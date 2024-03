R70: 'Isso é um tapa na cara de todas nós, mulheres', afirma presidente do Palmeiras

Dois casos por dia

O Brasil registrou 9.875 casos de exercício ilegal da medicina entre os anos de 2012 e 2023, mostra levantamento do CFM.



Saque-aniversário

A Fazenda avalia manter a modalidade, mas reduzir de 2 anos para 6 meses a quarentena para quem optou pelo uso do dinheiro.

(J.Bosco)

"Isso é um tapa na cara de todas nós, mulheres.”

Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe de delegação da seleção brasileira nesta data Fifa de março, ao comentar os recentes julgamentos dos ex-jogadores Daniel Alves e Robinho por estupro.

FRANCÊS

VISITA



O Itamaraty convocou coletiva de imprensa para a manhã desta sexta-feira para anunciar os detalhes da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil. Na agenda, uma visita a Belém confirmada para a terça-feira (26). Acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Helder Barbalho, o francês deve visitar uma fábrica de chocolates na ilha do Combu. Não está previsto pernoite da comitiva na capital paraense.

PERIFERIA

INVESTIMENTO



Treze municípios paraenses estão na lista de prioridades do programa BNDES Periferias, lançado ontem pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. O foco é a geração de trabalho e renda, além de ações de educação, cultura e inclusão social. São recursos não reembolsáveis que virão do Fundo Socioambiental (FSA) do BNDES. Serão investidos R$ 50 milhões e os projetos devem ser apresentados até 31 de maio. Entre os municípios prioritários estão Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana, além de Santa Izabel do Pará, Altamira, Barcarena, Castanhal, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí.

CHOCOLATE

ALTURAS



Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que os chocolates estão 20% mais caros nesta Páscoa, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os ovos de chocolate podem custar de R$ 15 a mais de R$ 100 nas principais redes de supermercados da capital e até mais de R$ 300 em lojas especializadas. Com preços nas alturas, muitos consumidores acabam esperando o período pós-Páscoa para saborear os ovos de chocolate com quedas de preços que podem ultrapassar 50%.



ALMOÇO



Com os decretos da prefeitura de Belém e do governo do Estado proibindo a saída do pescado do solo paraense, a expectativa é que aumente a oferta deste produto e os preços possam se equilibrar, já que a pesquisa do Dieese também revelou reajustes superiores a 40% neste período que antecede a Semana Santa.



BALANÇO



O governo do Pará divulgou balanço da operação de fiscalização do pescado realizada nos 15 primeiros dias de março, no Lago Grande de Monte Alegre, situado na Área de Proteção Ambiental (APA) Paytuna.



PARCERIA



A iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Monte Alegre e 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental teve a missão de combater a pesca predatória durante o período do defeso. Durante a operação foram apreendidas 127 malhadeiras, equivalentes a 13 mil metros de rede de pesca, além de arpões utilizados na prática irregular. A presença desses equipamentos ilegais representava uma ameaça direta à reprodução das espécies de peixes protegidas na região.

VALE

FUNDAÇÃO



Os projetos da Fundação Vale beneficiaram 593,6 mil pessoas no Pará ao longo de 2023, segundo balanço divulgado pela Companhia. Em todo o País, os projetos da Fundação beneficiaram 1,8 milhão de pessoas. O investimento total é de R$ 90 milhões. Entre as ações realizadas estão a entrega de quase 1,5 mil equipamentos e mobiliários para secretarias de saúde e assistência social, entre eles aparelhos de pressão, oxímetros, macas ginecológicas e tablets, além de formação continuada para 1,7 mil profissionais de Unidades Básicas de Saúde e Centro de Referência de Assistência Social. Mais de mil professores alfabetizadores, coordenadores e gestores da educação pública participaram de oficinas de capacitação e mais de 60 mil materiais didáticos foram entregues para apoiar o ensino da rede pública.

FAZENDA

CONCURSO



Em ofício enviado ao titular da Secretaria de Fazenda do Pará, René Sousa Júnior, o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual alertou para a carência de auditores e fiscais e pediu a realização de novo concurso para preencher vagas em aberto. A entidade informa que somente no período de fevereiro de 2023 a março de 2024, 99 servidores pediram aposentadoria, o que representa mais de 60% do pessoal efetivado no último concurso, realizado em 2022.

EM POUCAS LINHAS

➞ O Instituto Confúcio, ligado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), inicia na segunda-feira (25) a seleção de novos alunos. Serão oferecidas 115 vagas para docentes e servidores da Uepa e 35 vagas para a comunidade externa. A inscrição deve ser feita de forma on-line, somente nos dias de matrícula. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Atualmente, o Instituto Confúcio conta com 300 alunos de mandarim e seis professores chineses.



➞ A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) vai realizar, em 27 de março, na Câmara Municipal de Castanhal, o Seminário de Desenvolvimento Econômico, organizado em parceria com a prefeitura da cidade. O diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Pádua Rodrigues, será o palestrante. Durante o evento será detalhado o estágio em que se encontra o processo de implantação do Condomínio de Lotes Industriais, além das etapas que ainda faltam ser cumpridas.



➞ O governo do Pará iniciará, na segunda-feira (25), o pagamento dos servidores. Serão pagos, inicialmente, os inativos militares e pensionistas civis e militares, seguidos pelos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Planejamento. O processo será finalizado em 27 de março, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto na capital quanto no interior.



➞ A Fundação Cultural do Pará recebe a partir de hoje a exposição “Vida e Obras de Dalcídio Jurandir”. A mostra ficará aberta ao público até 22 de abril, na Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), no Centur, em Belém, e faz parte da programação de 153 anos do espaço.



➞ A diretoria da Delegacia Sindical Comando Estadual de Mobilização do Sindicato Nacional dos Auditores, Fiscais Federais Agropecuários realiza hoje encontro para debater a mobilização, que vem causando impactos, principalmente nos portos e aeroportos. Na pauta também as propostas de reestruturação da carreira.