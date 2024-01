R70: 'Lula é bom, mas não chega aos pés de Bolsonaro', afirma Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Seguro Social

O valor de benefícios e auxílios do INSS, referentes a janeiro, já pode ser conferido pelos canais de atendimento do órgão.



Salário de R$ 16,4 mil

Estão abertas as inscrições do concurso para a seleção de 50 especialistas em regulação e vigilância sanitária para a Anvisa.

Valdemar Costa Neto (J. Bosco)

"Lula é bom, mas não chega aos pés de Bolsonaro.”

Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A declaração foi dada após repercussão negativa e o mal-estar com Bolsonaro provocados por um elogio de Valdemar ao petista.

CRIMES

DIGITAIS



A Polícia Civil do Pará fez um alerta sobre o golpe do “falso intermediário”, que tem feito muitas vítimas no Estado. Segundo a corporação, o golpe ocorre quando uma pessoa anuncia seu veículo na internet, daí o golpista entra em contato, mostra interesse no produto e, em alguns casos, até deposita um adiantamento na conta do dono do veículo para mostrar credibilidade, em seguida pede que o anúncio seja retirado da plataforma online. Geralmente o vendedor envia ao “comprador” fotos do veículo, vídeos e documentos.



ANÚNCIOS



Com essas informações, o golpista faz um novo anúncio em sites de vendas, com um preço muito mais atrativo do que o convencional e começa a negociar o carro com outros possíveis interessados, que acreditando no bom negócio, após checar os documentos do veículo, acabam caindo no golpe e depositam boa parte do “valor atrativo”. Em caso de perceber o golpe ou ser a vítima, é importante registrar um boletim de ocorrência e acionar o número 190. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) também informa que não realiza oferta ou venda de veículos e motocicletas apreendidos por meio de aplicativo de mensagens ou redes sociais.

MUSEU

TOMÓGRAFO



Já está em funcionamento no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) o micro-nano-tomógrafo de alta capacidade que possibilitará, por um lado, realizar estudos minuciosos sobre a biodiversidade amazônica e, por outro, atender a demandas de empresas. A microtomografia permite a reconstrução tridimensional de diferentes amostras, revelando detalhes sobre formas e composições das estruturas internas do material em escala micrométrica ou submicrométrica.



FERRAMENTA



Com o investimento de quase R$ 4 milhões, o Museu Goeldi agora se iguala às maiores instituições do mundo, como o Museu Britânico, em capacidade técnica com uma ferramenta desse porte, que pode ser aplicada na indústria e em diversas áreas de estudo, como técnica de análise laboratorial para avaliação de textura, superfície e porosidade de ossos e dentes; estudo de objetos, rochas e outros materiais com visualização de trincas e fissuras; controle de qualidade nas indústrias agrícolas, farmacêuticas e na construção civil; além de investigação de equipamentos e dispositivos eletrônicos, com visualização de seu interior; e quantificação de volumes em amostras sólidas.

MADEIRA

EXPORTAÇÕES



As exportações de madeira pelo Pará fecharam 2023 em queda. Dados divulgados pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) mostraram um recuo de 39% no valor e 7,5% na quantidade exportada, em relação a 2022. Foram mais de 242 mil toneladas de produtos madeireiros comercializados, movimentando pouco mais de US$ 242 milhões.



MERCADO



Os principais produtos vendidos internacionalmente, no período, foram a madeira perfilada, que são pisos, decks, tacos e frisos, a madeira serrada, dormentes e artefatos para mesa e cozinha. O balanço também mostrou um forte crescimento da exportação de madeira bruta, mas que é oriunda de áreas reflorestadas. O Pará é o maior exportador de madeira nativa do Brasil e o quarto maior exportador de madeira no geral.

PROJETO

APOIO



Assentados da reforma agrária de Altamira, no oeste do Pará, estão recebendo apoio para recuperar áreas alteradas por desmatamento nas margens dos igarapés Dispensa e Palhal, que desaguam no rio Xingu. O projeto-piloto está em fase de prospecção e mobilização em áreas de preservação permanente (APPs) e para desembargo ambiental de propriedades da agricultura familiar. Desenvolvida em parceria entre a prefeitura, a Emater e Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor), a iniciativa vai atender 72 famílias, entre moradoras do assentamento federal Assurini e da zona rural do município. Eles terão apoio do crédito rural das linhas B e Mais Alimentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que deve gerar contratos individuais de até R$ 40 mil. Além de restaurar a flora original da região, o projeto pretende revitalizar os açaizais nativos pela implantação de sistemas agroflorestais.

EM POUCAS LINHAS

► O auditor federal Fabian Maia, da Corregedoria-Geral da União (CGU), está hoje em Belém para conduzir o “I Workshop Correcional Temático Como Prevenir e Combater o Assédio Sexual nas Instituições da Administração Pública”, promovido pela Corregedoria do Banco da Amazônia, em parceria com a CGU. O workshop ocorre a partir das 9h, no auditório Rio Amazonas, e abordará, dentre outros assuntos, a estrutura penal de proibição aos atos impróprios de conotação sexual e a jurisprudência trabalhista sobre o assédio sexual. O evento terá participação de órgãos dos governos federal, estadual e do município de Belém.



► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) lançou um serviço de chatbot para que os eleitores tenham acesso às informações sobre os serviços ofertados pela Justiça Eleitoral e possam tirar dúvidas. Com o nome feminino de Bertha, o serviço é automatizado e pode ser acessado por mensagens do aplicativo WhatsApp. Para utilizar a Bertha é só enviar mensagens de texto para o número (91) 3346-8000.



► Entre as muitas celebrações de notas altas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está a do jovem paraense Dynho Veiga, que tirou louváveis 920 pontos na redação. Ele é aluno do projeto de aulas gratuitas do Instituto de Desenvolvimento Esportivo Social e Cultural do Pará (Idesc-PA), que atende comunidades em situação de vulnerabilidade social no bairro do Tapanã, em Belém.



► Já está disponível para download, no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a nova versão do kit para a Declaração de Informações Econômico-Fiscais (Dief), versão 2024. A Dief é uma obrigação acessória para 19 mil empresas ativas, contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As informações e o detalhamento sobre o preenchimento da Dief e seus anexos estão disponíveis no Manual da Dief 2024, no site da Sefa, que tira dúvidas pelo call center 0800.725.5533, das 8h às 18h, e pelo atendimento@sefa.pa.gov.br.