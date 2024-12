R70: 'Jamais haverá qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central'

Medicamentos

Anvisa avalia reter receitas de Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, entre outros, que tratam diabetes tipo 2 e obesidade.



Desafio fiscal

O aperto monetário do Banco Central - que deverá seguir até março - agravará o desafio que o Brasil enfrenta, diz a agência Fitch.

“Jamais haverá qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central.”

LULA, presidente da República, se dirigindo ao próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em vídeo postado nas redes sociais.

ALEPA

PRESIDÊNCIA



Recém-eleito para o seu terceiro mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o deputado estadual Francisco Melo, o Chicão (MDB), recebeu a imprensa na sede do Poder Legislativo nesta sexta-feira (20) para apresentar o balanço do ano. Ele aproveitou para criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, embora não o alcance, desagradou o parlamentar. Trata-se de um entendimento da Corte para que não haja reeleições ilimitadas às mesas diretoras, incluindo para o cargo de presidente.



INSATISFAÇÃO



Alguns casos analisados pelo STF tiveram decisões para limitar a uma única vez a recondução ao mesmo cargo na Paraíba, no Acre e no Amazonas, em ações relatadas pelo ministro Edson Fachin, que considerou inconstitucional a reeleição ilimitada. O mesmo entendimento, de permitir apenas uma reeleição, foi adotado pela Suprema Corte em 2021 para várias Assembleias Legislativas, incluindo a do Pará. Mas, como já havia ocorrido a eleição da Casa de Leis na época, Chicão não foi afetado. Aos jornalistas, ele disse que a decisão do Supremo é “uma intromissão indevida no Poder Legislativo”. O deputado ainda afirmou que existem regimentos internos que versam sobre a questão, portanto, o STF teria “mais coisas para fazer”.

MALÁRIA

PARÁ



Rastro do garimpo ilegal na Amazônia, segundo o governo federal, os casos de malária têm crescido entre a população da Terra Indígena (TI) Munduruku, que corresponde a 60% do público atendido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Rio Tapajós. Apenas no ano passado foram registrados 4.808 casos de malária e, neste ano, de janeiro a setembro, o número de registros está em 3.142. A sede da unidade fica em Itaituba, no Pará, município onde parte da TI está abrigada. As informações são da Casa Civil.



GARIMPO



Em Jacareacanga, município vizinho que reúne mais de 90% da TI, a população residente soma 24 mil pessoas e o número de casos de malária representa mais de um terço desse universo. Em 2023, 9.742 casos foram registrados e, neste ano, já foram 8.748. De acordo com o governo federal, a região é endêmica para malária. Em correlação direta com o garimpo ilegal, o Executivo pondera que um dos rastros deixados pela atividade na natureza é a água parada em buracos abertos pelo garimpo, o que serve como criadouros para o mosquito proliferar.

VAREJÃO

NATAL



A partir deste sábado (21) até a véspera do Natal, terça-feira (24), a Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) vai realizar mais uma edição do tradicional Varejão de Natal, dando acesso aos consumidores a ofertas e preços baixos para as compras da ceia deste ano.



ITENS



No varejão, além de hortifrutis frescos recém-chegados para a comercialização, a população encontrará os itens que compõem o cardápio das confraternizações de fim de ano.



PRODUTOS



Estarão disponíveis, nos quatro dias, de frutas típicas da época até o tradicional bacalhau e os temperos para incrementar as receitas. Dos produtos que são comercializados na Ceasa, 18% são do Pará, 81% vêm de outros estados e 1% de outros países. O horário de funcionamento do Varejão de Natal da Ceasa será das 20h às 6h, nos dias 21, 22, 23 e 24.

INDÍGENAS

ARTIGOS



Com o princípio de estimular a diversidade étnica, de gênero e de origem geográfica entre autoras e autores, o Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi recentemente publicou artigo de autoria de quatro indígenas: Justino Sarmento Rezende (do povo Tuyuka), João Paulo Barreto (Tukano) e Sílvio Sanches Barreto (Bará), juntamente com Jaime Fernandes Diakara (Dessana). Eles assinam artigo publicado no fim de novembro, na revista do Goeldi.



DOSSIÊS



Os três primeiros também são coautores em artigo publicado no dia 12 de dezembro, na revista Science. Para 2025 e 2026, o Boletim do Museu Goeldi planeja publicar dossiês organizados com artigos de autores indígenas de diversos povos da porção oriental da Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

- Encerrada nesta sexta-feira (20), a segunda edição do mutirão “Renegocia” contou com 250 pessoas atendidas em Belém, com demandas principalmente de energia elétrica e água. O Procon Pará participa de edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a implantação de um núcleo do superendividamento dentro de sua sede. A iniciativa faz parte do programa coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao ministério, em parceria com os Procons estaduais e municipais.



- Empresas puderam visitar a Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (URTX-APA Triunfo do Xingu) a partir de liberação do governo do Pará. O objetivo era que elas se inteirassem sobre o projeto e conhecessem mais sobre as rotas de acesso. A visita deu subsídios para a elaboração de propostas que priorizem a regeneração e o potencial sustentável da área. O projeto é considerado um avanço no processo de concessão de uma das maiores áreas de recuperação ambiental do Pará. A Unidade de Recuperação está localizada em Altamira, no sudoeste do Estado.



- O livro “MulheRios e Capoeiragens: Encruzilhadas na Amazônia”, da professora, atriz e capoeirista Carmem Virgolino, será lançado neste sábado (21), às 17h, no espaço Na Figueredo, em Belém. Esse projeto é resultado de sua tese de doutorado e é composto por artigos de dez outras mulheres que, igualmente, vivenciam o mundo do capoeirismo. A autora pretende discutir a questão do preconceito com as mulheres que praticam capoeira.



- Nesta sexta-feira (20), a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) instalou a Ouvidoria Pública do órgão, canal de comunicação direta com o público interno e externo. Para buscar esclarecimentos e enviar sugestões, a pessoa deve entrar em contato por meio do site da EGPA ou pelo e-mail ouvidoria@egpa.pa.gov.br.