R70: 'Já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz', diz Donald Trump

Balanço da Anac

Número de passageiros em aeroportos teve aumento de 9,4% em 2025, o equivalente a quase 130 milhões de pessoas.

Projeção ruim

FMI reduz para 1,6% previsão de crescimento do Brasil em 2026. Órgão cita juros altos como motivo para desaceleração.

ALEPA

GASTOS

O deputado estadual Martinho Carmona (MDB) foi o parlamentar com o maior volume de gastos com verba de gabinete em 2025, segundo dados oficiais disponibilizados pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O total utilizado por Carmona foi de R$ 1,5 milhão. O levantamento considera exclusivamente a verba de gabinete, rubrica prevista nas normas administrativas da Alepa para custear a remuneração de servidores e assessores parlamentares. No outro extremo da tabela, Rogério Barra (PL-PA) aparece como o parlamentar que menos utilizou verba de gabinete ao longo do ano. O total registrado foi de R$ 1.478.762,04, considerando as despesas mensais destinadas ao pagamento de assessores e servidores vinculados ao gabinete parlamentar.

ÓRGÃO

DOAÇÃO

O Hospital Regional Público de Castanhal, no nordeste do Pará, realizou no fim de semana a primeira captação de órgãos de sua história. O procedimento foi realizado após a confirmação de morte encefálica de uma paciente de 62 anos, cujo desejo de ser doadora foi respeitado pela família. Foram captados dois rins e um fígado para pacientes que aguardam na fila de transplante. O procedimento contou com a atuação das equipes do próprio Hospital, da Santa Casa do Pará e da Organização de Procura de Órgãos (OPO), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

CAROÇOS

DESCARTE

A Agência Reguladora Municipal de Belém (Arbel) abriu chamamento público para receber sugestões para a resolução normativa sobre o descarte correto de caroços de açaí. A iniciativa, segundo o município, vai garantir que o descarte “ocorra de forma ambientalmente adequada, evitando problemas como entupimentos em vias públicas e contaminação de espaços urbanos e naturais”.

QUESTIONÁRIO

A população pode participar por meio de um questionário eletrônico, disponível, assim como o edital e os documentos da proposta, no site da Arbel.

ELEIÇÕES

SUGESTÕES

Começou o prazo para o envio, pela sociedade civil, de sugestões para o aperfeiçoamento das resoluções que vão orientar as eleições de 2026. As contribuições deverão ser encaminhadas até as 23h59 do dia 30 de janeiro, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De 3 a 5 de fevereiro o TSE realizará audiências públicas sobre as minutas de resoluções das eleições deste ano. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, inclusive partidos políticos, entidades públicas e privadas, bem como associações profissionais e acadêmicas.

SAÚDE

JUDICIALIZAÇÃO

A pedido do Ministério Público do Pará, a Justiça do Pará concedeu liminar determinando que o Estado tome providências imediatas para regularizar o atendimento na Unidade de Referência Especializada (URE) Presidente Vargas. Na ação, assinada pela promotora de Justiça Elaine Carvalho Castelo Branco, da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos da capital, o órgão informa que foram constatadas “irregularidades estruturais e funcionais no prédio da unidade”. Entre os documentos enviados à Justiça, laudos de inspeções técnicas realizadas pelo próprio MPPA, pelo Corpo de Bombeiros e pela Sespa.

LAUDOS

“Os laudos indicaram precariedade estrutural, ausência de acessibilidade, falhas no sistema de combate a incêndio e inviabilidade de manutenção das atividades no local. De acordo com os relatórios, o edifício foi classificado como inapto para uso, com riscos à integridade física de pacientes e trabalhadores”, informa o MP na ação. Na decisão, a Justiça deu prazo de 90 dias para que o Estado apresente o plano detalhado “para a completa revitalização do prédio, incluindo a reestruturação dos serviços, especialmente nas áreas odontológica e cardiológica”.

Em Poucas Linhas

► Entidades empresariais e indústrias do setor mineral divulgaram notas de pesar pela morte do ex-ministro Raul Jungmann, no sábado (18) em Brasília. Jungmann enfrentava um câncer de pâncreas. Sua última ocupação foi a direção do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Em nota, o órgão afirmou que sob a liderança do ex-ministro, “o Ibram fortaleceu seu protagonismo institucional e seu compromisso com a legalidade, a sustentabilidade, a inovação e o papel estratégico dos minerais na transição energética global”.

► A Escola de Governança Pública do Pará (EGPA) abriu inscrições para cursos presenciais destinados a servidores públicos. As aulas começam em fevereiro. Entre os cursos disponíveis estão “Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar”, “PAE 4.1” e “Redação Oficial e Gramática Aplicada”.

► A Procuradoria Geral do Estado (PGE), ganhou novas instalações, fruto de parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O Anexo III, inaugurado ontem, reúne espaços voltados à conciliação, ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e à resolução de demandas, especialmente na área da saúde.

► A prefeitura de Belém anunciou que deu início ontem ao pagamento do recesso remunerado de 15 dias dos professores da rede municipal de ensino. Anunciou também que as aulas serão retomadas no dia 2 de fevereiro. Os professores da rede municipal têm direito a 45 dias de férias anuais remunerados.

► Depois de um período de superaquecimento em razão da COP 30, o setor de eventos em Belém enfrentou um janeiro de pouca demanda. O clima ainda é de ressaca, afirmam os analistas do setor. A expectativa é de que o mercado volte a ficar movimentado após abril.

► A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui o turismo como temática da proposta orçamentária direcionada aos idosos. Atualmente, a lei obriga os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho, previdência social, cultura, esporte e lazer a elaborarem propostas orçamentárias voltadas aos idosos. Com a mudança, o turismo passará a integrar essa lista.