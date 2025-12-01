R70: 'Isso é ofensivo', diz Alcolumbre sobre acusação de interesses atendidos com cargos e emendas

Menos R$ 4

O governo federal reduziu a projeção do salário mínimo para 2026. A estimativa caiu de R$ 1.631 para R$ 1.627.

Fantástico

No programa exibido ontem, o influenciador Hytalo Santos disse que o conteúdo gravado com menores era “cultural”.

ENEM

METROPOLITANO

Por causa da realização da COP 30, em Belém, somente ontem os 95,7 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de Belém, Ananindeua e Marituba puderam fazer a prova. O tema da redação para esses municípios do Pará foi “A valorização dos trabalhadores rurais no Brasil”, tema divulgado em uma rede social pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no decorrer da realização da prova.

CALENDÁRIO

Nas demais cidades do Pará, que acompanharam o calendário do restante do país, o tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Segundo o MEC, o tema da Grande Belém é inédito, mas será corrigido dentro da mesma matriz do exame regular. De acordo com as forças de segurança pública, a primeira etapa do Enem transcorreu sem incidentes nos mais de 200 locais de provas. O segundo dia do Enem na RMB será no próximo domingo, 7 de dezembro.

CPI

SUSPENSÃO

A Câmara Municipal de Parauapebas vai realizar hoje a primeira sessão em que já deve cumprir a decisão judicial para suspender imediatamente os trabalhos da CPI da Mineração. No final de semana, o presidente da Mesa Diretora, vereador Anderson Marcos Moratório, afirmou que a Casa cumprirá a determinação de forma imediata: “Decisão judicial não se discute, se cumpre. Os trabalhos estão suspensos desde o recebimento da comunicação oficial”, informou ele em nota oficial, no último dia 27.

COMPETÊNCIAS

A decisão liminar é do Supremo Tribunal Federal (STF) e atendeu a um pedido da mineradora Vale S.A., que alegou invasão de competência por parte da Câmara Municipal, uma vez que cabe à União a apuração sobre critérios de repasse da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

SIGILO

Na decisão, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que a CPI extrapolou suas atribuições ao investigar base de cálculo, valores e forma de recolhimento da CFEM, matéria de competência federal, sob fiscalização da Agência Nacional de Mineração (ANM). Com isso, além de anular o Ato 014/25, que criou a CPI, o processo passou a tramitar sob segredo de Justiça.

MÉDICOS

ESPECIALIDADES

Os atendimentos do programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde (MS), começam oficialmente em janeiro de 2026 em todo o país. No Pará, porém, os prestadores de saúde conveniados ao SUS já estão recebendo os encaminhamentos eletivos de pacientes que aguardam na fila por procedimentos especializados, antecipando os efeitos da iniciativa na rede pública. Na última sexta-feira o MS anunciou a seleção de mais 374 profissionais qualificados para atuar em 173 municípios de todas as regiões do país, incluindo a capital paraense. O programa, porém, também prioriza áreas de desassistência, escassez e alta demanda por atendimento especializado no SUS.

FORMAÇÃO

Além da atuação assistencial, o programa terá forte investimento na formação contínua. Serão oferecidos 16 cursos de aprimoramento, com duração de 12 meses, em áreas como cirurgia, ginecologia, anestesiologia, otorrinolaringologia, oncologia, ecocardiografia, endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia mamária e colposcopia. O objetivo é ampliar a resolutividade do SUS e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas em todo o Brasil.

BRT

INTEGRAÇÃO

O BRT Metropolitano completou um mês de funcionamento neste domingo (30) com um balanço superior a 300 mil usuários no primeiro mês de operação. O sistema promove a integração operacional e tarifária entre os municípios de Castanhal, Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Marituba, Ananindeua e Belém, conectando uma extensão superior a 70 quilômetros entre Castanhal e a capital paraense. Para usar os ônibus climatizados, os usuários pagam uma tarifa única no valor de R$ 4,60, com direito a transbordo nas estações de integração do sistema.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez na noite deste domingo, 30, um pronunciamento em rede nacional para exaltar a lei que isenta do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil de renda mensal. A medida é considerada a principal promessa de governo do presidente e uma de suas apostas para as eleições de 2026. Com cerca de seis minutos de duração, o vídeo exibido antes do Fantástico foi gravado na sexta-feira, 28, no Palácio do Planalto. A nova regra passa a valer em 2026 e deve reduzir o número de contribuintes do IR ao menor patamar desde o período da pandemia.

► A partir do primeiro semestre de 2026, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) passa a ofertar três licenciaturas em Letras (Português, Inglês e Libras), com percursos formativos próprios. Os novos cursos já estão disponíveis no processo seletivo 2026. Antes, desde os tempos do campus da UFPA em Santarém, era ofertado Letras - Português e, a partir de 2009, com a criação da Ufopa, passou a existir a licenciatura integrada em Português - Inglês.

► O município de Oeiras do Pará, no Marajó, recebeu um importante reforço na sua infraestrutura com a entrega do novo Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros, no último sábado. A obra é da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH). Além de fortalecer a estrutura portuária regional, o porto amplia a mobilidade da população e impulsiona o comércio local.

► Mais de 4,9 mil pares de tênis falsificados, avaliados em R$ 456 mil, foram apreendidos no fim de semana por fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, município de Cachoeira do Piriá, na divisa do Pará com o Maranhão. A carga estava sendo transportada em um caminhão-baú, após sair de Nova Serrana (MG) com destino a vários municípios do Pará e a Macapá (AP).