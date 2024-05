R70: 'Levo comigo a certeza de que fizemos a diferença'

Controle

Anvisa aprova resolução mais rígida para prescrição do zolpidem, medicamento indicado para tratamento da insônia.

Emprego

Estudo sobre o mercado de trabalho revela que apenas 0,38% dos postos no Brasil são ocupados por pessoas trans.

Jean Paul Prates (J. Bosco)

"Levo comigo a certeza de que fizemos a diferença.”

Jean Paul Prates, em vídeo de despedida da presidência da Petrobras. Ele foi demitido por Lula na terça-feira (14) e será substituído pela engenheira Magda Chambriard.

>MINISTRO

AÇÕES

Um nome paraense tem se destacado nas ações emergenciais para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul: Jader Filho, ministro das Cidades. Ontem ele fez a terceira visita ao estado desde o início das enchentes e anunciou novas medidas do Minha Casa, Minha Vida para as áreas atingidas. Entre essas ações estão a compra de imóveis que estejam desocupados, por meio de leilões da Caixa e Banco do Brasil, e de habitações de construtoras, em obras ou concluídas, além de nova seleção para os municípios que ainda não são atendidos pelo programa.

RURAL

Acompanhado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Jader Filho anunciou também ações para facilitar a compra de imóveis em áreas não alagáveis. O Ministério das Cidades disponibilizou ainda um formulário digital para levantamento de necessidades dos municípios atingidos pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O documento servirá como ponto de partida para o planejamento do governo federal voltado à reestruturação dos municípios.



>CALAMIDADE

CRIME

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou, ontem, projeto que endurece as penas para crimes cometidos em momentos de epidemia ou de calamidade, como as enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. De autoria do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos), a proposição transforma essas condutas em crimes hediondos, que não admitem indulto ou anistia, fiança e liberdade provisória. O projeto aumenta as penas para o crime de peculato, que é a apropriação efetuada pelo funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Os crimes de corrupção ativa e passiva também terão suas penas aumentadas pelo projeto. A punição prevista é de 10 a 25 anos de reclusão e multa.

>AGRICULTURA

PROPOSTA

O senador paraense Beto Faro (PT) é autor da emenda que amplia medidas para socorro aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, castigado pelos eventos climáticos. Das 12 medidas que compõem a MP, cinco são voltadas ao agricultor familiar, entre elas Fomento Emergencial no valor de R$ 5 mil a ser repassado pelo governo federal aos agricultores em situação de extrema pobreza, recursos para reparos de infraestrutura, produção de sementes e mudas, entre outras. A medida também prevê repassar à mulher agricultora familiar, chefe de família, R$ 5,5 mil por unidade familiar.



>POTE

IRRIGAÇÃO

O Irrigapote, tecnologia que oferece irrigação de baixo custo para a agricultura familiar a partir do aproveitamento de águas das chuvas, obteve a certificação de Tecnologia Social, na 12ª Edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social e Desafio para Reaplicação de Tecnologia Social. Idealizada pela pesquisadora Lucieta Martorano, agrometeorologista da Embrapa Amazônia Oriental, usa um artefato milenar e referência na cultura indígena amazônica, o pote de barro, como armazenador de águas pluviométricas, o qual, enterrado ao solo, concede irrigação durante períodos de escassez hídrica a diversos tipos de culturas agrícolas, como fruteiras e hortaliças. A experiência da Embrapa concorreu com mais de 1.012 iniciativas de todo o País inscritas na edição deste ano e se sagrou na lista concorrida entre as 87 tecnologias sociais certificadas, fazendo parte do acervo da Plataforma Transforma.

>DESMATAMENTO

QUEDA

O Pará apresentou uma redução de 863 quilômetros quadrados de área desmatada na comparação entre 2022 e 2023, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os dados apontam uma queda de 21% no desmatamento, conforme o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).

CURUPIRA

O Prodes utiliza imagens de satélites Landsat para detectar desmatamentos por corte raso e degradação progressiva, como árvores completamente destruídas por incêndios. A taxa de desmatamento é divulgada anualmente desde 1988 e é medida sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Desde 2020 passou a ocorrer redução do percentual de aumento nas taxas de desmatamento do Estado, com a implantação do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e graças às operações de fiscalização e combate “Amazônia Viva” e “Curupira”.

EM POUCAS LINHAS

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá recebeu ontem os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação, maior premiação de inovação do país. A comitiva está em Belém para conhecer o ecossistema de inovação e industrial do Pará.

► A 8ª edição do Prêmio Nacional de Inovação recebeu mais de 16 mil inscritos e 113 foram premiados. A iniciativa reconhece os esforços de inovação e gestão da inovação das empresas, ecossistemas e pesquisadores que atuam no Brasil, com propósito de celebrar o espírito empreendedor e criativo brasileiro. Representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) também estavam na programação.

► Começa hoje, em Belém, a XIX Semana de Enfermagem, promovida pelo Coren-PA. Na pauta, o impacto das tecnologias na formação, ética e cuidado. São esperados dois mil participantes.

► Será lançado hoje, às 11h, no salão de eventos do Tribunal Regional do Trabalho, em Belém, o livro “De olho no camaleão”, do escritor e advogado Antonio dos Reis Pereira. O autor é membro da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) e a venda será revertida para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

► Para marcar os 25 anos do projeto “Heranças Portuguesas na Amazônia”, uma comitiva de paraenses visitará, até 25 de maio, Belém, Nazaré, Alenquer, Bragança e Almeirim, cidades portuguesas irmãs que têm fortes laços a ponto de terem irmãs no Pará. Durante dez dias serão realizados eventos literários, conversas e troca de experiências.

► O Conselho Municipal de Educação (CME) vai realizar no próximo dia 5 de junho o Simpósio sobre Boas Práticas em Educação Ambiental, com vistas ao lançamento de um edital de premiação das melhores práticas entre as instituições do Sistema Municipal de Educação de Belém.