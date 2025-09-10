R70: 'Lula dobra a meta', diz Ciro Nogueira sobre crise nos Correios

Autorização

Obrigatório

ABACAXI

PROCEDÊNCIA

Mutirão promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária (Adepará), com a prefeitura de Salvaterra e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará) está entregando para famílias produtoras de abacaxi de Salvaterra, no Marajó, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (Cafs) e suas respectivas propriedades devem ser inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A ação faz parte do processo para a obtenção da Indicação Geográfica (IG), na categoria Indicação de Procedência, para o abacaxi tipo “pérola” de Salvaterra.

TERREIRO

RECONHECIMENTO

O Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) realiza na sexta-feira (12) sessão solene para a outorga da Medalha Barão de Marajó ao Terreiro de Mina Dois Irmãos, reconhecido como o mais antigo terreiro de Belém ainda em atividade, fundado em 1890. A cerimônia será às 19h, na sede do terreiro, localizada na passagem Pedreirinha, bairro do Guamá. O evento reconhece a importância histórica, cultural e religiosa do Terreiro Dois Irmãos na preservação das tradições afro-brasileiras na Amazônia. A Medalha Barão de Marajó foi criada há três anos e destaca autoridades, professores e entidades culturais e científicas que tenham incentivado o desenvolvimento intelectual da Amazônia, especialmente do Pará. O Terreiro de Mina Dois Irmãos também é tombado pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dphac) da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), desde 2010.

CORDA

ENTREGA

Pelo terceiro ano consecutivo, a corda, um dos principais símbolos do Círio, está sendo produzida no Pará e a entrega para a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) será nesta quinta-feira (11) em Castanhal. De lá, a corda segue para Belém.

CHEGADA

A previsão é de chegada à capital por volta das 12h. No dia 27, a partir das 15h, a DFN e a Guarda de Nazaré farão a tradicional vistoria, quando serão avaliados detalhes para garantir que estejam em perfeitas condições. A corda utilizada nas procissões é confeccionada em malva, tem 800 metros de comprimento, sendo dividida em duas partes de 400 metros para cada romaria, e 60 milímetros de diâmetro.

DIRETOS

COMITÊ

Belém sediará, no próximo dia 12, o lançamento do Comitê Paraense de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O evento será no auditório do Ministério Público Federal (MPF) e deve reunir organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias e representantes do poder público. O Comitê é composto por seis organizações da sociedade civil: Instituto Zé Cláudio e Maria (IZM), Coletivo Maparajuba, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos (SDDH), Terra de Direitos e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará (Fetagri). Durante o lançamento, será apresentada a Carta de Princípios e a Cartilha de Proteção aos defensores de direitos humanos no Estado.

GUIANA

COOPERAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) iniciou tratativas para ampliar a cooperação internacional com a Guiana Francesa. Em reunião realizada com o representante da Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG), Christian Haridas, o secretário Paulo Bengtson discutiu os principais eixos de colaboração entre os dois territórios, visando à implementação de um acordo no âmbito do Programa Interreg de Cooperação Amazônica (PCIA).

META

O Programa, coordenado pela CTG e financiado pela União Europeia, tem como meta promover o desenvolvimento sustentável e a integração regional. A iniciativa envolve Guiana Francesa, Suriname, Guiana e os Estados do Pará, Amapá e Amazonas. Estruturado em eixos estratégicos, prioriza temas como gestão de riscos, economia circular, preservação da biodiversidade e melhorias nos serviços de saúde e educação, contando com recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para apoiar projetos inovadores e de cooperação transfronteiriça.

Em Poucas Linhas

► O advogado, doutor e professor Jarbas Vasconcelos do Carmo lança no dia 1º de outubro a obra “O Surgimento do Estado Moderno no Reinado de Dom Manuel I”. O evento será às 17h, no auditório da Universidade da Amazônia (Unama).

► A deputada federal Dilvanda Faro (PT-PA) foi a autora do requerimento que garantiu a realização de uma sessão solene em homenagem ao Círio de Nazaré no Congresso Nacional, marcada para as 11h de 5 de novembro, no Plenário da Câmara dos Deputados. A deputada será também a oradora da solenidade.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) promove, hoje, a Feira Vocacional – Prosel 2026, no Centur, em Belém, das 9h às 17h. Com entrada gratuita, o evento reúne estandes de cursos da instituição, atividades culturais e ações de orientação profissional, incluindo teste vocacional, além de informações sobre programas como Universidade Aberta do Brasil, Parfor e Forma Pará. A iniciativa integra a divulgação do Processo Seletivo 2026 da Uepa, que utiliza exclusivamente a nota do Enem 2025, com inscrições abertas até 25 de setembro. Outros dois processos seletivos específicos, para os cursos de Letras-Libras e Música, seguem com inscrições abertas até o dia 18.

► Mais de 800 agentes de segurança e fiscalização atuarão durante o Sairé 2025, que será realizado entre 18 e 22 de setembro em Alter do Chão, distrito de Santarém. A informação foi repassada na segunda-feira (8) pelo Governo do Pará. A expectativa é de que o evento reúna mais de 100 mil pessoas.

► Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, mais de 95% dos ingressos para as arquibancadas do Círio foram vendidos até o fim da tarde de ontem. O lado A foi o primeiro a ter os espaços esgotados para Círio e Trasladação. Um novo lote de ingressos será liberado para a venda no dia 23.