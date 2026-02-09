R70: 'Instrumentalização da máquina para favorecimento político', diz Damares sobre financiamento

Financiamentos

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês. Programa apoia troca de caminhões antigos por novos.

Acumulou

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 47 milhões. Dezenas sorteadas foram 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59.

RAINHAS

MODERNIDADE

Com 15 candidatas, torcidas animadas e grande repercussão nas redes sociais, o Rainha das Rainhas mostrou que, aos 78 anos, o mais tradicional concurso de beleza e fantasia da região Norte se reinventa e tem fôlego para continuar encantando os paraenses pelas próximas décadas. Com Layane Santos, o Guará Park levou o título pela primeira vez. Com transmissão ao vivo pela TV Liberal, o Rainha das Rainhas se tornou também um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, confirmando que os tempos mudam, mas a tradição continua mobilizando multidões.

JADER

SAÚDE

O ministro das Cidades Jader Filho publicou, no fim de semana, em suas redes sociais, foto ao lado do pai, o senador Jader Barbalho (MDB) em um momento descontraído no hospital da Beneficente Portuguesa, onde Barbalho foi internado na quinta-feira. Na imagem, pai e filho aparecem sorridentes e o senador, bem disposto. A foto tranquilizou correligionários e colocou um fim às especulações sobre o estado de saúde de Barbalho. “Firme e Forte”, escreveu o ministro. O senador de 81 anos foi internado após um quadro de desidratação e recebeu alta na manhã de ontem.

TAPAJÓS

RECUOU

O governo federal recuou e anunciou a suspensão da licitação para a dragagem do rio Tapajós e a criação de um grupo de trabalho interministerial com a participação de representantes indicados pelos povos indígenas da região para orientar os processos de consulta livre, prévia e informada. A decisão foi anunciada após uma série de protestos em Santarém, no oeste do Pará. Durante 15 dias, grupos, liderados por povos indígenas, fizeram ocupações e protestos. A via que dá acesso ao aeroporto da cidade chegou a ser interditada.

REIVINDICAÇÃO

A principal reivindicação é a revogação do Decreto 12.600, editado no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê a concessão da hidrovia do rio Tapajós à iniciativa privada. A decisão de suspender a licitação foi comunicada em uma nota assinada pelos ministros da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

NEGOCIAÇÃO

No documento, contudo, os ministros informam que a suspensão das obras de dragagem é um gesto de negociação, mas o empreendimento não tem relação direta com a concessão da hidrovia.

CARNAVAL

CALENDÁRIO

A prefeitura de Belém confirmou as datas para os desfiles dos blocos e escolas de samba da capital. Quem estiver de viagem para curtir a folia em outros Estados ainda voltará a tempo de acompanhar as apresentações de Belém já que os ensaios serão realizados apenas no fim de fevereiro e em março. Os ensaios técnicos do grupo especial foram marcados para os dias 24 e 25 de fevereiro. Já os desfiles do Grupo Especial, Grupo 2 e Grupo 1 serão, respectivamente, nos dias 27 e 28 de fevereiro (Grupo Especial), 6 de março (Grupo 2) e 7 de março (Grupo 1). Nos dias 6 e 7 de março também desfilam as agremiações Portela, Rosa da Terra Firme, Habitat do Boto e Embaixadores Azulinos pelo Grupo de Avaliação.

APURAÇÃO

A apuração dos resultados será no dia 1º de março, com a divulgação do resultado do Grupo Especial; e no dia 8 de março, com a divulgação do resultado dos grupos 1, 2 e Avaliação.

CACAU

CRISE

Foi marcado para esta quarta-feira (11) encontro do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com autoridades paraenses e produtores de cacau da Transamazônica para discutir o preço do produto, que tem despencado, gerando prejuízos. A principal reivindicação é o fim dos subsídios para as importações, apontadas como responsáveis pela crise do setor no País. Além dos produtores, o encontro deve reunir o secretário de Desenvolvimento Agropecuário do Pará, Giovanni Queiroz, e deputados do Estado.

Em Poucas Linhas

► Pré-candidatos às eleições de 2026 no Pará estão investindo pesado em impulsionamento pago de conteúdo nas redes sociais para ampliar sua presença digital e alcançar mais eleitores. Levantamento exclusivo realizado pela agência gestora de tráfego pago Optimidia, com base em dados oficiais da Meta disponibilizados na Biblioteca de Anúncios da plataforma, revela que nos últimos 90 dias (7 de novembro a 4 de fevereiro), os 15 políticos que mais investiram em impulsionamento somaram R$ 242 mil. O ex-ministro do Turismo, Celso Sabino lidera o ranking, com um investimento de R$ 44.039, seguido por Sipriano Ferraz, com R$ 39.631. Na terceira posição, está Júnior Ferrari, com R$ 38.718.

► O Banco do Estado do Pará (Banpará) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) fazem hoje a abertura oficial do Parazão Banpará 2026. O evento será no Palácio do Governo, em Belém, com a assinatura dos contratos de patrocínio e dos convênios para a cessão dos direitos de transmissão da competição. O investimento total é de aproximadamente R$ 10 milhões, envolvendo o Banpará e a Funtelpa. Para a edição de 2026, o Banpará formaliza R$ 6 milhões em patrocínio destinados à Federação Paraense de Futebol (FPF), entidade responsável pela organização do campeonato.

► O Parazão 2026 vai reunir 12 clubes: Paysandu, Remo, Castanhal, Cametá, Caeté, Santa Rosa, São Francisco, Tuna Luso Brasileira, Águia de Marabá, Bragantino, Independente e Capitão Poço.

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que o prédio da Estação Cidadania São Brás, em Belém, passará hoje (9) por serviços de manutenção. Reabrirá amanhã (10), a partir das 9h.

► Termina amanhã o prazo para as organizações interessadas apresentarem propostas para habilitação no Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades Urbanas. A seleção é destinada a entidades organizadoras sem fins lucrativos, responsáveis por apresentar propostas de produção habitacional para famílias de baixa renda atendidas pelo programa.