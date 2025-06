R70: 'Israel nunca teve um amigo como o presidente Trump na Casa Branca.', diz Benjamin Netanyahu

Aérea vetada

Anac cassa direito de voar da Passaredo, principal empresa do grupo Voepass, dona do avião que caiu em Vinhedo (SP) em 2024.

Crime organizado

PCC se enraiza e exporta estrutura para EUA, Portugal, Espanha, Argentina e Holanda, afirma o Ministério Público de São Paulo.

BRT

ARCON

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) assumirá a regulação, o controle e a fiscalização do BRT Metropolitano, hoje sob a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (Artran). A Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) aprovou ontem o Projeto de Lei 360/2025 do Executivo prevendo a transferência. A mudança, diz o governo, amplia as responsabilidades da Arcon e reforça o foco da Artran no transporte intermunicipal. O PL altera cinco leis estaduais e segue agora à sanção do governador Helder Barbalho.

CONCESSÃO

Após concessão definida no início de junho, o BRT Metropolitano passou a ser operado pela empresa BRT Amazônia. A subsidiária da Next Mobilidade foi a vencedora da licitação - e assume o planejamento e operação do sistema que interligará Belém, Ananindeua e Marituba. A previsão é que o BRT comece a funcionar parcialmente até o fim de 2025.

PRAZOS

O BRT Metropolitano está em andamento desde janeiro de 2019 e tinha previsão de entrega em agosto de 2020. Com atrasos, a implantação teve o cronograma revisado. Espera-se agora que primeiros corredores alcancem o funcionamento integral em 2026. A obra ocupa um trecho de 10,8 km da rodovia BR-316 e inclui 13 estações de embarque e desembarque, passarelas, integração com terminais e sistemas de bilhetagem e monitoramento. O investimento total estimado é superior a R$ 400 milhões.

INVESTIMENTO

DESIGUAL

Por trás do discurso inflamado sobre “injustiça federativa”, amplificado por políticos do Sul do País nos últimos dias, há um dado real bem diferente: a região que mais se queixa de ser penalizada é, na prática, uma das maiores beneficiadas pelos recursos públicos federais.

NARRATIVA

Dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) referentes a 2024 até agora desmascaram a narrativa do “Sul sacrificado”. No período, o Sul levou R$ 448 bilhões em desembolsos do BNDES. No mesmo período, Norte e Nordeste receberam R$ 390,5 bilhões. Para se ter uma ideia da disparidade, apenas os três Estados do Sul receberam mais do que os 16 estados das regiões Norte e Nordeste somados.

COP

ESTUDANTES

Uma delegação de 25 estudantes franceses, ligados a movimentos progressistas europeus, procurou a presidência do PSB em Brasília em busca de apoio para participar da COP 30. O único obstáculo era a hospedagem, agora confirmada em Ananindeua. O grupo está engajado nas pautas sociais e climáticas. A iniciativa reforça o papel do Pará como elo ativo na agenda climática global e antecipa o tom da COP 30 como um encontro em que todas as vozes se unem diante da emergência climática.

DIREITA

MAL-ESTAR

A aproximação do senador Zequinha Marinho (Podemos) e do prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel (PSB), com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), acentuou o mal-estar entre os bolsonaristas do Pará. Ratinho Júnior é pré-candidato à Presidência da República por um partido que representa o “centrão”. No núcleo duro do Partido Liberal (PL), a avaliação é de que Zequinha e Daniel se afastam do campo da direita e articulam em torno da construção de uma via alternativa para 2026. A estratégia, contudo, tira espaço (e palco) para o candidato à presidência do PL no Pará. Os correligionários da direita também acreditam que é necessário lançar um candidato mais alinhado com a ideologia bolsonarista.

ALTERNATIVA

Diante desse cenário, lideranças do PL já discutem, em articulação com a cúpula nacional do partido, a possibilidade de lançar candidatura própria ao governo do Pará - descartando aliança com Daniel Santos. Daniel esteve com o PL nas eleições municipais de 2024, mas o acordo foi momentâneo e pragmático. Com o cenário, o PL deve indicar um nome para entrar na disputa entre Daniel e Hana Ghassan - a candidata da situação. Trata-se do deputado estadual Rogério Barra, que tem a chancela da ala bolsonarista e estaria disposto a encarar o projeto.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) promove, nesta semana, mais um mutirão de Conciliação Ambiental, desta vez em Marabá e Redenção, sudoeste paraense. Ontem, o atendimento foi feito em Marabá e a partir do dia 26 segue para Redenção. Apenas no primeiro semestre deste ano a Semas já realizou 355 conciliações. Dessas, 87 foram no último mutirão realizado em Belém no início de junho.

► Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na segunda-feira (23) 115 fardos de confecções, avaliados em R$ 411 mil, que eram transportados sem nota fiscal, escondidos em meio a carga de produtos de limpeza, em Cachoeira do Piriá, nordeste do Estado. No mesmo dia foram apreendidas 50 toneladas de soja, avaliadas em R$ 112.908,25, provenientes de Santa Maria das Barreiras com destino ao município de Paragominas, no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, em Marabá. Embora a nota fiscal indicasse Paragominas como destino, os documentos de transporte indicavam o município de São Luís (MA) como local de entrega.

► O serviço de implantação do DIU, iniciado recentemente no Hospital da Mulher do Pará, integra a nova linha de atendimento voltada ao planejamento familiar. Tudo começa no setor de Serviço Social, responsável por realizar o acolhimento, a orientação inicial e a entrega dos termos necessários. Depois disso, a paciente é encaminhada para consulta com o médico, onde ocorre o implante.

► Foi prorrogado até esta quarta-feira (25) o prazo para que cidadãos interessados em contribuir com sugestões e reclamações destinadas ao aprimoramento dos serviços da Justiça do Trabalho agendem previamente sua participação junto à Corregedoria-Geral. O agendamento deve ser feito pelo e-mail: seger@trt8.jus.br. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho estará no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região entre os dias 7 e 11 de julho. A atividade será conduzida pelo ministro corregedor-geral, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho.