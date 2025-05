R70: 'Incitação antissemita tóxica', diz ministro de Israel sobre influência europeia em conflitos

Previdência Social

Fila do INSS chega a 2,7 milhões e gera custo de bilhões. Número de pedidos em análise subiu 91% em um ano.

DNA do brasileiro

Biólogo Michel Naslavsky, da USP, investiga como gene específico influencia na degeneração do cérebro em diferentes raças e etnias.

ENERGIA

BENEFÍCIO

Cerca de 720 mil consumidores paraenses devem ser beneficiados com o desconto nas contas de luz previsto na Medida Provisória da Reforma do Setor Elétrico assinada na última quarta-feira (21) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP criou uma nova Tarifa Social de Energia Elétrica, voltada a famílias inscritas no CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo mensal de até 80 kWh.

ESCURIDÃO

Mesmo sendo um dos principais produtores de energia do País, o Pará abriga a maior população brasileira vivendo sem acesso à eletricidade. Segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), mais de 409 mil pessoas no Estado ainda vivem no escuro. O Estado tem também uma das tarifas mais altas do País.

CONSELHO

FLORESTA

Foi publicada, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira, a renovação e nomeação dos membros do Conselho Consultivo da Floresta Estadual (Flota) do Trombetas, na região oeste paraense. A iniciativa é coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio). Criada em 2006, a Flota Trombetas é uma das maiores Unidades de Conservação do Pará e integra o conjunto estratégico de áreas protegidas da Região Amazônica.

INTERESSE PÚBLICO

Com a renovação, o Conselho passa a ter 22 representações, entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil. O mandato dos novos conselheiros será de dois anos, podendo ser renovado por igual período. As atividades exercidas no conselho são consideradas de relevante interesse público e não têm caráter remuneratório.

AÇAÍ

MEL

Um estudo inédito realizado por pesquisadores do Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia (Cvacba), vinculado à Universidade Federal do Pará (UFPA) e instalado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, revelou que o mel obtido a partir do néctar das flores do açaizeiro apresenta propriedades bioativas elevadas. Ou seja, tem alta capacidade antioxidante e efeitos anti-inflamatórios, antibacterianos e antitumorais. O mel é produzido por abelhas africanizadas, com capacidade antioxidante até quatro vezes maiores que os outros produtos do gênero.

TERAPÊUTICO

A pesquisa foi publicada na revista científica internacional Molecules e comparou amostras de mel de açaí coletadas nos municípios de Breu Branco e Santa Maria, com méis monoflorais de outras regiões do Brasil, como mel de aroeira (Minas Gerais), considerado um dos mais potentes do País; cipó-uva (Distrito Federal), timbó (Rio Grande do Sul) e mangue (também no Pará). Além das propriedades terapêuticas, o mel de açaí também se destacou por suas características sensoriais: coloração entre âmbar e escura, menor dulçor e notas de sabor que remetem ao café, bem avaliadas por especialistas em testes sensoriais.

BRAGANÇA

TERRA

O governador Helder Barbalho entrega, hoje, no município de Bragança, 466 títulos de terra, em 24 comunidades rurais em mais uma ação de regularização fundiária promovida pelo governo do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa). Com isso, as famílias das comunidades Trevinho, 9ª Travessa do Montenegro, Alto Alegre, Anoerá dos Gamas, Cajueiro, Chumucui Prata, Conceição, Curi, Genipau-Açu, Gessé Guimarães, Gleba Piquiaura, Igarapé Tuca, Jutaí, Maranhãozinho, Nova Canindé, Nova Mocajuba, Parada Bom Jesus, Pingo de Ouro, Ramal Tabajara, Recreio, Santo Antônio, São Francisco dos Gonzagas, São Mateus e Vila Jari passarão a ter, oficialmente, o direito legal sobre as terras que há anos cultivam e preservam.

BENEFÍCIOS

De 2019 até agora, o município de Bragança já soma 1.782 títulos de terra entregues, consolidando-se como uma referência no avanço da política fundiária no nordeste paraense. Com a titularidade em mãos, os beneficiários passam a ter segurança jurídica para investir em melhorias, acessar crédito rural e ampliar a produção, transformando a realidade econômica de suas comunidades.

EM POUCAS LINHAS

► A Central de Políticas da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realiza amanhã o mutirão de atendimentos “Mais acordos, menos processos: a força extrajudicial da Defensoria Pública”. A ação ocorrerá simultaneamente em Belém e 14 municípios do interior do estado, com serviços gratuitos e atendimento especializado. O mutirão marca as celebrações do “Maio Verde”, mês em que é comemorado o Dia Nacional da Defensoria Pública e a fundação da Defensoria Pública do Estado do Pará. Entre os atendimentos estão ajuda para resolução de conflitos familiares e civis, como investigação e reconhecimento de paternidade ou maternidade, oferta, revisão ou exoneração de pensão alimentícia, divórcio consensual ou litigioso, guarda, reconhecimento e dissolução de união estável, além de anulação, retificação, restauração ou suprimento de registro civil.

► A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) lançou processo seletivo para a contratação de bolsistas de pesquisa que atuarão no Hospital Ophir Loyola, em Belém. Os selecionados irão desenvolver atividades no Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP), da Coordenação Estadual de Atenção Oncológica (Ceao), e no Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do próprio hospital.

► A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu, nesta semana, representantes da Comissão de Investimento e Comércio da Austrália (Austrade), agência governamental australiana voltada aos setores de mineração sustentável, energia limpa e educação. A visita integra a agenda oficial do Escritório de Desenvolvimento Comercial da Austrália no Brasil e teve como foco prospectar parcerias e ampliar investimentos no setor mineral paraense. Durante a reunião, foram discutidas oportunidades de cooperação, considerando especialmente o destaque do Pará como maior estado minerador do Brasil.

► A Polícia Civil do Pará fará, hoje, a entrega de 200 telefones celulares, recuperados durante a Operação Reconecta. Os donos dos celulares resgatados foram convocados a comparecerem na Delegacia-Geral da Polícia Civil, para receberem os aparelhos.