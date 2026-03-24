R70: 'Irã gostaria de fazer acordo, nós também', diz Donald Trump

Leão

Receita recebe mais de 1 milhão de declarações do IRPF no primeiro dia; 51% usaram a pré-preenchida.

Educação

Brasil atinge meta com 66% das crianças alfabetizadas em idade certa. Objetivo é chegar a 80% em 2030.

VIOLÊNCIA

COMBATE

Será lançado amanhã (25) o Protocolo Nacional de Enfrentamento à Violência Política Contra as Mulheres. O objetivo é prevenir esse tipo de crime, além de garantir a segurança das vítimas e a punição dos agressores, especialmente neste ano eleitoral. O protocolo é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério Público Eleitoral, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Defensoria Pública da União (DPU).

CRIME

A violência política de gênero é considerada crime no Brasil desde 2021, com punições previstas no artigo 326-B no Código Eleitoral. A prática consiste em assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas e mulheres com mandato eletivo, com a finalidade de impedir ou dificultar a campanha ou o exercício do cargo.

COMBUSTÍVEIS

RANKING

Altamira, no oeste do Pará, lidera o ranking dos municípios paraenses com o preço mais alto do óleo diesel. Na cidade, o litro chegou a ser encontrado por R$ 8,12. A capital, Belém, ficou em 8º lugar com preço do litro sendo encontrado entre R$ 6,65 e R$ 7,02. Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base em levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

CRISE

Nas últimas semanas, os preços têm disparado em razão da crise no Oriente Médio. Na semana de 15 a 21 de março, o preço médio do diesel S10 apresentou alta de16,6% no estado do Pará, em relação à primeira semana do mês. Em Belém, o aumento médio no período foi de 15,8%.

SERVIÇOS

MARAJÓ

A partir de hoje, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) estará no Arquipélago do Marajó, com ações de orientações e aprimoramento das políticas públicas na região. As visitas técnicas serão realizadas até 30 de abril. As conselheiras do TCMPA Mara Lúcia Barbalho e Ann Pontes, relatoras dos municípios marajoaras, estarão no arquipélago acompanhadas de equipes técnicas para verificar de perto a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

FÓRUM

E nos dias 10 e 11 de abril, o TCMPA, em parceria com o Instituto Articule, realizará a terceira edição do “Fórum Gaepe (Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política da Educação) Arquipélago do Marajó”, em Soure, com a presença de autoridades locais e nacionais.

INDÚSTRIA

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, e uma comitiva de representantes da indústria paraense participam, hoje (24), da sessão solene do Congresso Nacional, em Brasília, para lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2026, no plenário da Câmara dos Deputados. Articulada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com federações estaduais, a agenda reúne propostas prioritárias para o fortalecimento do ambiente de negócios no País. Entre os principais pontos defendidos pela indústria do Pará, estão a melhoria da infraestrutura logística, a segurança jurídica para investimentos, e o incentivo à inovação e à neoindustrialização.

PESCADO

FISCALIZAÇÃO

A prefeitura de Belém lançou, ontem, a Operação Semana Santa 2026 na Pedra do Peixe, no Complexo do Ver-o-Peso. O objetivo é garantir o cumprimento do decreto que proíbe a saída do pescado para outros estados neste período de aumento da demanda e assim garantir o abastecimento de pescado na capital. A operação segue até 3 de abril.

COMUNICAÇÃO

RECONHECIMENTO

Um conteúdo produzido pela Secretaria de Estado de Comunicação do Pará (Secom) está disputando o prêmio Social Media Gov, na categoria Comunicação como Serviço. A publicação, voltada à orientação de banhistas sobre prevenção de acidentes nas praias, alcançou o maior índice de interação entre instituições públicas do Brasil em 2025, consolidando o Pará como referência em comunicação digital de utilidade pública.

Em Poucas Linhas

► A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-Pará) publicou edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 24 vagas temporárias em diferentes níveis de escolaridade. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até hoje, exclusivamente pela plataforma oficial do Sipros.

► A partir de amanhã podem ser feitas inscrições para preenchimento de vagas temporárias na Fundação Cultural do Pará (FCP). São 19 vagas para servidores de nível médio e superior, destinadas a Belém e Região Metropolitana. As inscrições são gratuitas e seguem até as 23h59 de quinta-feira (26).

► Após o lançamento em Belém, o médico e escritor Ruy Antônio Barata, filho do poeta Ruy Barata, lançará o seu livro “Esse rio é minha rua” (Editora Paka-Tatu) em São Paulo. Será no dia 24 de abril, às 18h, na Livraria da Vila, na avenida Paulista.

► A Biblioteca Pública Arthur Vianna celebra, amanhã, 155 anos de história com uma programação especial gratuita voltada à promoção da diversidade, igualdade e cidadania. As atividades ocorrem hoje e amanhã, a partir das 9h30, em espaços como o Teatro Margarida Schivasappa, o Cine Líbero Luxardo e dependências da própria biblioteca. Entre os destaques estão show comemorativo, sarau literário, gincana, teatro de bonecos e apresentações culturais, além da isenção de multas por atraso na devolução de livros durante todo o mês de março.

► Nos dias 26 a 27 de março será realizado em Santarém o V Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas, com o tema “Mulheres em Movimento Transformando a Sociedade”, no salão do Centro Recreativo. O evento reunirá lideranças femininas, movimentos sociais e instituições que atuam na defesa de direitos, meio ambiente e protagonismo das mulheres na região amazônica.