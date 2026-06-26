R70: 'Lampião dizia que quem tem 20 mil réis não vai preso. Hoje não é mais assim', diz Lula

Pesquisa

Redução da maioridade penal tem apoio de 79% do País, menor índice da série, mostra Datafolha.

Ciência

Pesquisadores de universidades do Reino Unido fazem cócegas em gorilas e chimpanzés para estudar a evolução do riso.

HABITAÇÃO

RURAL

A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) conquistou junto ao Ministério das Cidades a aprovação de duas propostas para a construção de 100 habitações rurais pelo Programa Minha Casa, Minha Vida Rural (MCMV Rural). Serão contemplados moradores dos municípios de Ananindeua e Piçarra, com 50 unidades habitacionais cada, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões. As obras serão executadas pela Cohab e integram a política estadual de redução do déficit habitacional. O investimento médio por unidade será de R$ 107 mil.

PSOL

CHAPA

O Psol lança hoje (26) a pré-candidatura do professor Marcelino Conti ao Senado. O ato será na sede do partido, a partir das 18h. Nascido em Volta Redonda (RJ), e residente em Oriximiná, no oeste paraense, Conti é doutor em Sociologia e Direito e mestre em Antropologia. E no sábado (27) o partido deve anunciar o nome do vice da pré-candidata do Psol ao governo do Pará, Araceli Lemos. A legenda confirmou que terá chapa completa com candidaturas ao governo, senador, deputados estadual e federal.

ECONOMIA

PEDÁGIO

Motoristas que utilizam com frequência as rodovias sob concessão da Rota do Pará podem economizar no pedágio por meio do Desconto para Usuário Frequente (DUF). O benefício é destinado a veículos de passeio com TAG eletrônica e oferece descontos progressivos que podem chegar a 50% para quem passa pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, ao longo do mês. Apesar da vantagem, contudo, entre janeiro e 23 de junho deste ano, segundo concessionária, 76,2% dos veículos de passeio que circularam pelas rodovias concedidas não utilizavam TAG eletrônica, requisito para acessar o DUF. O índice mostra que muitos motoristas poderiam ganhar descontos ao longo do mês e acabaram ficando sem o benefício.

FEIRA

LANÇAMENTO

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) faz hoje o lançamento da 29ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. A cerimônia será às 10h30 no prédio da Escola de Empreendedorismo do Parque da Cidade. Desde 2019 a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes passou a homenagear personalidades que marcaram a cultura paraense e, neste ano, os homenageados serão a cantora, compositora e atriz Nazaré Pereira e o escritor, cantor, poeta, compositor, ator e ativista ambiental Luiz Peixoto Ramos, conhecido como Jabutigão.

ELEIÇÕES

MANUAL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta semana, o Manual do Eleitor para orientar a população sobre os principais direitos, garantias e deveres relacionados ao exercício da cidadania durante o processo eleitoral. O conteúdo apresenta informações sobre direitos dos cidadãos perante a Justiça Eleitoral e sobre como participar das eleições com segurança, autonomia e confiança.

CONSULTA

O TRE do Pará recomenda que o eleitorado consulte o manual, feito com base na Resolução 23.759/2026, para tirar dúvidas, de forma rápida e prática. O guia pode ser consultado no site do TSE, na aba “eleição”.

ARCEBISPO

INSÍGNIA

Na segunda-feira (29) o arcebispo metropolitano de Belém, dom Júlio Endi Akamine, receberá o Pálio Arquiepiscopal. A entrega será feita durante a Santa Missa, presidida pelo papa Leão XIV, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Pálio é uma insígnia litúrgica que simboliza a missão pastoral do arcebispo e sua comunhão com o Santo Padre.

PIX

CONTROLE

Os municípios que receberam recursos federais de transferências especiais, as chamadas emendas Pix, em 2025, têm até a próxima terça-feira (30) para preencher o Relatório de Gestão no transferegov.br. O preenchimento do relatório passou a ser obrigatório e realizado anualmente até o esgotamento dos recursos recebidos. De acordo com dados da Confederação dos Municípios, cerca de 82% das cidades (4.590) ainda têm pendências relacionadas a pelo menos uma emenda especial. O descumprimento das exigências pode resultar na adoção de medidas como a instauração de tomada de contas especial.

Em Poucas Linhas

► Com o avanço da Seleção Brasileira para a próxima etapa da Copa do Mundo, a segunda-feira (29) terá clima de feriado. Boa parte das empresas e instituições optou pelo home office.

► Além da alegria da torcida, o avanço da seleção tem feito a festa também dos bares, restaurantes e dos serviços de entrega de alimentos e bebidas. O movimento e o número de pedidos cresceram significativamente.

► A governadora Hana Ghassan assinou na terça-feira (23) a ordem de serviço para o início das obras de construção de passarelas de concreto no município de Afuá, no arquipélago do Marajó.

► Cerca de 400 quilombolas do território Erepecuru, em Oriximiná, no Baixo Amazonas, devem receber o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) em ação realizada pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) até hoje (26). A iniciativa faz parte do programa Acelera Ater, do governo do Pará, e representa o segundo mutirão realizado no território neste mês.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) abriu inscrições para o casamento comunitário civil destinado a casais LGBTQUIAPN+ residentes em Belém. A cerimônia será realizada no dia 25 de setembro, no 7º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Capital, em parceria com o Cartório do 2º Ofício de Registro de Pessoas Naturais - Guedes de Oliveira.

► A partir de 4 de julho o site institucional do governo do Pará ficará indisponível para atender às exigências da Lei Eleitoral. As redes sociais do Estado e das secretarias de governo também serão paralisadas. A exceção ficará por conta do X, que será atualizado exclusivamente com informações de utilidade pública.

► O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realiza nos dias 1º e 2 de julho oficinas para demonstração e uso simulado do Candex, o sistema que os partidos políticos devem usar para encaminhar à Justiça Eleitoral os requerimentos de registro das candidaturas.