"Lula vem fazer mais promessas vazias querendo se aproveitar das mulheres.”

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Pronunciamento veio depois de o presidente dizer que são as mulheres quem sabem “as coisas que estão dentro da geladeira”, sugerindo que o público feminino tem mais familiaridade com funções domésticas.

CONFERÊNCIA

ESTRELA

O especialista em questões climáticas e nome de peso na política dos Estados Unidos, John Kerry, participará da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que será realizada de 6 a 8 de novembro, em Belém. Kerry foi senador, secretário de Estado e candidato a presidente dos EUA, além de ter sido “enviado especial para o clima” do presidente Joe Biden, quando tratava diretamente das políticas para a redução de emissões de carbono e do combate à crise climática. Em 2015 ele assinou, pelos EUA, o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O convite a John Kerry para participar da conferência foi feito pelo ex-ministro e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, e pela ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, atual membro do Conselho Econômico e Social da ONU.

BOLSA FAMÍLIA

TUMULTO

Após a decisão do governo federal de unificar o calendário de programas sociais para municípios paraenses atingidos pela seca, uma onda de notícias falsas tomou conta das redes sociais e levou centenas de pessoas aos postos da Caixa Econômica Federal. Houve tumulto em cidades como Castanhal e Bragança. Os boatos davam conta de uma possível greve de bancários e também de uma invasão ao sistema Caixa, o que impediria o saque. Também foi divulgada a versão de que quem não sacasse o benefício imediatamente ficaria impedido de reavê-lo.

ESCLARECIMENTO

A verdade é que o governo federal unificou o pagamento do Bolsa Família e do auxílio gás para 1,7 milhão de paraenses em 140 municípios do Estado. A Caixa garantiu que não haverá prejuízo para quem não fizer o saque imediatamente. A unificação do calendário dos programas sociais é uma medida adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para amenizar as consequências de eventos climáticos ou desastres.

AMAZÔNIA

MILAGRE

A Santa Sé reuniu no sábado (19) jornalistas de vários pontos do mundo para apresentar informações sobre a beatificação de José Allamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolata. Entre os presentes para falar com a imprensa, o arcebispo de Manaus e presidente do Conselho Indigenista Missionário, cardeal Leonardo Steiner.

FLORESTA

Ele explicou que o milagre atribuído à intercessão de Allamano foi registrado na floresta amazônia brasileira, no estado de Roraima. Em 1996, Sorino, um homem da etnia Yanomami, foi atacado por uma onça, teve a caixa craniana aberta e ficou em estado grave. Transportado para o Hospital de Boa Vista, socorrido pelas Missionárias da Consolata, Sorino se recuperou e sua sobrevivência passou a ser atribuída ao futuro beato.

MARKETING

DESTAQUE

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Pará (ADVB-PA) anuncia a 26ª edição do Prêmio Top de Marketing, que destaca as melhores estratégias de marketing no Estado, com inscrições abertas até 30 de outubro. Este ano o evento homenageará Walda Cardoso, empresária do Shopping da Saúde, e Isan Anijar, diretor comercial da Marmobraz, com o título de Personalidade de Marketing 2024. A cerimônia reforça a relevância do marketing para o desenvolvimento local.

COMITÊ

CUIDADO

Uma cerimônia realizada na sexta-feira (18), no Palácio Antônio Lemos, marcou a posse dos 21 conselheiros do Comitê Intersetorial da Política de Cuidados do Município de Belém. O comitê reúne representantes da prefeitura de Belém e da sociedade civil para a elaboração da proposta de Política de Cuidados na capital paraense, com apoio da ONU Mulheres, por meio do projeto Ver-o-Cuidado, financiado pela Open Society Foundations. Os 21 conselheiros representam diversas entidades que atuam na política do cuidado. A parceria da prefeitura de Belém com o governo federal e a ONU Mulheres começou em 2022, com o início da implantação do projeto Ver-o-Cuidado. A prefeitura tem envolvido servidores de 19 órgãos municipais na formulação, monitoramento e avaliação da proposta de políticas de cuidado, a partir do planejamento das instituições que integram o Comitê Gestor do projeto.

EM POUCAS LINHAS

► Hoje o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura, realizará mais uma edição do programa “Diálogos sobre o Patrimônio”. O evento gratuito, no Theatro da Paz, em Belém, começa às 9h e é aberto ao público. O programa será aberto com uma discussão sobre o teatro, conduzida pela professora, atriz e ativista Zélia Amador de Deus e pelo ator e diretor Paulo Santana.

► Até 31 de outubro, servidores públicos estaduais podem se inscrever no processo seletivo para as vagas remanescentes dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública, ofertados pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA). O edital prevê 42 vagas para a formação em “Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas” e 38 vagas para a turma de “Planejamento e Orçamento Público”. Os candidatos devem ser servidores efetivos ou empregados efetivos do Estado, mas o processo seletivo está com vagas destinadas tanto para quem ocupa cargos de nível superior quanto cargos de nível médio, desde que seja graduado em nível superior. Também é necessário para a inscrição que o candidato não tenha participado de outro curso de especialização financiado pelo Estado nos últimos três anos.

► Apesar dos novos condicionadores de ar recém-instalados no aeroporto internacional de Belém, os passageiros que embarcam e desembarcam durante o dia têm sofrido com o calor. Informações apontam que as máquinas só estão sendo ligadas durante a noite.

► O município de Santarém, oeste do Pará, recebe hoje e amanhã a equipe do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) no Brasil. O grupo trabalha para implantar o Projeto Tapajós, que tem como objetivo estudar o tráfico e consumo de drogas na região, além da prevalência de tráfico de pessoas e trabalho escravo nas áreas de garimpo.