R70: 'Juízes também erram, e nós vamos responder pelos nossos erros', diz Edson Fachin

Saúde

Inca lança estudo para programa de rastreamento de câncer de pulmão. Objetivo é estabelecer diretriz nacional.

Automotivos

China terá um a cada três carros vendidos no Brasil em dez anos, prevê ex-presidente da Anfavea.

MEIO AMBIENTE

LUTO

Gerou grande comoção nos meios empresarial e político a morte repentina do ex-prefeito de Paragominas, Adnan Demachki. Aos 62 anos, o advogado sofreu um mal-estar durante palestra na capital federal, Brasília, foi levado ao hospital, passou por cirurgia cardíaca, mas não resistiu. Considerado um visionário, o ex-prefeito conseguiu o feito raro de ser ouvido e respeitado por setores bem diversos da sociedade paraense: de produtores rurais a ambientalistas, se tornando uma autoridade quando o assunto era desenvolvimento econômico, aliado à preservação e proteção ambiental.

LEGADO

Entre as maiores realizações de Demachki, o trabalho de retirar de Paragominas o triste título de “Paragobala” - associado à violência - e estabelecer o reconhecimento de cidade modelo na implantação de projetos sustentáveis e de conservação florestal. A experiência desenvolvida deu origem ao Programa Município Verde, levada depois a outras regiões do Estado.

FEIRA

PAINEL

Marcado para 21 de maio, durante o Congresso Técnico da XVII Feira da Indústria do Pará (Fipa), o painel “Como o cacau amazônico pode escalar com tecnologia” terá participação de Anna Paula Losi, presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), Guilherme Salata, coordenador do CocoaAction Brasil, da World Cocoa Foundation; e Adriano Pedroso, CEO da Gencau. A XVII Fipa é realizada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado Pará (Sistema Fiepa), com apoio institucional do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

GOVERNADOR

DESPEDIDAS

Na reta final do segundo mandato - ele renuncia hoje para concorrer ao Senado - o governador Helder Barbalho cumpriu agendas institucionais na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) e no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Nos encontros, Helder agradeceu a relação institucional construída ao longo dos últimos anos e reconheceu os avanços do Judiciário paraense, especialmente na ampliação do acesso da população aos serviços. No TJPA, Helder foi recepcionado pelo presidente do Tribunal, desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

AEROPORTO

ACESSIBILIDADE

O Ministério Público Federal (MPF) formalizou pedido para que a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Belém, apresente um cronograma detalhado das etapas restantes e as respectivas datas de conclusão das obras de ampliação e modernização do terminal. A medida, segundo o MPF, é para garantir adequação às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme determinação da Justiça Federal com efeitos nacionais. Em dezembro de 2024, a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre condenou a União, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e as empresas a adequarem todos os aeroportos com fluxo anual superior a 100 mil passageiros às normas de acessibilidade. A NOA tem 20 dias úteis para responder ao pedido do MPF.

CULTURA

PONTE

Desenvolvida pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), em articulação com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e apoio do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI) e da Open Society, a plataforma eCult Espaços acaba de completar seis meses e está se consolidando como uma ferramenta de integração da cadeia produtiva cultural no Pará. A plataforma, hospedada no endereço www.ecultespacos.com.br, reúne informações sobre espaços, profissionais e programação culturais, fazendo a ponte entre produtores e prestadores de serviços do setor.

ENERGIA

COMANDO

Em fato relevante para o mercado divulgado ontem, a Norte Energia confirmou a saída de Paulo Roberto Ribeiro Pinto da presidência da Companhia. O cargo foi assumido por Luiz Eduardo Osorio. O novo presidente é advogado, mestre em Gestão do Desenvolvimento pela American University de Washington D.C. Antes de ser eleito novo presidente da empresa, atuava como conselheiro do Grupo Energisa.

Em Poucas Linhas

► O ex-senador Mário Couto deixou o PL e ainda não decidiu qual rumo seguirá nas eleições deste ano. Atualmente, Couto está em conversa com a Democracia Cristã e com o Novo. Com o fim do prazo para que deputados troquem de legenda caindo na Sexta-Feira da Paixão, o feriadão da Semana Santa será de muitas negociações políticas. Vale lembrar que sábado (4) é a data-limite para quem pretende concorrer nas eleições deste ano se filie a um partido e tenha domicílio eleitoral regular no local por onde deseja disputar.

► A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, passou ontem de manhã na Basílica Santuário de Nazaré. Nas redes sociais, ela contou que foi “rezar, agradecer e pedir a Nossa Senhora sabedoria para cuidar de cada paraense com muita responsabilidade e fé”. Auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, ela assume hoje o governo do Estado após a renúncia de Helder Barbalho, que concorrerá ao Senado. Hana é a segunda mulher a assumir o cargo no Estado. A primeira foi Ana Júlia Carepa, que governou entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010.

► O governador Helder Barbalho sancionou a lei que institui o Dia Estadual da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Pará (Comieadepa), a ser celebrado anualmente em 18 de agosto.

► De Sexta-Feira Santa a domingo de Páscoa, o Mangal das Garças funcionará das 8h às 18h. Já o Parque do Utinga abrirá na sexta, das 6h às 17h e, como de praxe, fechará na terça-feira (7) para manutenção. Já a Estação das Docas terá horários ampliados durante o feriado, funcionando das 10h a 1h na sexta-feira (3) e no sábado (4).

► Podem ser feitas até o dia 26 as inscrições ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena da Universidade do Estado do Pará (Uepa). São ofertadas 20 vagas para mestrado profissional, destinado exclusivamente a candidatos indígenas com atuação na educação escolar indígena e com diploma de Licenciatura.