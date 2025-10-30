R70: '[Lula ficou] estarrecido com número de mortos no Rio', diz Ricardo Lewandowski

Judiciário

CNJ orienta juízes a não aceitarem diligências pedidas pela PM. Pedidos devem passar antes pelo Ministério Público.

Fronteiras

Argentina reforçou fronteiras diante da escalada de violência no Rio. Controles nos acessos serão intensificados para brasileiros.

PARÁ

SEGURANÇA

O governo do Pará marcou para hoje a entrega de equipamentos para reforçar a Segurança Pública do Estado. O investimento, superior a R$ 50 milhões, contempla viaturas, coletes à prova de balas, granadas, lanchas rápidas, entre outros itens. O ato de entrega será conduzido pelo governador Helder Barbalho, com a presença de representantes das forças de segurança. Além dos equipamentos, o governo lança também os serviços em inglês, espanhol e francês na Delegacia Virtual da Polícia Civil para facilitar o registro de ocorrências por turistas estrangeiros.

INVESTIMENTO

DESEMPENHO

O Pará conquistou o terceiro lugar entre os Estados que mais investiram nos dois primeiros quadrimestres de 2025, segundo dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), da Secretaria do Tesouro Nacional. De acordo com o levantamento, a Bahia liderou o ranking com R$ 4,12 bilhões aplicados, seguida de São Paulo, com R$ 3,66 bilhões, e do Pará, que investiu R$ 3,57 bilhões. Minas Gerais e Goiás completam a lista dos cinco Estados com maiores volumes de investimento no período. Entre janeiro e agosto deste ano, o governo do Pará aplicou R$ 3,66 bilhões, valor 20% superior ao registrado no mesmo período de 2024. Desse total, cerca de R$ 2,3 bilhões, o equivalente a 63,79%, foram destinados às áreas de transporte e urbanismo, com foco em obras de mobilidade urbana e rural, como a criação e ampliação de avenidas que integram o plano de estruturação de Belém e região metropolitana para a COP 30.

INOVAÇÃO

REFORÇO

A bioeconomia amazônica ganhou um reforço estratégico com a inauguração do Laboratório de Tecnologia Supercrítica (LabTecs), instalado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá).

BIODIVERSIDADE

O espaço tem como foco o desenvolvimento de pesquisas voltadas à valorização de produtos regionais, como açaí e cupuaçu, transformando a biodiversidade da região em soluções tecnológicas e de alto valor agregado para o mercado. Resultado da parceria entre Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectec) e Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o laboratório vai atuar na aplicação de tecnologias limpas e processos sustentáveis em setores como alimentos, cosméticos e fármacos.

ACRE

SEMINÁRIO

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) promove nesta quinta-feira (30) o Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, no Acre. O evento será no Centro de Referência para Inovação em Educação Barão do Rio Branco, em Cruzeiro do Sul.

DESENVOLVIMENTO

O seminário, que tem o objetivo de ouvir dos habitantes do território as demandas urgentes para promoção do desenvolvimento local, tem parceria do governo acreano e reunirá pesquisadores, representantes de movimentos sociais, instituições de ensino e pesquisa, organizações não governamentais, entes públicos federais, estaduais e municipais, além de autoridades e lideranças da região. As prioridades apontadas pelos participantes serão a base para a elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Sul/Acre.

CIDADE

DEBATE

A Casa da Linguagem, em Belém, recebe hoje e amanhã (31) a edição 2025 do 4º Fórum Circular – Patrimônio, Sustentabilidade e Clima. Na pauta, temas como mudanças climáticas e a ocupação sustentável da cidade. O evento é realizado pela Associação Circular, com apoio da UFPA e do governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP) - Casa da Linguagem.

PROGRAMAÇÃO

Além das conversas e de feira criativa na Casa da Linguagem, o fórum se estende até a praça do Carmo, na Cidade Velha, onde haverá programação cultural. No sábado (1), ainda sob o clima do Fórum, o Circular realiza uma edição especial do Circuitinho, na praça da República, no bairro da Campina.

Em Poucas Linhas

► A Câmara Municipal de Belém terá, no próximo dia 4, sessão especial com o tema “Vereadores da COP 30, a Voz da Amazônia para o mundo”. Na pauta, temas como Justiça Climática, Meio Ambiente e Sustentabilidade. As proposições debatidas na sessão serão encaminhadas aos organizadores da COP 30.

► A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) terá uma atuação forte na COP 30, com uma série de painéis no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Blue Zone. Os temas tratam de pontos centrais da agenda de desenvolvimento sustentável da região, como minerais estratégicos, economia circular, energias renováveis, construções sustentáveis e transição para uma economia de baixo carbono.

► O Pará firmou Termo de Cooperação Técnica com a 99, empresa de tecnologia voltada à mobilidade urbana, para integrar o botão de emergência do aplicativo ao sistema de atendimento do Centro Integrado de Operações (Ciop), o 190. A integração permitirá que, ao acionar o recurso de segurança no aplicativo, motoristas parceiros e passageiros encaminhem automaticamente ao Ciop informações como localização em tempo real e dados do veículo e da viagem, garantindo agilidade no atendimento de ocorrências. O Pará é o segundo estado do País a estabelecer essa cooperação com a plataforma.

► Na contagem regressiva para a COP 30, que começa no próximo dia 10 em Belém, os preços de hospedagem apresentaram queda expressiva na capital, com reduções de diárias de hotéis superiores a 60% e aluguéis por temporada de mais de 40%. Hotéis distantes do centro apresentam os maiores descontos. Os índices foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (Abih-PA) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará (Creci-PA). O setor vê nisso também uma oportunidade para quem ainda não garantiu hospedagem: com as tarifas ajustadas, aumentam as chances de reservas de última hora com valores mais acessíveis.