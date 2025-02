Impostômetro

Contribuintes brasileiros desembolsaram R$ 500 bilhões em impostos em apenas 40 dias de 2025, indica painel.



Resgates

Retiradas da poupança em janeiro superaram os depósitos em R$ 26 bilhões, segundo dados divulgados pelo Banco Central

(J.Bosco / O Liberal)

"Irregularidades irão aparecer"

LUCIANO ZUCCO, líder da oposição na Câmara dos Deputados, defendeu que haja “medidas de fiscalização atuantes” sobre as atividades e supostos gastos exagerados da primeira-dama Janja.

COP 30

MALHA AÉREA

A COP 30, marcada para o mês de novembro, em Belém, terá um expressivo reforço da malha aérea pela Azul Linhas Aéreas, com o aumento de voos e assentos para a capital paraense durante o evento. A empresa garantiu que haverá uma ampliação de 25% em sua rota doméstica para Belém, percentual que representa mais de 80 voos e soma 15,2 mil assentos extras nas duas semanas de conferência. A decisão é resultado da articulação do ministro do Turismo, Celso Sabino, e segue a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de incentivar e ampliar o fluxo turístico para a região Norte.

CONEXÕES

Os voos extras para a COP 30 partirão de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Manaus, capitais que foram escolhidas por contarem com aeroportos estratégicos para conexão entre as regiões do País. A Azul foi a primeira a responder, mas a consulta do Ministério do Turismo (MTur) sobre a ampliação da oferta de voos também foi estendida às companhias Gol e Latam. A Gol, aliás, também respondeu positivamente ao pedido, mas sem oferecer detalhes do planejamento. O MTur ainda aguarda posicionamento da Latam.

MEIO AMBIENTE

OPERAÇÃO

O Instituto Nacional de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) iniciou, nesta semana, uma operação de combate ao desmatamento, com ações ocorrendo de forma simultânea em três áreas consideradas críticas no que se refere à extração e comercialização ilegal de madeira: o distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO); o distrito de Moraes de Almeida, em Novo Progresso (PA); e o município de Tailândia, também no Pará. A meta é reduzir substancialmente os desmates em relação a 2024.

VACINA

CAMPANHA

Mesmo com o encerramento da Campanha de Vacinação contra a Influenza na sexta-feira, dia 31 de janeiro, a prefeitura de Belém anunciou que a aplicação da vacina seguirá até o mês de julho, enquanto houver doses disponíveis. A partir de agora, qualquer pessoa a partir de seis meses de idade poderá receber a vacina. Até 31 de janeiro, Belém havia alcançado cobertura vacinal de apenas 48,07%, o que equivale a 244.577 doses aplicadas. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% da população, o equivalente a 508 mil pessoas.

ÁRVORES

PREVENÇÃO

O prefeito Igor Normando e a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Juliana Nobre, vão apresentar hoje o plano emergencial de supressão de árvores no centro de Belém. Segundo a prefeitura, 27 árvores estão com risco iminente de queda. Desde o início deste ano, 12 árvores caíram na capital. No final da manhã de ontem um galho de uma árvore caiu em cima de carros estacionados em Nazaré.

TRIBUNAL

INSPEÇÃO

A Corregedoria Regional do Tribunal Regional Eleitoral do Pará iniciou esta semana o Ciclo de Inspeções 2025 com a visita à 43ª Zona Eleitoral, localizada no município de Ananindeua, segundo maior colégio eleitoral do Estado. A inspeção contou com a presença da vice-presidente e corregedora do TRE do Pará, desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque. A inspeção presencial tem o objetivo de acompanhar os processos de trabalho desenvolvidos nas zonas eleitorais, abrangendo o atendimento ao eleitorado, a tramitação de processos administrativos e judiciais, a utilização dos sistemas de informação, bem como a orientação sobre a aplicação dos princípios e normas vigentes.

GÁS

OPERAÇÃO

Uma comitiva da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) fez uma visita técnica e institucional ao Sistema de Distribuição de Gás Natural e às obras das termelétricas Novo Tempo, cuja operação deve ter início em junho deste ano, e Portocem, que será entregue em 2026, em Barcarena. A equipe foi recebida por executivos da Companhia de Gás do Pará, distribuidora exclusiva do combustível, e da New Fortress Energy, comercializadora do gás natural liquefeito (GNL). As duas empresas são reguladas pela Arcon e avançam para a expansão do mercado de GNL e da transição energética paraense.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Pará registrou queda de 59% dos casos de dengue. Foram 501 casos registrados até 31 de janeiro deste ano, contra 1.234 casos contabilizados no mesmo período do ano passado. Os cinco municípios com maior incidência da doença em janeiro de 2025 são: Rio Maria (56), Belém (48), Marabá (42), Itaituba (38) e Vitória do Xingu (32).

➤ Pela terceira vez, a corda usada nas mais tradicionais procissões do Círio será fabricada em Castanhal. A parceria entre a empresa Castanhal Companhia Têxtil (CTC) e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) foi oficializada ontem. A corda utilizada nas procissões tem 800 metros de comprimento, 60 milímetros de diâmetro e é composta por 32 nós e argolas. Até 2022 a corda era feita de sisal, uma fibra vegetal dura e resistente, e produzida em Santa Catarina. Na proposta apresentada pela CTC em 2023, a corda foi produzida por uma composição de fibras de malva amazônica, plantada e cultivada na região.

➤ O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Marinha do Brasil apreenderam 15 toneladas de pescado e a embarcação pesqueira que transportava a carga, na foz do rio Pará. Os órgãos informaram que foram encontrados peixes das espécies gó, xaréu, corvina, serra e cavala. A carga foi encaminhada para doação por meio do programa Mesa Brasil.

➤ É preocupante a cheia no rio Xingu, no município de Altamira, que atingiu a cota de 7 metros, aproximando-se de seu nível crítico, que é de 8 metros. Esse aumento tem levado a Agência Nacional de Águas (ANA) a monitorar de perto a situação, devido ao risco de enchentes nas próximas semanas.