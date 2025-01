R70: 'Jamais vou esquecer este momento', diz Fernanda Torres após indicação ao Oscar

Risco

Quatro em cada 10 empresas em 106 países apontam os crimes cibernéticos como a principal preocupação pelo 4º ano seguido.

Mudança

Farmácias criticam proposta de vender medicamentos em supermercados. A medida serviria para reduzir a inflação de alimentos.

(J. Bosco)

"Jamais vou esquecer este momento.”

Fernanda Torres usou as redes sociais, ontem, para comemorar a indicação ao Oscar de melhor atriz pelo papel em “Ainda Estou Aqui”, produção que também concorre nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional.

COP

ALTAS

Corretores de Belém têm usado as redes sociais para orientar proprietários sobre o preço dos imóveis durante a COP 30. O setor avalia que a divulgação de valores muito acima do razoável depõe contra a classe e também contra a cidade, prejudicando a estratégia de fazer da COP 30 uma vitrine para reforçar Belém como destino para turistas estrangeiros. Aluguéis exorbitantes, serviços de má qualidade e caros podem acabar tendo o efeito contrário. Recentemente viralizou nas redes sociais o anúncio de um apartamento no bairro do Umarizal com aluguel superior a R$ 2 milhões para os 15 dias da conferência.

PREVIDÊNCIA

CENSO

Oito mil servidores efetivos e ativos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Pará ainda não atualizaram os próprios dados cadastrais junto ao Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (IGEPPS). O prazo termina em 31 de janeiro. O recadastramento pode ser feito presencialmente ou por meio do site do órgão, que montou uma força-tarefa para recadastrar dentro do prazo os 90 mil servidores aptos ao Censo Previdenciário. A mobilização inclui o serviço itinerante, por meio de unidades móveis do IGEPPS, que vão até os locais de trabalho dos servidores.

BIOMETRIA

E o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) dará início, amanhã, a um mutirão de biometria exclusivo para os segurados que residem em Belém. A ação ocorrerá na unidade Almirante Barroso, das 8h às 14h, em três sábados seguidos. A meta é atender aos segurados que ainda não realizaram o cadastramento biométrico, obrigatório para garantir o acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo instituto.

MERCADOS

RECADASTRAMENTO

A Secretaria de Economia do Município de Belém anunciou que vai recadastrar os permissionários e ambulantes das 52 feiras e mercados. Atualmente, segundo a Secon, 98% dos trabalhadores desses locais estão na clandestinidade. Com o recadastramento, os interessados em continuar trabalhando nas feiras e mercados deverão buscar alvará de funcionamento e carteirinha de identificação.

CÂMARA

DISPUTA

A Câmara Municipal de Belém já começou a escolher os presidentes das principais comissões da casa. Uma das disputas mais esperadas está na Comissão de Direitos Humanos, que terá candidatos com ideologias opostas. De um lado a vereadora Vivi Reis, vice-líder da bancada do PSOL; do outro o vereador Mayky Vilaça, eleito pelo PL, com apoio do deputado Éder Mauro.

HOMOFOBIA

COMBATE

Uma decisão inédita da 2ª Vara Criminal de Castanhal está repercutindo nacionalmente. A pedido do Ministério Público do Estado do Pará, a juíza Cláudia Ferreira Lapenda Figueirôa determinou medidas para proteger um rapaz vítima de homofobia, perseguição e ameaças. O autor é o pai da vítima. Na ação, assinada pelo promotor Danyllo Maués Pompeu Colares, o Ministério Público aponta que o jovem vinha sendo alvo de ofensas verbais, intimidações nas redes sociais e até de ameaças de morte. Com a decisão judicial, o pai agressor fica “proibido de frequentar locais públicos ou privados onde a vítima esteja, além de ser obrigado a respeitar a distância mínima de 200 metros da residência e local de trabalho do filho”. Na decisão foi determinado ainda que o acusado não faça qualquer contato com o filho.

IPTU

PRAZOS

Vai até 10 de fevereiro o prazo para que os contribuintes de Belém que desejarem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 em cota única tenham desconto de 10%. Entre 10 de fevereiro e 10 de março o desconto será de 7%. O imposto também pode ser parcelado em até dez vezes. Os carnês começaram a ser distribuídos no último dia 2 e, segundo a Secretaria de Finanças do Município, 78% dos contribuintes já receberam o documento. Os contribuintes com o IPTU 2024 quitado receberam a Guia de 2025 com um crédito de 25% para imóveis residenciais e de até 30% para os imóveis não residenciais.

Em Poucas Linhas

► Durante encontro, ontem, com representantes da Embaixada da Alemanha no Brasil para discutir a preparação da cidade para a COP 30, em novembro deste ano, o prefeito de Belém, Igor Normando, informou que o município está fazendo um levantamento dos imóveis que podem virar acomodações para os turistas e que, posteriormente, podem se tornar legado para a cidade.

► A Casa das Artes, em parceria com o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), realiza a primeira Roda de Cinema de 2025, em homenagem a Pedro Veriano. Crítico de cinema, escritor, cineasta e cineclubista, Veriano faleceu recentemente, no dia 6 de janeiro, deixando uma marca indelével na história do cinema paraense. O evento será realizado na próxima quarta-feira (29), a partir das 18h30, na Casa das Artes, com entrada gratuita.

► A prefeitura de Paragominas homenageou personalidades e instituições pelos 60 anos do município com a outorga da medalha “Mérito Célio Miranda”, a maior honraria administrativa e que leva o nome do fundador da cidade. A família Santos, cujo patriarca foi o pastor Joaquim Santos, que teve uma trajetória de mais de 70 anos de ministério na cidade, esteve entre os relacionados para o reconhecimento público. O pastor Joaquim Santos Filho, da Assembleia de Deus de Toronto, com representação em Paragominas, e o deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) receberam a medalha em nome da família pelo pioneirismo e contribuição com o desenvolvimento local.

► O advogado criminalista Lucas Sá está preparando um ciclo de palestras solidárias para este ano. A primeira ocorrerá no próximo dia 30 e a meta é arrecadar uma tonelada de alimentos que será doada ao Abrigo João de Deus, responsável por acolher idosos e pessoas em situação de rua. Além do criminalista, a palestra contará com a participação do juiz criminal Marcio Rebello.