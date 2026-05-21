R70: 'Irmão em Cristo', diz Michelle Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes

“Prompt injection”

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Fake news

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TRÂNSITO

UFPA

A situação em frente aos quatro portões da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, escancara um abandono que já não pode ser tratado como descuido pontual. A precariedade da sinalização vertical, horizontal e semafórica no entorno do campus transformou acessos que deveriam ser seguros em áreas de risco permanente. Quase diariamente, quem passa por pelo menos um dos portões presencia alguma situação de incidente, como colisões ou pedestres correndo entre carros para evitar acidentes. Alguns atropelamentos, ainda sem gravidade, também já foram registrados no local. O cenário, complementado por vias esburacadas, revela a completa ausência de prioridade da prefeitura de Belém diante de um dos espaços mais movimentados da capital.

NEGLIGÊNCIA

O descaso municipal atinge não apenas estudantes, professores e servidores, mas toda a população que circula pela UFPA em busca de serviços essenciais, como os oferecidos pelo Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza. Idosos, pacientes em tratamento e acompanhantes atravessam diariamente vias sem a mínima estrutura adequada de segurança. Em uma área com intenso fluxo de veículos e pedestres, a ausência de manutenção da sinalização cruza a linha da mera falha administrativa para a via da negligência continuada. A pergunta que se impõe à sociedade é incômoda, mas necessária: até quando a prefeitura de Belém vai ignorar um ponto tão movimentado e esperar que uma tragédia anuncie o que já está evidente?

RISCO

CANETADA

A base do prefeito Igor Normando, agora filiado ao PSDB, na Câmara de Belém aprovou ontem mudança na composição do Comitê Gestor de Riscos e Desastres do Município, retirando a participação da sociedade civil, do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da UFPA, que era representada pelo Instituto de Geociências e pelos núcleos de Altos Estudos Amazônicos (Naea) e de Meio Ambiente (Numa).

SEM CIÊNCIA

Em uma única canetada, Igor Normando, com o apoio dos vereadores da base, concentrou o Comitê nas mãos dos órgãos municipais, retirando toda a base científica que os núcleos da UFPA e do Serviço Geológico poderiam acrescentar ao debate dentro do Comitê, eliminando também a participação popular. Belém tem sido cada vez mais impactada por alagamentos, o que demonstra a importância da participação permanente de instituições científicas e de representação das comunidades mais atingidas no Comitê Gestor.

CPI

MEDICAMENTOS

Durante pronunciamento, ontem, na Câmara Municipal de Belém, o vereador Mayky Vilaça (PL) denunciou possíveis irregularidades na compra de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde e protocolou pedido de instalação da “CPI da Farra dos Medicamentos”.

FISCALIZAÇÃO

Segundo o parlamentar, após fiscalização realizada no Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, documentos apontaram aumento expressivo no valor da Azitromicina injetável, que passou de R$ 11,10 para R$ 60, uma variação de 440,5%. Mayky também denunciou a precariedade no atendimento e na estrutura da unidade. O vereador afirmou que encaminhará o caso ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para investigação.

RURAL

CRIME

O governo do Pará sancionou a criação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, Roubo e Furto de Gado (Deleagro), após aprovação da medida pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). A nova estrutura passa a integrar a Polícia Civil do Pará e será vinculada à Diretoria de Polícia do Interior (DPI), com atuação voltada à investigação de crimes patrimoniais relacionados à atividade rural, como roubo e furto de gado, receptação de carnes, subtração de maquinários, insumos e defensivos agrícolas.

XINGUARA E SOURE

O anúncio foi feito pela governadora Hana Ghassan durante reunião com produtores rurais em Xinguara, no sul do Estado. As primeiras unidades da Deleagro serão implantadas nos municípios de Xinguara e Soure, atendendo as regiões Sul, Sudeste e Marajó. A nova delegacia terá atuação especializada no combate a organizações criminosas que atuam no meio rural, além de promover integração com forças de segurança de estados vizinhos para reforçar o enfrentamento aos crimes nas áreas de fronteira.

Em Poucas Linhas

► Nos bastidores, os recentes movimentos do veterano vereador Braga Pereira (Podemos), em seu quinto mandato na Câmara de Ananindeua, têm sido interpretados como sinais de desgaste na relação com o grupo político de Daniel Santos (Podemos), especialmente com a atual gestão do prefeito Hugo Atayde. A avaliação é que o parlamentar demonstra insatisfação com a falta de retorno de secretarias municipais, entre elas a comandada por Ivelane Neves (PSB).

► O clima esquentou na Câmara Municipal de Ananindeua. O principal mal-estar da sessão da última terça-feira (19) ficou por conta do embate entre os vereadores Fabrício Miranda (Podemos) e Louro Frango (PSDB), expondo tensões dentro do grupo político ligado ao ex-prefeito Daniel Santos. Fora do plenário, outro episódio ganhou repercussão: a secretária municipal e vereadora licenciada Ivelane Neves registrou boletim de ocorrência contra o vereador Braga Pereira com acusações de violência política de gênero, perseguição e intimidação.

► O Sindicato de Combustíveis Pará realiza hoje a cerimônia de posse do presidente reeleito José Carlos da Silva e do vice, Mário Melo. O mandato é de quatro anos. O evento reunirá empresários, parceiros e representantes do setor.

► A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) promove, de 24 a 31 de maio, a quinta edição da Quermesse Mariana. O evento será Praça Santuário, sempre das 18h às 22h. A programação inclui atrações musicais, além de barracas com venda de artesanato e artigos religiosos. Durante alguns dias da programação, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Altar Central da Praça Santuário.

► O XXV Festival de Ópera do Theatro da Paz será aberto nesta sexta-feira (22), às 20h, com a estreia mundial da ópera “Os Heróis”, composta pelo maestro paraense Octávio Meneleu Campos e ambientada em Milão durante a dominação austríaca na Lombardia, em 1848. A montagem terá ainda apresentações nos dias 24 e 26.