R70: 'Legado de morte', diz Michelle Bolsonaro sobre voto de Weber pela descriminalização do aborto

Assembleia geral

Trabalhadores da Funpapa decidiram manter a greve. Eles cobram posição da prefeitura sobre reivindicações.



Tuberculose resistente

O Ministério da Saúde incluiu no SUS uma nova combinação de medicamentos para tratamento mais curto e por via oral.

Michelle Bolsonaro (J.Bosco)

"Legado de morte.”

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, criticou o voto da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.

HOSPITAL

VISTORIA



O juiz Claytoney Passos Ferreira, da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, suspendeu a audiência de sexta-feira, 22, que decidiria sobre a reabertura do Hospital Municipal Doutor Alberto Tolentino Sotelo, localizado naquele município do oeste do Pará. Na decisão, o magistrado concedeu prazo de três dias para que o Ministério Público do Estado se manifeste sobre os documentos apresentados pela Prefeitura de Santarém. Além disso, o juiz determinou que seja realizada uma inspeção judicial no Hospital Municipal, o que deve ocorrer até a terça-feira, 26.



SINDICÂNCIA



Na quinta-feira, 21, a prefeitura de Santarém anunciou a abertura de sindicância para investigar as responsabilidades pelo incêndio na unidade. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. O hospital foi atingido pelo fogo no dia 12 de setembro. As chamas destruíram, principalmente, o berçário e a ala da obstetrícia. Cerca de 230 pacientes estavam internados na unidade.

JUSTIÇA

DISTANTE



O Poder Judiciário do Pará vai realizar, entre os dias 25 e 29 de setembro, a primeira edição do projeto “Jornada Cidadania e Justiça Itinerante”, que vai atender às comunidades rurais mais distantes das Comarcas de Alenquer, Juruti, Santarém e Óbidos.



ATENDIMENTOS



Serão oferecidos serviços de saúde ambulatorial e vacinação para crianças, adolescentes e adultos, orientação psicológica, educação em saúde bucal, corte de cabelo e inscrição no CadÚnico, além de emissão de documentos como título eleitoral, certidões de nascimento, casamento e óbito.

PRAÇA

INTERVENÇÃO



Oito artistas selecionados pelo projeto Arte em Cores farão uma intervenção na praça Waldemar Henrique. Será pintado um mural na concha acústica do espaço, que tem oito metros de altura e 36 metros de circunferência. No domingo, a partir das 16h, uma programação musical com apresentação de DJs encerra a atividade e mostra ao público a produção criada pelo coletivo. O projeto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da lei federal de incentivo à cultura.

NORDESTE

FESTIVAL



Pelo 24º ano consecutivo, a população de Inhangapi, município do nordeste paraense, comemora, em parceria com o governo do Estado, a produção de açaí de várzea com um festival que começou com o plantio de cinco mil mudas, e hoje proporciona a colheita de mais de 80 mil pés. O festival consolida o trabalho que envolveu a prefeitura de Inhangapi e técnicos da Emater.

CLIMA

DESTAQUE



A Casa Amazônia brilhou como protagonista na Semana do Clima, em Nova York. Com exposições interativas, palestras e projetos de sustentabilidade, a organização conquistou o público e reforçou a necessidade de ações urgentes para proteger a maior floresta tropical do mundo. A idealizadora foi a paraense Ana Claudia, mestranda em administração pública na universidade de Columbia. Fafá de Belém fez a abertura do evento que contou com a participação do governador Helder Barbalho e da deputada Ana Cunha, representando a Assembleia Legislativa do Pará.

FUTEBOL

DESTAQUE



O Grupo Liberal preparou uma cobertura especial para a partida de hoje, a partir das 16h, que pode carimbar o passaporte do Paysandu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo da Paraíba terá transmissão pela Rádio Liberal, pelo canal do grupo no YouTube, além de acompanhamento lance a lance no portal OLiberal.com.

BIOECONOMIA

RECURSOS



Primeiro Estado brasileiro a elaborar o seu Plano de Bioeconomia, o Pará deve ser também um dos principais beneficiados com o anúncio feito nesta semana pelo Banco do Brasil, que deve destinar US$ 250 milhões nos próximos meses para iniciativas de bioeconomia e infraestrutura sustentável na Amazônia Legal.

Em Poucas Linhas

► O vereador por Belém Fábio Souza se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Com a nova adesão, passou para seis o número de vereadores do partido na Câmara de Vereadores da capital. Além de Fábio, Jhon Wayne, Neném Albuquerque, Blenda Quaresma, Pablo Farah e Wellington Magalhães integram a bancada.



► Duas representantes do Ministério dos Direitos Humanos, Fernanda Deise e Ana Carolina Santana, estão no Marajó e acompanham as atividades do projeto Minha Escola, Meu Refúgio, promovido pela 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente. A programação é referente à ação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), intitulada Prevenção e Cidadania por todo o Pará, da qual o Poder Judiciário do Pará é parceiro.



► Três paraenses foram destaque no prêmio Congresso em Foco. O senador Beto Faro, a deputada federal Dilvanda Faro e o deputado federal Airton Faleiro ficaram bem posicionados na votação. Faleiro e Beto Faro ocuparam as segundas posições em suas categorias na região Norte. Entre as mulheres, Dilvanda foi a mais votada de toda a região Norte.



► O governador Helder Barbalho se reuniu, em Nova York, com o vencedor do prêmio Nobel de Economia, Joseph E. Stiglitz, durante a programação da Climate Week. Na pauta, a implantação de uma Zona Franca voltada ao incentivo da Bioeconomia no Estado.



► A Secretaria de Saúde Pública do Pará divulgou balanço do número de casos de dengue no Estado. Segundo a secretaria, de 1º de janeiro a 11 de agosto deste ano, o Pará registrou queda de 18,05% no número de infecções se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 3.391 casos confirmados da doença em 2023, frente aos 4.138 casos confirmados em 2022.