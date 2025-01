R70: 'Lamentável', opinou Geraldo Alckmin sobre posse de Nicolás Maduro

INSS

Aposentados e pensionistas terão aumento de 4,77% a partir de fevereiro, com o teto dos benefícios passando para R$ 8.157,40.

Sistema Interligado Nacional

Brasil projeta um crescimento de 3,6% no consumo de energia elétrica no mês de janeiro, alcançando 82.493 megawatts.

Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, criticou a posse de Nicolás Maduro na Venezuela e reiterou a posição brasileira de não reconhecer as eleições que reconduziram o chavista ao poder.

LOJISTAS

NEGOCIAÇÃO

Trabalhadores do comércio lojista de Belém deram início às negociações para a Convenção Coletiva de Trabalho, mas o clima entre patrões e empregados ainda é de impasse. Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão o reajuste salarial de 10% e a inclusão de cláusulas sobre temas como assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Já os patrões querem incluir mais liberdade de funcionamento, abertura no dia 1º de maio e ajustes na escala de domingo.



EXCESSO



O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), que representa os empresários, afirma que o sindicato dos trabalhadores deseja ser o órgão julgador das denúncias por assédio e alega que “essas pautas não apenas fogem do escopo clássico de uma convenção coletiva, como também impõem desafios práticos e jurídicos às empresas” e que “o excesso nas reivindicações tem retardado o fechamento do acordo, trazendo insegurança jurídica para lojistas e trabalhadores”.

ENSINO

INTEGRAL

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) anunciou que mais 49 escolas adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 162 unidades no Pará. Além do aumento no número de escolas, houve crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Estado atendiam seis mil alunos; em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento.



JORNADA



As escolas estaduais de ensino integral mantêm jornada de nove horas diárias e 45 horas semanais. As escolas com jornada integral também garantem aos estudantes três refeições diárias.

MOSQUITOS

ALERTA

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) treinou 20 agentes para a Captura de Vetores Transmissores de Doenças Endêmicas. Esses profissionais farão o mapeamento da fauna e o monitoramento de áreas de baixo, médio e alto risco em doenças transmitidas por mosquitos, por meio de indicadores entomológicos. Considerando que Belém, em novembro do ano que vem, receberá milhares de pessoas de outros Estados e países, é importante fazer esse levantamento prévio da fauna entomológica para saber quais são as potencialidades de vetores que estão circulando na área da COP 30.

FÓRUM

ENERGIA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará inaugura no dia 17, em Santarém, uma usina solar (também chamada de usina fotovoltaica) que atenderá o Fórum Eleitoral Desembargador Manoel Cacella Alves, que abrange 20ª, 83ª e 104ª zonas eleitorais. O projeto pretende economizar aproximadamente R$ 1,8 milhão por ano em custos com energia elétrica. A usina, que deve entrar em operação plena ainda no primeiro semestre de 2025, terá capacidade para gerar 2.200 megawatts-hora (MWh) por ano, o que atenderá cerca de 60% do consumo de energia elétrica do fórum.

MULHERES

JUSTIÇA

O Conselho Nacional de Justiça marcou para os meses de março, agosto e novembro a realização das ações do programa “Justiça em Casa”, criado para agilizar processos relacionados à violência doméstica e familiar contra mulheres. No Pará, a ação é coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.



ESFORÇO



No período da ação, os magistrados que possuem processos criminais sobre o tema deverão fazer esforço concentrado, com a realização de audiências e emissão de sentenças. A ideia é reduzir os estoques de ações em andamento e solucionar o máximo possível de casos.

BOLO

PREPARO

Quatro profissionais estão trabalhando para produzir o tradicional bolo de aniversário de Belém, que este ano terá 12 metros, recheio feito com cupuaçu e castanha do Pará e cobertura de chantilly com frutas. O corte do bolo está marcado para o meio-dia, no mercado Ver-o-Peso. A comemoração no local contará com os shows de Mano IO, Frutos do Pará e Grupo Mistura Regional.

Em Poucas Linhas

➤ No lançamento do projeto Cidade Verde, ontem, o prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou que a nova gestão tem como meta o plantio mensal de duas mil mudas de árvores em vários pontos da cidade. Uma das principais cidades da Amazônia brasileira, a capital paraense frequenta a lista das menos arborizadas do País.



➤ Segue, até amanhã, a 17ª edição do Cordão do Galo, evento promovido pelo Instituto Arraial do Pavulagem, que promove a inclusão cultural e social de crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, no Marajó. Desde terça-feira, 7, a programação vem oferecendo oficinas de canto, dança, perna de pau, sustentabilidade e economia criativa, além de shows e exibição de filmes. Além das atividades, o instituto leva doações às famílias dos participantes.



➤ O governo do Pará entrega neste domingo, 12, data que marca o aniversário de 409 anos da capital paraense, a primeira etapa do canal da Gentil, no trecho entre a rua da Olaria e a travessa Teófilo Conduru, no bairro de Canudos. O investimento, feito em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), foi de R$ 49.780.763,54. No trecho foram realizadas obras para a recuperação das paredes do canal; implantação de novas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário; pavimentação das vias laterais; instalação de uma ponte e duas passarelas; urbanização viária; aterramento de quintais e ciclofaixa.



➤ A 24ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), será realizada hoje e amanhã, no Parque Urbano Porto Futuro. O evento reúne empreendedores com autismo e seus familiares. Serão comercializados produtos artesanais, doces e salgados, bombons regionais, materiais pedagógicos para estimulação cognitiva, papelaria personalizada, encadernação de costura, camisetas personalizadas, entre outros produtos.