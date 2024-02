R70: 'Lula nos colocou em rota de colisão com uma das nações mais amigas do Brasil', diz Kataguiri

Questão polêmica

A existência ou não de vínculo empregatício no trabalho via aplicativo será avaliada pelo STF a partir de sexta-feira (23).

Saúde do homem

Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2013 e 2022, 19,9 mil homens tiveram o diagnóstico de câncer de pênis.

Kim Kataguiri, deputado federal (União Brasil) (J. Bosco)

"Lula nos colocou em rota de colisão com uma das nações mais amigas do Brasil.”

Kim Kataguiri, deputado (União Brasil), ao criticar o presidente da República, que comparou ataques de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus.

TERRA

REGULARIZAÇÃO

O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) deu início ontem ao trabalho de regularização fundiária urbana no município de Ananindeua. Na primeira etapa da programação de campo, a equipe técnica fará o cadastro de lote a lote das famílias que residem no bairro da Guanabara. Essa fase é necessária para que, depois, o instituto faça o georreferenciamento dos lotes urbanos para a posterior regularização fundiária urbana no bairro.

CIÊNCIA

INCENTIVO

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou edital para apoiar a realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação em todas as regiões do Pará. Os eventos deverão ter duração mínima de dois e máxima de sete dias. Serão considerados elegíveis projetos de eventos que contribuam com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, em qualquer área do conhecimento, como, por exemplo, congressos, seminários, ciclos de palestra e fóruns, entre outros.

INCLUSÃO

Os recursos para financiamento previstos no edital são de até R$ 1,6 milhão. Além disso, a Fapespa está apoiando uma ação para motivar a participação de cuidadores e cuidadoras nos eventos, com a concessão adicional de até R$ 5 mil por proposta para garantir a permanência das crianças durante a realização do evento.

MULHERES

DÍVIDAS

Estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgado pelo jornal de economia e finanças Valor revela que a fatia da renda das mulheres que está comprometida chegou a 30,5%. O percentual é o maior desde 2021. O número é também superior à parcela da renda dos homens usada para pagar dívidas, que fica em torno de 30,3%, e da média nacional - homens e mulheres - para o mesmo fim, de 30,4%.

FILIAÇÃO

PRÉ-CANDIDATO

Ex-prefeito de Castanhal, Pedro Coelho vai concorrer à prefeitura de Castanhal pelo Partido Liberal, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ficha de filiação foi assinada pelo deputado estadual Rogério Barra e pelo deputado federal Éder Mauro, que no mesmo momento anunciaram a pré-candidatura. A meta do partido é ter candidatura própria às prefeituras das principais cidades paraenses nas eleições deste ano.

MANIFESTAÇÃO

CARAVANA

Com o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que apoiadores evitem manifestações fora de São Paulo, os correligionários decidiram fazer caravanas para engrossar a manifestação do próximo domingo na avenida Paulista. Do Pará seguirá uma comitiva comandada pelos deputados federais Éder Mauro, Caveira e pelo deputado estadual Rogério Barra. Devem participar também os pré-candidatos do PL às prefeituras do Pará, entre eles Mazio Bandeira (Altamira), JK (Santarém), Aurélio Goiano (Parauapebas), deputado Toni Cunha (Marabá), Pedro Coelho (Castanhal) e Hesio Moreira (Paragominas).

VOOS

NOVOS

Ao anunciar, ontem, a ampliação para três voos diários entre Belém e São Paulo e a operação de voo diário entre Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Belém, o governador Helder Barbalho falou também sobre a possível mudança no modelo de aeronave utilizado pela companhia Azul na rota entre Belém e Salinópolis. O objetivo é sair do atual modelo Caravan, que tem capacidade para até 12 passageiros, para o modelo ATR, que pode transportar até 70 passageiros. Helder Barbalho anunciou, ainda, mais um voo regional entre Belém e o município de Ourilândia do Norte e o projeto de criação de outros três voos interligando Belém a São Félix do Xingu, Redenção e Oriximiná. Com isto, todas as regiões do Estado passarão a ter voos regionais.

CULTURA

ALDIR BLANC

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) enviará para a Câmara de Vereadores projeto de lei para regulamentar o uso dos R$ 8,8 milhões liberados pelo governo federal, por meio da Lei Aldir Blanc, para o setor cultural. Desse total, R$ 2.204.543,72 serão destinados à Política Nacional de Cultura Viva e R$ 6.613.631,17 irão para outras ações. O recurso já está na conta da prefeitura e em breve devem ser lançados os editais para seleção dos projetos.

Em Poucas Linhas

► A editora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA lança hoje, no Espaço Cultural da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a publicação “Reflexões sobre Amazônia Legal em uma perspectiva para o Desenvolvimento Socioambiental”. O livro foi produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública do Desenvolvimento (PPGGPD/NAEA/UFPA), com apoio da Sudam.

► Foi realizada na semana passada, no município de Soure, arquipélago do Marajó, a cerimônia de formatura de 108 alunos do programa PMZITO, da Polícia Militar do Pará. Foram certificados crianças e adolescentes no programa que trabalha a prevenção da violência por meio da educação. O currículo aborda temas como educação sobre os direitos humanos, estímulo ao exercício da cidadania; orientação para prevenção ao uso de drogas, noções básicas de primeiros socorros e combate a incêndios.

► A sede da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) passou a funcionar nas dependências do Mangueirão, lado A. Todos os departamentos administrativos, protocolo e atendimento já estão em funcionamento no novo endereço, com acesso pela rodovia Transmangueirão e a entrada pelo portão A principal.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) abrirá, entre os dias 27 de fevereiro e 8 de março, inscrições para o primeiro ciclo de oficinas de 2024. Com 44 oficinas disponíveis, as atividades serão realizadas entre os dias 11 de março e 1º de abril, no Curro Velho e na Casa da Linguagem, abordando diversas formas de expressão artística e cultural. As oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas (dos ensinos fundamental e médio), mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteirinha da escola no ato da inscrição. Além disso, pessoas menores de 12 anos, com deficiência e idosos a partir de 60 anos são isentos de taxa.

► A Fundação Santa Casa realiza hoje e amanhã o projeto Santa Casa nas Escolas, voltado à comunidade de professores, servidores e estudantes da escola estadual Magalhães Barata