R70: 'Lampião dizia que quem tem 20 mil réis não vai preso. Hoje não é mais assim', diz Lula Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ontem, sobre a operação que apura fraudes envolvendo as Americanas. “Hoje mesmo a PF bloqueou R$ 50 bilhões daquele cidadão das Americanas que deu um golpe neste País”. Repórter 70 26.06.26 7h14 Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco) Pesquisa Redução da maioridade penal tem apoio de 79% do País, menor índice da série, mostra Datafolha. Ciência Pesquisadores de universidades do Reino Unido fazem cócegas em gorilas e chimpanzés para estudar a evolução do riso. HABITAÇÃO RURAL A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) conquistou junto ao Ministério das Cidades a aprovação de duas propostas para a construção de 100 habitações rurais pelo Programa Minha Casa, Minha Vida Rural (MCMV Rural). Serão contemplados moradores dos municípios de Ananindeua e Piçarra, com 50 unidades habitacionais cada, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões. As obras serão executadas pela Cohab e integram a política estadual de redução do déficit habitacional. O investimento médio por unidade será de R$ 107 mil. PSOL CHAPA O Psol lança hoje (26) a pré-candidatura do professor Marcelino Conti ao Senado. O ato será na sede do partido, a partir das 18h. Nascido em Volta Redonda (RJ), e residente em Oriximiná, no oeste paraense, Conti é doutor em Sociologia e Direito e mestre em Antropologia. E no sábado (27) o partido deve anunciar o nome do vice da pré-candidata do Psol ao governo do Pará, Araceli Lemos. A legenda confirmou que terá chapa completa com candidaturas ao governo, senador, deputados estadual e federal. ECONOMIA PEDÁGIO Motoristas que utilizam com frequência as rodovias sob concessão da Rota do Pará podem economizar no pedágio por meio do Desconto para Usuário Frequente (DUF). O benefício é destinado a veículos de passeio com TAG eletrônica e oferece descontos progressivos que podem chegar a 50% para quem passa pela mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, ao longo do mês. Apesar da vantagem, contudo, entre janeiro e 23 de junho deste ano, segundo concessionária, 76,2% dos veículos de passeio que circularam pelas rodovias concedidas não utilizavam TAG eletrônica, requisito para acessar o DUF. O índice mostra que muitos motoristas poderiam ganhar descontos ao longo do mês e acabaram ficando sem o benefício. FEIRA LANÇAMENTO A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) faz hoje o lançamento da 29ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. A cerimônia será às 10h30 no prédio da Escola de Empreendedorismo do Parque da Cidade. Desde 2019 a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes passou a homenagear personalidades que marcaram a cultura paraense e, neste ano, os homenageados serão a cantora, compositora e atriz Nazaré Pereira e o escritor, cantor, poeta, compositor, ator e ativista ambiental Luiz Peixoto Ramos, conhecido como Jabutigão. ELEIÇÕES MANUAL O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta semana, o Manual do Eleitor para orientar a população sobre os principais direitos, garantias e deveres relacionados ao exercício da cidadania durante o processo eleitoral. O conteúdo apresenta informações sobre direitos dos cidadãos perante a Justiça Eleitoral e sobre como participar das eleições com segurança, autonomia e confiança. CONSULTA O TRE do Pará recomenda que o eleitorado consulte o manual, feito com base na Resolução 23.759/2026, para tirar dúvidas, de forma rápida e prática. O guia pode ser consultado no site do TSE, na aba “eleição”. ARCEBISPO INSÍGNIA Na segunda-feira (29) o arcebispo metropolitano de Belém, dom Júlio Endi Akamine, receberá o Pálio Arquiepiscopal. A entrega será feita durante a Santa Missa, presidida pelo papa Leão XIV, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Pálio é uma insígnia litúrgica que simboliza a missão pastoral do arcebispo e sua comunhão com o Santo Padre. PIX CONTROLE Os municípios que receberam recursos federais de transferências especiais, as chamadas emendas Pix, em 2025, têm até a próxima terça-feira (30) para preencher o Relatório de Gestão no transferegov.br. O preenchimento do relatório passou a ser obrigatório e realizado anualmente até o esgotamento dos recursos recebidos. De acordo com dados da Confederação dos Municípios, cerca de 82% das cidades (4.590) ainda têm pendências relacionadas a pelo menos uma emenda especial. O descumprimento das exigências pode resultar na adoção de medidas como a instauração de tomada de contas especial. Em Poucas Linhas ► Com o avanço da Seleção Brasileira para a próxima etapa da Copa do Mundo, a segunda-feira (29) terá clima de feriado. Boa parte das empresas e instituições optou pelo home office. ► Além da alegria da torcida, o avanço da seleção tem feito a festa também dos bares, restaurantes e dos serviços de entrega de alimentos e bebidas. O movimento e o número de pedidos cresceram significativamente. ► A governadora Hana Ghassan assinou na terça-feira (23) a ordem de serviço para o início das obras de construção de passarelas de concreto no município de Afuá, no arquipélago do Marajó. ► Cerca de 400 quilombolas do território Erepecuru, em Oriximiná, no Baixo Amazonas, devem receber o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) em ação realizada pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) até hoje (26). A iniciativa faz parte do programa Acelera Ater, do governo do Pará, e representa o segundo mutirão realizado no território neste mês. ► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) abriu inscrições para o casamento comunitário civil destinado a casais LGBTQUIAPN+ residentes em Belém. A cerimônia será realizada no dia 25 de setembro, no 7º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Capital, em parceria com o Cartório do 2º Ofício de Registro de Pessoas Naturais - Guedes de Oliveira. ► A partir de 4 de julho o site institucional do governo do Pará ficará indisponível para atender às exigências da Lei Eleitoral. As redes sociais do Estado e das secretarias de governo também serão paralisadas. A exceção ficará por conta do X, que será atualizado exclusivamente com informações de utilidade pública. ► O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realiza nos dias 1º e 2 de julho oficinas para demonstração e uso simulado do Candex, o sistema que os partidos políticos devem usar para encaminhar à Justiça Eleitoral os requerimentos de registro das candidaturas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!